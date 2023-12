Jemná práce rukou a cit v prstech. Tesla vylepšila svého humanoidního robota s lidskými pohyby

Uložit 0

Když o projektu mluvila v jeho začátcích, málokdo věřil tomu, že humanoidní robot firmy Tesla bude něco víc než předražený sen jejího šéfa Elona Muska. A když pak v září loňského roku na pódium vstoupil robot, jehož nejzajímavějším pohybem bylo mávnutí publiku, skepticismus společnost příliš nezaplašila. Teď už vývojáři na videích ukázali opak. Robot Optimus před necelými třemi měsíci ukázal, že umí cvičit jógu. A teď představil jemnou práci, která vyvolává dojem, že se nedíváte na stroj, ale na počítačově zpracovaný obraz robota ze sci-fi filmů.

Rychlejší, hubenější, jemnější – některé popisy Optima, respektive jeho druhé generace, jako by ani neměly směřovat k robotovi. A video, které Tesla uveřejnila, v některých částech vypadá spíš jako by člověk pozoroval strojem vytvořenou realitu. Tesla robot, jak se také označuje, ukazuje plynulé pohyby. Rozhlíží se kolem, pak pozornost směřuje na vlastní ruce a všechno, co s nimi dělá, by se dalo zaměnit za celkem elegantní pohyby člověka.

Že jde o realitu, prozradí spíš až chůze, opatrný, nepříliš rychlý pohyb, během kterého si Optimus dává pozor na to, aby těžiště měl poněkud níž než obvykle, takže nohy v kolenou plně „nepropíná“. I tak Tesla přesně tento pohyb označuje za pokrok. Robot je totiž se svou chůzí o třetinu rychlejší než naposledy, kdy ho firma předváděla.

V tělocvičně robot předvedl plynulé dřepy. Nejvíc pokroku ale vývojáři směřovali do rukou. Robot umí uchopit vajíčka, přendat je z ruky do ruky a pak je zase položit, přitom video ukazuje, jak vnímá a používá tlak na jednotlivých prstech.

Dřív šéf Tesly Elon Musk prohlásil, že Optimus je extrémně podhodnocený a narážel tím především na očekávání. Humanoidní robot je součástí plánu firmy významně otisknout svou značku do vývoje umělé inteligence, která se má dostat ke všem pracím, jež jsou pro lidi příliš nebezpečné. Musk očekává, že poptávka po humanoidním robotovi by mohla vystoupat na 10 až 20 miliard kusů. A rovnou k tomu „s jistotou“ předpověděl, že Optimus bude tvořit „většinu dlouhodobé hodnoty společnosti Tesla“.

Server Electrek zmiňuje, že firma nemá k umělé inteligenci, neuronovým sítím a složitým robotickým strukturám daleko, protože auta od Tesly jsou díky použité elektronice a mnoha systémům ve skutečnosti „roboti na kolech“. Umělou inteligenci firma ve velkém používá v rámci programu samořiditelných vozů, ale směřuje ji i do oblasti využití baterií a elektromotorů.

Loni Musk uvedl, že by se robot měl dostat na trh v horizontu tří až pěti let a jeho cena by neměla přesáhnout 20 tisíc dolarů, tedy zhruba půl milionu korun. V posledním videu ze září Tesla ukazovala, že robot zvládne balancovat na jedné noze lépe než mnozí lidé – mimo jiné v jógové poloze vrkšásany, tedy stromu. Nebo že umí třídit kostky podle barvy a jemně s nimi zacházet a stejně tak rychle reagovat na to, když mu člověk takovou práci znesnadňuje.