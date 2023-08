Teprve druhá škola od 90. let v celé Praze. Ve Vysočanech otevírá Elektra, hřiště má na střeše

Ještě se tu pohybují dělníci, v září ale bude vše zářit novotou. V pražských Vysočanech byla zkolaudována nová základní škola. Mohlo by se říct, no a co? Něco takového ovšem v hlavním městě není vůbec obvyklé. Od devadesátých let je to totiž teprve druhá nově postavená škola v metropoli.

Základní, ale také mateřskou školu Elektra vybudovala městská část Praha 9. Místo na to neměla moc velké, jiný pozemek, na kterém by ale v tu dobu mohla stavět školu, nebyl k dispozici. A tak na malém plácku vznikla obrovská budova, které však nedostatek prostoru nehrozí. Architekti si s tím hravě poradili. Nová škola tak má odpočinkový prostor i venkovní hřiště přímo na střeše.

Objekt tvoří v zásadě dvě hlavní hmoty, jedna o čtyřech patrech, druhá o třech. Ty jsou na sebe kolmé. Tím se podařilo na onen malý pozemek vměstnat vše potřebné. Uvnitř jsou tak moderní třídy, velká vnitřní tělocvična včetně gymnastického sálu se zrcadly a posilovnou, je tu také jídelna s nejmodernější kuchyní, venku zbyl prostor pro pískoviště nebo třeba malinový háj a zázemí pro mateřskou školku. Ta má tři třídy tak, že z nich lze vyjít rovnou ven. Každé patro uvnitř budovy má rozličnou barvu, a tak děti podle podlahy snadno poznají, ve kterém se nacházejí patře.

Foto: ZŠ a MŠ Elektra Kvůli malému pozemku má škola venkovní hřiště na střeše

Škola je postavená ve svažitém terénu, vstupní podlaží je tak v podstatě zapuštěné do terénu. V něm se nachází prosklené atrium, šatny, vstup do tělocvičen, zázemí a také gastroprovoz. Je odsud vstup rovněž do krytého parkoviště. Prostor nad suterénem vytváří zelenou střechu. Jen tu musí vše ještě trochu povyrůst.

Elektra má dohromady 33 tříd, tři budou určeny pro nejmenší děti, jedna třída bude sloužit také pro přípravku. Základka má patnáct kmenových tříd pro první stupeň a osm pro druhý stupeň. Šest učeben bude odborných, počítá se s informatikou, výtvarnou výchovou, hudební výchovou, jedna je multimediální a přednášková a dvě učebny budou pro výuku jazyků. Dohromady se sem vejde osm set žáků základky a 78 dětí do školky.

V září se na základní škole otevřou hned čtyři ročníky – od první do čtvrté třídy. Horní patra určená pro druhý stupeň plánuje škola pronajmout, aspoň do doby, než děti dorostou a nezačnou je samy využívat. Až do září příštího roku bude provoz v Elektře neplnohodnotný. V provozu totiž bude moci být až po zápisu do školského rejstříku, a to bude až od září 2024. „Hledali jsme způsob, jak vyhovět zájmu rodičů a část prostor nové školy zprovoznit už letos. Vytvořili jsme proto z Elektry detašované pracoviště ZŠ Novoborská,“ vysvětlila předsedkyně školské komise Rady MČ Praha 9 Renata Portlíková.

Prvňáčků díky tomu budou moci už letos nastoupit tři třídy, ve druhém, třetím i čtvrtém ročníku bude zatím po jedné třídě. Děti se tu budou moci normálně stravovat, stejně tak i využít odpoledního pobytu ve školní družině.

Kampus, jaký nemá obdoby

Elektra ale není zajímavá jen tím, že má hřiště na střeše a že jde teprve o druhou školu za posledních víc než třicet let. Má totiž i poměrně ukázkový příběh toho, jak dlouho trvá stavění v Česku. Škola se totiž začala připravovat už v roce 2011. Samotná stavba trvala pouhé dva roky, zbylých deset let zabrala administrativa. „Museli jsme se vypořádat s řadou potíží včetně odvolávání a připomínek sousedů,“ uvedl starosta Prahy 8 Tomáš Portlík.

Foto: ZŠ a MŠ Elektra Součástí je i mateřská školka

Úctyhodný je i její rozpočet. Stála asi 570 milionů korun, v dnešní době se podle Portlíka stejně velké školy staví i za dvojnásobek. V přepočtu tak škola vychází asi na 700 tisíc na jednoho žáka. V průběhu stavby pak městská část reagovala i na výzvy doby. Projekt původně počítal například s kuchyní, ve které se bude vařit na plynu, válka na Ukrajině a energetická krize plány změnila na elektřinu.

Praha 9 už nyní počítá s tím, že ani Elektra v budoucnu nebude stačit. Vysočany jsou její nejvíce se rozvíjející čtvrtí, jednoduše proto, že tu je hodně brownfieldů. Už teď se v okolí plánuje několik developerských projektů. Městská část proto loni koupila od České pošty také pozemek, který s Elektrou sousedí. Na něm by měla stát další základka a také střední škola. Jaká, bude záležet na pražské poptávce. Ve Vysočanech se každopádně už nyní plánuje kampus, který jinde v Praze nemá obdoby – děti sem začnou chodit do mateřské školky, vyjdou po maturitě.

Hlavní město má v plánech postavit větší množství nových základních škol. Doposud ale byla dokončena jediná, a tou je základka na Zličíně, který do té doby vlastní plnotřídní základku neměl.