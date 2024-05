The Prodigy, The Offspring a další kapely z mládí. Na letošním Rock for People vystoupí i Keanu Reeves

Uložit 0

Přibližně měsíc zbývá do začátku letošního ročníku festivalu Rock for People. Ten opět nabídne line-up plný známých jmen nejen světové hudby. The Prodigy, Pendulum, Bring Me the Horizon, Sum 41 nebo The Offspring jsou jen malá ochutnávka čtyř dnů plných muziky a zábavy, o kterou se se svou kapelou postará třeba i hollywoodský herec a představitel filmového Nea či Johna Wicka Keanu Reeves.

Festivalu Rock for People se dlouhodobě daří přivážet do České republiky hvězdná jména. V minulosti tak v královéhradeckém Parku 360, kde se festival koná, vystoupili Green Day, Royal Blood, Machine Gun Kelly, Fall Out Boy, Skillet či děsiví Slipknot. Letos ředitel festivalu Michal Thomes odhaduje, že se návštěvnost přiblíží samotné kapacitě areálu, tedy 40 tisícům návštěvníků.

Ti si kromě hudebních show budou moci zajít i na Cirk La Putyka nebo několik tanečních vystoupení. Bořit stage se svým AZ-kvízem bude Aleš Zbořil, chybět nebude ani slam poetry, stand-upy a různé debaty. Za CzechCrunch se na jedné z nich představí Čestmír Strakatý se svými hosty a chybět nebude ani naše debata na téma vodíkové budoucnosti. Kompletní line-up si můžete prohlédnout na stránkách festivalu.

Vše vypukne ve středu 12. června, kdy se fanoušci mohou těšit na anglické Enter Shikari, kteří kombinují hudební styly trance a hardcore. Dále se představí metalcorová kapela Bad Omens a také Corey Taylor, který tentokrát nedorazí s kapelou Slipknot, jak je tomu zvykem, ale vystoupí v sólové, rockově laděné pozici.

Tím hlavním tahákem zahajovacího dne však budou The Prodigy. Tato britská kapela hraje už od 90. let a na Rock for People určitě přiveze hity jako Breathe, Firestarter či Smack My Bitch Up.

Následující den se o hlavní večerní show postarají The Offspring. Ti sice už také mají pár šedin a vrásek navíc, ale pořád vědí, na co se pařilo na přelomu devadesátých a nultých let. Velmi zajímavé ale bude i vystoupení kapely Body Count s rapperem Ice-T. Ve stejný den se na festivalu představí australští Parkway Drive, zpěvák a kytarista Miles Kane či Neck Deep, kteří patří mezi největší pop punkové hvězdy současnosti.

Zavzpomínat na mládí bude možné i v pátek, kdy vystoupí partička Sum 41 či nestárnoucí Avril Lavigne. Diváci se budou moci ponořit do atmosféry potemnělého berlínského technoklubu díky elektronickému duu Brutalismus 3000. Případně se budou moci nechat unést tóny kapely Dogstar, ve které hraje Keanu Reeves.

Foto: RfP Keanu Reeves a členové kapely Dogstar

Zlatým hřebem pátečního dne má být britské rockové uskupení Bring Me the Horizon, které se proslavilo hity jako Shadow Moses, Throne, ale především Can You Feel My Heart. Charizmatický frontman Oli Sykes si očividně Česko oblíbil, protože na „Rokáči“ se svou kapelou vystupoval již v roce 2019 a další koncert přihodil začátkem minulého roku.

Závěrečná sobota nabídne vystoupení britského zpěváka Dominica Richarda Harrisona, který je znám pod jménem Yungblud. Kombinuje alternativní rock s hip hopem, popem a punkem a na stage se nebojí přijít v sukni či rovnou celých šatech. Proč? Protože nikdo by se neměl bát být sám sebou, jak sám říká. Yungbluda poslední den doplní britský indie rock od Bombay Bicycle Club, norští rockeři Kaizers Orchestra a festival pak vyvrcholí noční show kapely Pendulum.

To je však jen strohý výčet toho, co si letošní ročník Rock for People připravil. Mimo plejády dalších zahraničních kapel se představí i jména z Česka, například rapper Smack One, zpěvačka Annet X, kapela Vypsaná fixa slavící třicet let své existence, Xavier Baumaxa, Skywalker, Pam Rabbit, Redzed a mnoho dalších.