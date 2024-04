TikTok je hrozba, ale plná mladých voličů. Jdeme za lidmi tam, kde jsou, zní z části vládních stran

Uložit 0

Francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová nebo nastupující irský premiér Simon Harris, to je jen letmý výčet evropských politiků a političek, kteří jsou aktivní na čínské sociální síti TikTok. Tento týden se k nim připojil německý kancléř Olaf Scholz, jen pár dní před svou návštěvou Číny. Úřady v řadě zemí přitom poslední dobou před TikTokem oficiálně varovaly kvůli možnému zneužití dat čínskou vládou. Výjimkou není ani Česko, kde dnes na síti „vládne“ opoziční hnutí ANO, naopak kabinet premiéra Petra Fialy je v souvislosti s aplikací zatím spíše opatrný.

Když v pondělí kancléř Scholz oznámil, že je nově na TikToku, na síti X napsal: „Nebudu tančit, slibuju.“ Podle jeho mluvčí chce německým uživatelům sítě, která funguje na principu krátkých a převážně veselých klipů, nabídnout možnost bavit se o politice. Obecně platí, že TikTok je globálně nejpopulárnější u mladých od 18 do 24 let, uvádí web Statista. Přímo v Německu je podle serveru z 19 milionů uživatelů většina ve věku od 14 do 19 let.

Politici tam tak můžou oslovovat mladé, ale i budoucí voliče, kteří zatím volební právo nemají. Člověk ho ve většině evropských zemí dostává v osmnácti letech, byť se poslední dobou objevují debaty o případném snížení věkové hranice. Německo je nicméně podobně jako Rakousko a Belgie zemí, ve které v červnových volbách do Evropského parlamentu mohou volit lidé už od šestnácti let. V Česku platí hranice osmnácti let.

Za pozornost stojí i čas, kdy Scholz na TikToku začíná. Kancléř totiž o víkendu jede na oficiální návštěvu Číny, odkud je firma ByteDance, která za aplikací stojí. Setká se tam s prezidentem Si Ťin-pchingem. Načasování je podle mluvčí německé vlády čistě náhodné, napsalo německé Deutsche Welle. Před nebezpečím TikToku přitom varují úřady v různých zemích. Namátkou Spojené státy, Velká Británie nebo Česko.

Český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) loni v březnu TikTok označil za možnou bezpečnostní hrozbu, když politiky varoval před jeho instalací a používáním na zařízeních s přístupem k systémům spadajícím do kritické informační infrastruktury. Zvážit používání aplikace ale NÚKIB doporučil i široké veřejnosti. I přes výstrahy má TikTok ale v Česku okolo dvou milionů uživatelů.

Z politiků jsou na něm u nás nejaktivnější ti z opozičního hnutí ANO včetně bývalého premiéra Andreje Babiše (152 tisíc sledujících), šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové (33,2 tisíce sledujících) a místopředsedkyně sněmovny a kandidátky do europarlamentu za ANO Kláry Dostálové (1 008 sledujících). Hnutí ANO na zaslané dotazy CzechCrunche o používání TikToku do vydání tohoto textu nereagovalo. Na síti působí i šéf další nevládní strany SPD Tomio Okamura s 64,7 tisíce sledujících.

Poslední dobou ale čínský TikTok objevují také někteří politici vládních stran. Jde například o jedničku evropské kandidátky Starostů a nezávislých Danuši Nerudovou (97,2 tisíce sledujících), pirátskou místopředsedkyni sněmovny Olgu Richterovou (368 sledujících) nebo obhajujícího europoslance a lídra kandidátní listiny koalice Spolu stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 Alexandra Vondru (212 sledujících).

TikTok je živým tématem uvnitř českých politických stran i podle vyjádření, které získal CzechCrunch. „S ohledem na určitou opatrnost ve vztahu k TikToku jsme zvolili cestu jednoho účtu Starostové pro celé hnutí,“ řekla CzechCrunchi mluvčí STAN Sára Beránková. Dodává, že strana členům působení na síti nezakazuje, apeluje ale na dodržování určitých bezpečnostních opatření.

Pro nahrávání obsahu na účet Starostové, který má 10,3 tisíce sledujících, STAN podle Beránkové používá chytrý telefon, který slouží jen k tomu. Tvorba na sociální síti je podle ní „součástí strategie jít za lidmi tam, kde jsou – ať už je to do hospody nebo městského kulturáku v případě debat Víta Rakušana, do kaváren, kam jezdí za voliči třeba hejtmanka Pecková, anebo právě na TikTok“.

Mluvčí Pirátů, další vládní strany, Lucie Švehlíková uznává, že na TikToku je bezpečnostní riziko větší než u ostatních sociálních médií. „To ale neznamená, že by další sítě byly bezpečné, na což je potřeba myslet pokaždé, když si nějakou aplikaci stahujeme,“ říká. Pirátští politici Olga Richterová či Zdeněk Hřib, kteří na TikToku působí, nemají podle Švehlíkové aplikaci ve svých telefonech.

Některé strany ve vládě ovšem volí bezpečnou cestu. Mluvčí KDU-ČSL Simon Dytrych pro CzechCrunch uvedl, že „vedení strany v minulosti vedlo rozsáhlou diskusi o tom, zda založit profil na TikToku. Stanovisko a varování NÚKIB pro nás ale bylo hlavním důvodem, abychom pro účely naší komunikace TikTok v současnosti nepoužívali“. CzechCrunch oslovil i stranu premiéra Petra Fialy ODS, do uzávěrky ovšem odpovědi nedostal.

Jestli bude mít aktivita politiků nějaký efekt na výsledek již zmíněných voleb do Evropského parlamentu, které se konají na začátku letošního června, zatím není jasné. Evropské volby, které se naposledy uskutečnily v roce 2019, mají nicméně tradičně vysokou účast mladých lidí do pětadvaceti let věku.