Thor se nebere vážně. V novém traileru pobíhá v kožené bundě a kladivo Mjölnir převzala žena

Thor býval kdysi bohem, ale dnes je… hlavně komediální postavou. Režisér Taika Waititi z pána hromu ve filmu Thor: Ragnarok udělal vtipálka a humorného smolaře a kreativně tak oživil univerzum Marvelu. Teď vychází nový trailer na pokračování s názvem Thor: Láska jako hrom, které opět dostal na starost. Ve dvouminutovém klipu nechybí scény s novým mocným zloduchem v podání Christiana Balea, většina je ale velká, poťouchlá zábava.

Zlatovlasého superhrdinu diváci naposledy viděli v roce 2019 na konci Avengers: Endgame, kde se po konečné porážce Thanose rozhodl magické kladivo Mjölnir pověsit na hřebíček a vládu království Nový Asgard předal Valkyrii. Začátek nového filmu stráví na cestách se Strážci galaxie ve snaze najít svoji novou identitu, osobní spirituální cestu ale bude muset značně urychlit. Na scénu totiž přichází Gorr, řezník bohů.

Ten se poprvé objevuje v novém traileru, kde ústy oscarového Christiana Balea pronáší: „To je můj slib. Všichni bohové zemřou.“ Je jasné, že je na čase opět vzít do ruky Mjölnir, ale co to – už ho drží Natalie Portman, oblečená do zářivého brnění, s červenou pláštěnkou a zlatou helmou. Osm let, sedm měsíců a šest dnů od posledního setkání se Thor opět shledává se svojí bývalou přítelkyní a evidentně už bývalou obyčejnou lidskou ženou Jane. Gorrovi se budou moci postavit spolu.

Zatímco svět velkého zloducha je stylově černobílý, zbytek vesmíru nabývá ve Waititiho pojetí silně saturované a duhové barvy, které skvěle doplňují odlehčený tón traileru. Režisér už v minulosti řekl, že nový Thor je jeho „nejšílenější film“. Diváci se prý mohou těšit na mnoho nepravděpodobných nápadů, ale také výraznou romantickou linku.

Mnozí nyní budou čekat, zda se tvůrcům podaří stejně jako minule pozvednout úroveň superhrdinských titulů od Disney. Čtvrtá fáze filmového univerza Marvelu totiž prozatím docela tápe.

Novinky sice neustále vydělávají obrovské částky, očekávaní Eternals se ale dočkali rozporuplného přijetí kritiky a Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství na tom není zásadně lépe. Přílišnou předvídatelností nebo svazující potřebou zapadnout do masivní franšízy trpí také některé seriály Marvelu na Disney+.

Thor: Láska jako hrom na plátna vrátí jak Chrise Hemswortha jako Thora a Natalii Portman jako Jane (respektive ženského Thora), tak Strážce galaxie, Tessu Thompson jako Valkyrii i Taiku Waititiho jako Korga. Snímek do českých kin vstoupí 7. července.