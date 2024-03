V Americe se snaží prosadit zákon proti TikToku. Bidenovi se líbí, přitom na síti láká mladé voliče

Uložit 0

Americká Sněmovna reprezentantů schválila zákon, který by postavil čínskou firmu ByteDance, podepsanou pod populárním TikTokem, před ultimátum: vyváže sociální síť z čínských rukou, nebo bude ve Spojených státech čelit úplnému zákazu. Aby vešel v platnost, musí ho odhlasovat i Senát a podepsat prezident Joe Biden. Ten prohlásil, že to hodlá udělat. Sociální síť, jež uživatelům nabízí krátká videa, je extrémně oblíbená u mladých lidí do třiceti let, kteří v Americe tíhnou spíše k demokratům, tedy i Bidenovi.

O tom, co s TikTokem, se nejen ve Spojených státech vede debata už několik let. Čínské firmy, mezi něž patří i ByteDance, mají totiž za určitých podmínek povinnost poskytnout tamní vládě jakékoliv údaje. A že jich má TikTok a sociální sítě obecně spoustu. Sbírají je třeba o chování svých uživatelů a na jejich základě pak doporučují obsah. Algoritmus, který je za to zodpovědný, má TikTok špičkový a daří se mu udržet lidi u obrazovek, píše agentura Bloomberg. Aplikaci v Americe podle webu Statista používá téměř 150 milionů lidí, globálně zhruba 1,7 miliardy.

Snahy postavit ByteDance před ultimátum, aby buď aplikaci prodala, nebo čelila zákazu, aktuálně ve Spojených státech znovu nabraly tempo kvůli návrhu zákona, který teď schválili politici ve Sněmovně reprezentantů. Dokument s názvem Akt o ochraně Američanů před aplikacemi ovládanými zahraničními nepřáteli měl v polarizované spodní komoře Kongresu silnou oboustrannou podporu. Nyní míří do Senátu, kde jeho podpora tak jednoznačná není. Po případném schválení návrh poputuje až k prezidentu Bidenovi, který minulý týden prohlásil, že je zákaz TikToku připraven podepsat.

Předpis by dal americké hlavě státu pravomoc označit konkrétní sociální síť pod kontrolou geopolitického rivala USA za hrozbu pro národní bezpečnost. Daná služba by poté musela se svou domovskou zemí do 180 dní zpřetrhat všechna pouta, jinak by ve Spojených státech zmizela z obchodů s mobilními aplikacemi a z webových hostingů.

Právní předpis TikTok zmiňuje doslovně a kongresmani, kteří se na jeho vzniku podíleli, dávají dlouhodobě najevo, že cílí právě na čínskou aplikaci. „Toto je vzkaz TikToku: Rozejděte se s Komunistickou stranou Číny, nebo ztratíte přístup k americkým zákazníkům,“ napsal jeden z autorů zákona, republikán Mike Gallagher na síti X.

TikTok obvinění ze sdílení dat s čínskou vládou dlouhodobě odmítá. Jeho ředitel, Singapurec Shou Zi Chew, který aplikaci před rokem hájil i při slyšení v Kongresu, v nedávném rozhovoru pro americký časopis Wired připomněl, že služba od roku 2022 po kritice ohledně bezpečnosti dat amerických občanů přechovává údaje na serverech tamní softwarové firmy Oracle, a dodal, že věří, že „se časem důvěra dostaví“.

USA ale kvůli sběru dat přesto minulý rok aplikaci zakázaly na pracovních zařízeních státních zaměstnanců a úředníků. Americká vláda se totiž obávala, že by Čína mohla díky přístupu k jejich údajům sledovat třeba pohyb federálních zaměstnanců nebo páchat korporátní špionáž. Obdobné zákazy zavedly i další země, třeba Francie, Dánsko nebo Nový Zéland, píše agentura AP.

