Z robota nejvíc cool šéfem. Mark Zuckerberg 2.0 nosí drahé hodinky, oversized trika a kudrlinky

Nenosil skoro nic jiného než šedivé tričko, džíny a tenisky. A když na to přišlo, nahodil mikinu. Se svým jměním mohl vyprazdňovat sklady nejluxusnějším značkám, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg ale raději vsadil na minimalistický styl, u něhož nemusel každé ráno přemýšlet a měl mentální kapacitu řešit jiné, důležitější věci. Třeba řízení společnosti Meta s tržní hodnotou okolo 1,4 bilionu dolarů. Časy se ale mění. A tak vznikl Zuck 2.0, který se od humanoidní estetiky dost vzdaluje. Jeho proměna přitom není tak povrchní, jak se může zdát.

V květnu Mark Zuckerberg oslavil čtyřicáté narozeniny a prakticky si tak odstartoval svou novou dekádu, v průběhu které chce opět změnit to, jak lidé přistupují ke komunikaci. Už dříve to udělal se sociální sítí Facebook, jejíž dopad byl naprosto zásadní, pokračoval přes Instagram a WhatsApp – a teď sází na chytré brýle, které by měly být tím jediným, co člověk potřebuje, aby se spojil s okolním světem.

Potvrdil to i před pár dny na konferenci Connect, kterou každoročně pořádá jeho společnost Meta, kde ukázal mimo jiné Orion, nový typ chytrých brýlí pro rozšířenou realitu s cílem výhledově nahradit telefony. A protože má jít o skutečně velmi osobní produkt, věří, že se stane i jakýmsi lifestylovým doplňkem, který by dotvářel styl jejich uživatelů. Zdá se, že Mark Zuckerberg jde sám příkladem.

Čtvrtý nejbohatší muž světa se jměním okolo dvou set miliard dolarů se za poslední měsíce změnil k nepoznání. V první řadě si nechal dorůst vlasy. Místo tradičního kratičkého střihu si oblíbil delší, kudrlinkový haircut, se kterým se běžní lidé zřejmě více ztotožní, respektive lze s nadsázkou říct, že Zuckerberg vypadá o něco lidštěji. Jako jeden z davu. Jako někdo, kdo už nechce být vnímám příliš korporátně.

S tím se pojí i šatník, přesněji řečeno jeho trička. Zatímco dosud nosil výhradně šedivá trička s krátkým rukávem, dnes vystupuje s prémiovými, oversized kousky, které mají často i výrazný potisk. Obzvlášť velký zájem vzbudilo tmavé tričko s designovým nápisem Aut Zuck Aut Nihil, což je odkaz na slavnou římskou frázi Aut Caesar Aut Nihil, tedy v překladu něco jako Buď Caesar, nebo nic.

Na dalším z nových triček Zuckerberg spolupracoval s íránsko-americkým módním návrhářem Mikem Amirim, který pro něj vytvořil designový řecký nápis ΠΑΘΕ ΜΑΘΕ, respektive Učím se skrze zkušenosti. V podcastu moderátorky Cleo Abram se pak ukázal s tričkem zdůrazňujícím jeho zálibu v matematice a státě Massachusetts, kde stojí Harvardova univerzita. Tam studoval a položil základní stavební kámen Facebooku.

Čím dál více si veřejnost na Zuckovi všímala i drahých hodinek, což je na něj také velmi neobvyklé. Změna je ale zjevně život – a výkonný ředitel Mety si oblíbil hned několik modelů, nad kterými Reddit a další diskuzní fóra spekulují, kolik desítek tisíc dolarů asi mohou stát. Tady je jeden z nich. Se zajímavým komentářem přišel mimo jiné novinář Martin Peers ze serveru The Information, který ve svém newsletteru napsal, že se chce odlišit hlavně od Applu.

Není tajemstvím, že Meta a Apple nemají zrovna přátelské vztahy. Jsou to konkurenti, a to minimálně na poli chytrých brýlí, respektive headsetů. Proto když Apple uvedl své Apple Vision Pro na trh, vyzkoušel si je i Zuckerberg, který pak veřejně pronesl, že jejich Quest „je prostě lepší“. A byť se to může zdát jako přehnané, to, že Zuck nosí drahé hodinky, může znamenat i distancování od lidí z Applu, kteří na veřejnosti nasazují subtilní Apple Watch.

Zuckerbergův přerod ze stylu humanoidního robota na flegmatického moderního člověka ale nemusí být nutně postaven na tom, jak obměnil svůj šatník. Velkou roli v tom hraje i jeho změna mindsetu, kdy chce jednou provždy – po řadě politických kontroverzí a skandálů – oddělit svou image od všeho, co je nebo co by mohlo být vykládáno jako stranické politické úsilí.

Skoro by se dalo říct, že s něj stal libertarián, tedy někdo, kdo chce prosazovat hlavně vlastní svobodu a autonomii a má zpravidla skepsi k autoritám a státní moci. Ostatně minulost, kdy byl grilován na půdě amerického Kongresu a čelil obřím pokutám za nakládání s uživatelskými daty, ho naučila. Proto jeho zmíněné tričko s hláškou Aut Zuck Aut Nihil, tedy Buď Zuck, nebo nic může mnohé naznačovat.