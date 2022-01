Stačí nám pár stovek měsíčně a dostaneme legální přístup k tak rozsáhlé databázi filmů i seriálů, o jaké se nám ještě před lety nesnilo. Děkovat můžeme především službám jako Netflix, HBO GO nebo třeba Apple TV+. I tak se ale zdá, že filmové pirátství jen tak nezmizí – naopak vyjadřuje míru popularity daného díla. A jak ukazuje torrentový server TorrentFreak, na trůn pirátské oblíbenosti loni usedl seriál WandaVision ze světa Marvelu.

Proč se nejstahovanějším seriálem z torrentů za rok 2021 stal právě WandaVision? Už když zábavní gigant Disney, jemuž Marvel už pár let patří, předloni v září na příchod této série lákal, bylo vcelku jasné, že po ní budou fanoušci tohoto univerza prahnout. Hlavní slovo v seriálu totiž dostaly dvě velmi zajímavé, byť relativně přehlížené postavy superhrdinské skupiny Avengerů – Wanda Maximoff a Vision.

Jakmile se k oblíbeným hrdinům připočetla netradiční atmosféra inspirovaná klasickým americkým sitcomem z šedesátých let, byla novinka o to zajímavější. První série WandaVision navíc představila smysluplný a atraktivní děj popisující ideální život na předměstí i zjištění, že věci nejsou tak idylické, jak se mohou zdát. Není proto divu, že se ve filmové databázi ČSFD.cz seriál drží stále v červených číslech.

Ovšem to, že je nějaký seriál poutavý a divácky oblíbený, ještě neznamená, že se bude pirátsky stahovat. Přece jen žijeme v moderní době, kdy máme k dispozici nespočet streamovacích služeb a možnost si filmy zapůjčit online za pár korun. WandaVision nicméně vychází exkluzivně na předplatitelské platformě Disney+, která už sice pokrývá většinu světa, ale na některých trzích stále chybí.

Superhrdinové Vision a Wanda Maximoff Foto: Disney

Mezi zeměmi, kde Disney+ se zhruba 118 miliony předplatitelů ještě není dostupné, je také Česko. Podle měřítek společnosti Disney totiž spadáme do oblasti východní Evropy, která bude pokrytá až mezi posledními. A byť firma pod vedením Boba Chapka původně zmínila, že svou streamovací službu českým divákům zpřístupní během loňského roku, nakonec to odložila na rok letošní. Patrně na léto, během kterého dorazí i na Slovensko.

Je tedy možné, že právě nerovnoměrná dostupnost Disney+ po celém světě ponouká lidi, aby si jeho exkluzivní obsah stahovali z internetu. Respektive z torrentů. V roce 2020 byl ostatně nejstahovanějším seriálem podle čísel serveru TorrentFreak hit pod názvem The Mandalorian, první hraný seriál ze světa Star Wars (i tato značka patří Disney), který sejmul korunu špinavému fantasy z produkce HBO Hra o trůny, jež pirátským žebříčkům vévodilo dlouhé roky.

Seriálové hity z dílen tvůrců Mickey Mouse evidentně letí. Ostatně se stačí podívat hlouběji do zmiňovaného žebříčku – hned na druhém místě za WandaVision se umístila marvelovská série Loki, bramborovou medaili si pak odnesl The Falcon and the Winter Soldier. Na páté pozici skončil Hawkeye a za ním animovaný seriál What If…? (všechny patří do univerza Marvelu). Co se pomyslného bronzového kovu týče, to patří Zaklínači od Netflixu.

Na závěr je však nutné podotknout, že server TorrentFreak v tomto žebříčku sleduje jednorázová stažení. Tudíž seriály, které vyjdou celé najednou, jsou svým způsobem v nevýhodě, jelikož si lidé stahují rovnou celé série. Naproti tomu díly WandaVision vychází postupně. Pokud by server ostatní seriály bral stejnou metrikou, patrně by se do výčtu vešla i díla jako Hra na oliheň nebo Papírový dům, oboje z dílen Netflixu.