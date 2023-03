Terry Pratchett ožije. Fanoušci našli dvacet ztracených povídek autora Zeměplochy, vyjdou už letos

Před osmi lety opustil svět Terry Pratchett, proslavený především coby autor knih fantastické série u nás známé jako Úžasná Zeměplocha, která si nejen mezi českým čtenářstvem vybudovala ikonický status. Jeho odkaz ale letos znovu ožije. Pod názvem A Stroke of the Pen vyjdou totiž dvě desítky ztracených a nyní znovu nalezených povídek, které byly pro Zeměplochu předlohou.

Ve svých dílech Terry Pratchett spojoval zdánlivě nespojitelné, jeho knihy baví v několika rovinách. Fungovaly totiž coby vtipná fantasy literatura plná kouzelníků, válečníků, trpaslíků, draků a dalších podivných bytostí Zeměplochy (jež je nesena čtyřmi slony na zádech želvy plující vesmírem). Ale satiricky si braly na paškál i velice vážná témata ze světa skutečného, prozkoumávaly všechno myslitelné od víry, ženských práv či dospívání přes politiku a konzumní společnost až po showbyznys. A navzdory fantastickému zasazení překypovaly lidstvím.

K tomu všemu dokázal britský spisovatel snad na každé stránce čarovat se slovy. Nepřeberně bohatý jazyk byl plný jazykových hříček, narážek na stěžejní díla fantasy, ale klidně i na Shakespeara a další klasické autory. K jeho obrovské popularitě nejen mezi fanoušky fantastiky v Česku proto přispěl taktéž již zesnulý překladatel Jan Kantůrek. Jeho počeštění Pratchettovy tvorby, kterou musel kolikrát kreativně doplnit nad rámec běžného překladu, je dodnes považováno za bez nadsázky legendární.

Ani ne za dva týdny uplyne osm let od Pratchettovy smrti, ve věku 66 let zemřel na následky Alzheimerovy choroby. Během čtyřiačtyřicetileté kariéry sledoval držitel Řádu britského impéria a rytířského titulu přeložení sedmi desítek svých knih do více než čtyřiceti jazyků. Celkem se jich prodalo už přes sto milionů a popularitu si udržují dodnes. Ještě letos k ní ale přispěje něco jiného než další vydání jeho dřívější tvorby. Vyjdou totiž povídky, které dosud nebyly zveřejněny.

Terry říkal, že některé své povídky šikovně – a schválně – ukryl. Ani jsem netušil, jak pravdivá ta slova byla.

Pratchett ztracené příběhy napsal na přelomu 70. a 80. let povětšinou pod pseudonymem Patrick Kearns. Vycházely v regionálních novinách, kde je nyní objevilo „několik nadšených fanoušků“, jak uvádí známé britské nakladatelství Penguin Books, jež se postará o jejich zveřejnění. Znovunalezené povídky se neodehrávají přímo v Zeměploše, jež Pratchetta nejvíce proslavila, ale podle nakladatele jsou „náznakem světa, který později Sir Terry vytvořil“.

„Čtenáři se mohou těšit na setkání s rozmanitými postavami od jeskynních lidí přes skřítky a čaroděje až po duchy. Přečtou si o cestování časem, o strašidlech na úřadech i o návštěvníkovi z jiné planety,“ naznačují Penguin Books. Nález dvacítky povídek přitom nebyl zcela dílem šťastné náhody. Jednu z nich s titulem The Quest for the Keys měl totiž po dlouhou dobu zarámovanou na stěně fanoušek Pratchettovy tvorby Chris Lawrence.

„Jako patnáctiletého mě silně zasáhla, tak jsem ji po pětatřicet let opatroval. Přežila i několik stěhování, ale o její důležitosti jsem vůbec netušil. Došlo mi to až poté, co jsem se spojil s Pratchettovým nakladatelem Colinem Smythem,“ řekl Lawrence. Další nadšenci do Zeměplochy, Pat a Jan Harkinovi, tak proslídili desítky let staré noviny, až zbývající povídky našli. Pod souhrnným názvem A Stroke of the Pen je Penguin Books vydají (prozatím v angličtině) už letos v říjnu.

„Byl jsem Terryho nakladatelem a pak agentem po spoustu let, ale nikdy mi s nalezením své dřívější tvorby nepomohl,“ zmínil Smythe. „Ale už ve věnování v knize Draci na hradě Ruinově mi vzkázal, že některé své povídky šikovně – a schválně – ukryl. Ani jsem netušil, jak pravdivá ta slova byla,“ dodal s odkazem na jednu z Pratchettových knih, která nepatřila do série Zeměplochy. Draci na hradě Ruinově jsou sbírkou povídek pro děti a jednou z posledních publikací před spisovatelovou smrtí.

Mimo Zeměplochu se Pratchett vydal i ve spolupráci s Neilem Gaimanem, autorem mimo jiné slavného Sandmana, když spolu vytvořili komediální román o zrodu Antikrista Dobrá znamení. Ten se před pár lety dočkal seriálového zpracování z koprodukce Amazonu a BBC. Už dříve se obrazovkové adaptace dočkaly i další Pratchettovy knihy, Zeměplocha byla navíc několikrát námětem i pro divadelní zpracování. A to i v Česku, dodnes jsou pratchettovské hry například na programu Žižkovského divadla díky hereckému souboru Aqualung.

Dvacítka nalezených povídek bude pro fanoušky pěkným připomenutím a především nečekaným občerstvením Pratchettovy tvorby. Jeho dcera a taktéž fantasy autorka Rhianna už dříve potvrdila, že sama nechce na Zeměplochu navazovat ani poskytovat práva na pokračování veselých příběhů jiným tvůrcům. A staronové povídky mají velké štěstí, že si na své nalezení trpělivě počkaly delší dobu.

Sám spisovatel totiž zanechal – mimochodem právě Neilu Gaimanovi – velice specifické instrukce, jaký osud by měl potkat jeho nedokončené knihy. Kdo přečetl byť jen jedinou Pratchettovu knihu, musel se nad nimi pousmát. Krátce po jeho smrti se jedno z posledních přání Terryho Pratchetta vyplnilo. Disk obsahující jeho tvorbu slavnostně přejel parní válec.