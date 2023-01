Tesla se už v roce 2016 chlubila, jak její auto jezdí samo. Inženýr přiznal, že video bylo zinscenované

Když si kupujete elektromobil od Tesly, můžete si za 200 tisíc korun přikoupit schopnost plně autonomního řízení. O takzvaném Autopilotu, díky kterému dokáže jet vozidlo samo bez zásahu řidiče, básní šéf Tesly Elon Musk už dlouhé roky. Přestože ho jeho tým neustále vylepšuje, tak například automatické řízení v ulicích měst je stále v přípravě. Tesla přitom už v roce 2016 ukazovala, že to její software bez problémů dokáže. Jeden z inženýrů, kteří na samořídících schopnostech vozidel v americké automobilce pracují, však nyní přiznal, že sedm let staré video bylo zčásti zinscenované a nejednalo se o demonstraci funkcí, které by tehdy mohli řidiči v reálném provozu využívat.

Tesla na vývoji svého Autopilota neustále pracuje a přidává nové schopnosti. Mnoho z nich zatím naráží na legislativní překážky, které nedovolují autům jezdit po libovolných komunikacích bez řidiče. Automobilky je ale testují na svých polygonech a pod kontrolou také v provozu. Tesla zároveň už před lety zveřejnila video, na kterém její elektromobil zvládl jet úplně sám v městském provozu, zastavovat na červené a na zelenou se sám rozjet. Během soudního líčení ale nedávno jeden z inženýrů přiznal, že takové schopnosti autonomní software Tesly v té době neměl.

„Wow. Ta ukázka samořídícího vozidla od Tesly z roku 2016, která v podstatě odstartovala velké investice v rámci celého automobilového průmyslu, byla falešná,“ utrousil na Twitteru Max Chafkin z agentury Bloomberg. Reagoval tak na výpověď Ashoka Elluswamyho, ředitele softwaru Autopilota v Tesle, který u soudu vypověděl, že v inkriminovaném videu auto nejelo tak úplně samo. Jednalo se o svědectví z loňského července v rámci žaloby proti společnosti Tesla kvůli smrtelné nehodě v roce 2018, jak upozornila agentura Reuters.

Video je stále dostupné na oficiálním webu Tesly a na jeho začátku je následující sdělení: „Osoba na sedadle řidiče tam sedí pouze ze zákonných důvodů. Nic nedělá. Auto jede samo.“ Ashok Elluswamy, který byl součástí týmu připravujícího celou demonstraci, nicméně uvedl, že video tehdy rozhodně nedemonstrovalo, co Autopilot Tesly již umí, ale co by jednoho dne mohl umět. „Ukázka byla specifická pro určitou předem stanovenou trasu. (…) V tomto videu se k jízdě používaly další předem namapované informace,“ vypověděl inženýr.

To znamená, že jízda neprobíhala tak, že by řidič na jejím začátku zadal cílovou trasu a vozidlo si samo celou trasu naplánovalo a následně ji bezchybně projelo, jak by měl Autopilot ve výsledku fungovat. Naopak testovací Model X trasu dopředu znal a jeho senzory a software při jízdě nereagovaly na úplně neznámé prostředí. Ve videu je zároveň ukázané, že Tesla dokáže sama zastavit na semaforech, když je červená, a následně se automaticky rozjet. Ashok Elluswamy přiznal, že ani tuto funkci Autopilot v roce 2016 oficiálně neměl.

„Záměrem videa nebylo přesně zobrazit, co měli zákazníci k dispozici v roce 2016. Cílem bylo ukázat, co bylo možné vytvořit za systém,“ uvedl inženýr, který si prý již nevzpomíná, zda zastavování a rozjezd řídila osoba za volantem, nebo to již zvládl jimi vyvíjený, ale veřejnosti nedostupný software. V samotném videu nicméně nic takového uvedeno není. Také Elon Musk s odkazem na něj v roce 2016 na Twitter napsal: „Tesla jezdí sama (bez zásahu člověka) po městských ulicích na dálnici a pak najde parkovací místo.“

Ashok Elluswamy byl během výpovědi dotazován i na to, zda jeho šéf věděl o tom, že auto mělo při demonstrační jízdě trasu předpřipravenou. Na to odvětil, že neví, zda o tom Elon Musk věděl, ani že si není vědom žádné konspirace, která měla tuto skutečnost před Muskem zatajit. Elluswamyho výpověď byla pořízena v rámci žaloby podané rodinou Waltera Huanga, inženýra Applu, který zemřel v roce 2018, když jeho Model X se zapnutým autopilotem narazil v kalifornském Mountain View do dálniční bariéry. Národní úřad pro bezpečnost dopravy dospěl v roce 2020 k závěru, že Huangova smrtelná nehoda byla pravděpodobně způsobena jeho nepozorností a omezeními systému Autopilot.

Model X od Tesly na výše přiloženém videu vyjel od jednoho z domů v kalifornském Menlo Parku a dojel až do tehdejšího sídla firmy v Palo Altu. Ashok Elluswamy uvedl, že řidič musel během řady testovacích jízd, které firma v rámci přípravy natáčeného testu provedla, do autonomního řízení zasahovat. A když se pak automobil snažil bez řidiče na konci jízdy zaparkovat, v jednom případě narazil na parkovišti do plotu. Když si dnes zakoupíte zmíněnou schopnost plně autonomního řízení, Tesla mimo jiné uvádí, že aktuálně dostupné funkce vyžadují aktivní dohled řidiče a neumožňují autonomní řízení vozidla.

To není zejména vzhledem k legislativě překvapivé, ale jak shrnuje agentura Reuters, Tesla kvůli svému Autopilotu a autonomním technologiím čelí stále většímu tlaku ze strany regulátorů. Například americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo v roce 2021 vyšetřování tvrzení Tesly, že její elektromobily mohou řídit samy, a to po řadě nehod, z nichž některé byly smrtelné a byl při nich použit systém Autopilot. Na zinscenované video z roku 2016 upozornil s odkazem na nejmenované zdroje už v roce 2021 deník The New York Times. Nyní jeho informace oficiálně potvrdil přímo zaměstnanec Tesly.