Tiger Woods hlásí velký návrat. Ne však na aktuální golfovou špičku, ale na přebal golfové videohry. Jedna z největších postav světových greenů všech dob se stane tváří PGA Tour 2K23 od herního vydavatelství 2K, s nímž loni uzavřel smlouvu a formálně se rozloučil se společností Electronic Arts (EA), pod kterou hry s jeho jménem dlouhé roky vycházely. Právě i díky golfovým simulátorům si legenda sportu přišla na miliardy korun.

Už je to skoro deset let, co se světoznámý Američan objevil na přebalu nové golfové videohry. Konkrétně šlo o Tiger Woods PGA Tour 14. Tedy jeden z ročníků populární videoherní série pojmenované podle prestižního golfového okruhu, jejíž herní zpracování jí vdechla americká herní společnost EA, respektive její sportovní divize EA Sports. S ní ostatně slavný golfista spolupracoval patnáct let – od roku 1998.

Během této doby si měl Woods, který se před nedávnem stal dolarovým miliardářem, za herní licence vázané ke svému jménu vydělat minimálně 90 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 2,2 miliardy korun. Smlouva na jeden ročník hry PGA Tour od EA se totiž pohybovala v rozmezí šesti až sedmi milionů dolarů. A jak uvádí analytická společnost NPD Group, celkem se všech dílů mělo prodat v hodnotě 771 milionů dolarů (asi 19 miliard korun).

V roce 2013 nicméně EA s Woodsem rozvázalo spolupráci a jeho tvář pro ročníkové vydání 2015 nahradilo golfistou Rorym McIlroyem, což se později ukázalo jako ne moc dobrý tah. Hra s novým, byť také velmi úspěšným golfovým jménem stagnovala, proto ji EA o tři roky později stáhlo. Mezitím se ale do videoherního golfového segmentu čím dál více pouštěla společnost 2K.

Právě s vydavateli sérií jako Mafia, NBA 2K nebo Civilization podepsal Woods loni novou smlouvu, která mu zajišťovala, že bude nejen tváří nového vydání golfové hry pod názvem PGA Tour 2K23, ale také to, že na ni bude z pozice výkonného ředitele dohlížet. A o tom, co hra ve finále nabídne, se fanoušci budou moci přesvědčit už 14. října, kdy bude standardní verze vydána.

Podle prvního traileru a popisu vypadá slibně. Pravděpodobně bude graficky znatelně propracovanější než předchozí vydání a zajištěna má být i autentičtější hratelnost v podobě realističtějších odpalů, chipů i puttů. Zpočátku bude k dispozici čtrnáct golfistů, za které bude možné hrát. Vedle samotného Tigera Woodse i třeba Justin Thomas, Lexi Thompsonová či Tony Finau.

Hra bude také obsahovat více než dvacet licencovaných hřišť, mezi nimiž se nově objeví například Wilmington Country Club (BMW Championship), The Renaissance Club (Scottish Open) a St. George’s Golf and Country Club (RBC Canadian Open). Další profesionálové a hřiště budou přidáni po uvedení jako volně stažitelný obsah.

Titul vyjde ve třech vydáních na nové i starší Xboxy a PlayStationy, přičemž ta prémiovější budou dostupná o tři dny dříve. Bonusem je zakomponování legendárního basketbalisty Michaela Jordana, který jednou slavnou NBA vyměnil právě za golf – a nebyl v něm zrovna špatný.