Volejte svému kongresmanovi

Zákon proti TikToku v USA prochází legislativním procesem ve výjimečný rok, kdy podle agentury Bloomberg svůj hlas odevzdá v nějakých volbách po celém světě více než polovina globální populace. V amerických prezidentských volbách se letos Biden znovu střetne s bývalou hlavou státu Donaldem Trumpem.

Když byl v roce 2020 republikánský politik, který v současnosti čelí několika žalobám a několikasetmilionovým pokutám, ještě v Bílém domě, tlačil právě na oddělení TikToku od čínského majitele. Tehdy měl zájem o síť Microsoft, z koupě ale sešlo. Dalším uchazečem byl již zmíněný Oracle, také neuspěl. Nyní je Trump proti zákazu, mimo jiné proto, že by podle něj předpis upevnil pozici Mety mezi velkými sociálními sítěmi, píše CNBC. Firma Marka Zuckerberga se TikToku snaží konkurovat zejména s aplikací Instagram.

Současný prezident Biden zákon podporuje, jeho PR tým přitom nedávno na síť začal přidávat videa ve snaze cílit před letošními prezidentskými volbami na mladé voliče do třiceti let, kteří tvoří drtivou většinu uživatelů aplikace. Podle organizace Pew Research Center TikTok denně používají dvě třetiny mladých Američanů. Šestnáct procent z nich uvádí, že na něm jsou v podstatě nepřetržitě.

Foto: The White House Americký prezident Joe Biden

Zatímco v prezidentských volbách v roce 2020 byli mladí pro Bidena relativně důležitou voličskou skupinou, která mu pomohla k vítězství, letos jejich hlasy jednaosmdesátiletý politik jisté nemá. Nejen pro jeho postoj vůči TikToku, ale také kvůli podpoře Izraele v konfliktu s Hamásem, píše na svém webu americké veřejnoprávní rádio NPR.

Čínská aplikace je navíc pro mladé Američany nejen místem pro zábavu, stává se i jejich hlavním zdrojem informací, upozorňuje server Axios. Zákonodárcům tak dělá starosti i to, že by její algoritmus mohl cíleně nabízet videa ve snaze změnit pohled uživatelů na různá aktuální témata. Jak TikTok dokáže minimálně část obří uživatelské základny ve Spojených státech aktivizovat, koneckonců ukazuje od minulého týdne.

Síť totiž spustila kampaň, která mladé Američany vybízela, aby kontaktovali poslance ze svých volebních okresů a od zákazu aplikace je odrazovali. Ti od té doby kongresmanky a kongresmany opravdu zaplavovali telefonáty. Politici však dodávali, že je taková snaha spíše utvrdila v přesvědčení, že by zákon měli přijmout.

Není TikTok jako TikTok

Na pověsti TikToku nepřidává ani to, že existují zásadní rozdíly v povaze videí, která jeho algoritmus nabízí v různých oblastech. Zatímco aplikace západním uživatelům ukazuje hlavně zábavné klipy, čínská verze jménem Douyin tamním mladým přehrává vědecké experimenty a patriotické klipy nebo je zve na kulturní události, vysvětluje v pořadu 60 Minutes výzkumník dopadu technologií na člověka Tristan Harris.

Čínská verze také uživatelům denně dovolí strávit v aplikaci maximálně čtyřicet minut. Časový limit v té „západní“ je naopak dobrovolný. Vedoucí kybernetického oddělení americké zpravodajské služby NSA Rob Joyce TikTok i kvůli všem zmíněným obavám před časem nazval čínským Trojským koněm.

Výsledek aktuální snahy zakázat aplikaci zatím sice není jasný. Už nicméně ukázal i nové potenciální kupce. Zájem o TikTok projevil například bývalý ředitel herního vydavatelství Activision Bobby Kotick, který podle deníku Wall Street Journal k případnému nákupu hledá partnery, mezi nimiž má být i Sam Altman, ředitel startupu OpenAI. Pro jeho textový generátor ChatGPT by sociální síť byla dalším zdrojem dat k trénování modelů generativní umělé inteligence.