TikTok je znovu v úzkých. Ve Spojených státech chce nabídnout otevřený přístup do svých algoritmů

Na podzim 2020 vyhrožoval tehdejší americký prezident Donald Trump sociální síti TikTok, že ji na území Spojených států zakáže z důvodu narušování národní bezpečnosti. Pod jinou administrativou a o dva a půl roku později se teď nicméně situace ukazuje znovu v bledě modré. Původem čínská sociální síť tentokrát nechce nic riskovat.

Debaty o zákazu TikToku v amerických politických kuloárech zřejmě nikdy zcela neutichly. Vyvrcholily tím, že těsně před Vánoci byl představen vládní zákaz instalování TikToku na státem vlastněné telefony. Ve stejnou dobu představili demokratičtí i republikánští senátoři společný návrh zákona zvaný Platform Accountability and Transparency Act. Ten by měl požadovat po velkých sociálních sítích větší transparentnost ohledně jejich dat a systémů směrem k zákonodárcům i nezávislým výzkumníkům, pochopitelně s ohledem na soukromí uživatelů.

Pokud bude zákon schválen, znamenalo by to ve světě sociálních sítí přelom – veřejné by byly třeba databáze všech reklam, statistiky ohledně moderace obsahu, virálních příspěvků a hlavně i transparentní informace o doporučovacích algoritmech.

Foto: A. Podrez/Pexels Na TikToku už nejsou jen pošetilé tanečky

Právě TikTok by tak byl jednou ze společností, které by legislativa zasáhla. Nicméně překvapil a rozhodl se, že změny nasadí dřív, než jim to zákon uloží. „Nebudeme čekat na to, až bude dohoda schválená,“ řekla mluvčí TikToku pro Wall Street Journal.

Jakkoliv jsou pro každou sociální síť informace o datech a algoritmech zpravidla stěžejní obchodní tajemství, ta čínská vynaloží velké prostředky na to, aby o americký trh nepřišla. V krajním případě by totiž mohla být donucena prodat všechny své americké aktivity.

TikTok představil plán na změny za 1,5 miliardy amerických dolarů (33,7 miliardy korun), který by měl přispět k větší transparentnosti, americkému moderování obsahu, americké cloudové infrastruktuře a především celkově většímu ukotvení ve Spojených státech.

Klíčem k tomu má být americká společnost Oracle. Ta se již podílela na záchraně TikToku za vlády Donalda Trumpa a nyní to má být právě ona, kdo by měl společně s dalšími třetími stranami analyzovat kód sociální sítě a zjistit, jakým způsobem vybírá, třídí či maže určitá videa. Transparentně by také mělo být jasné, jestli byl doporučovací algoritmus upraven nebo zda do něj má přístup čínská vláda či jiní zahraniční aktéři.

Součástí dohody by mělo být, že všechny systémy spojené se servírováním obsahu uživatelům budou právě pod dohledem Oraclu. Už od léta přes tuto společnost TikTok posílá všechna svá data ve Spojených státech.

TikTok také vytvořil zcela novou americkou entitu nazvanou TikTok U.S. Data Security. Zaměstnávat by měla až 2 500 lidí a kvůli americké legislativě by v ní de facto nemohli pracovat lidé čínské národnosti. Co víc, primárním důvěrníkem představenstva této společnosti by měl být Výbor pro zahraniční investice, který patří pod americké ministerstvo financí.

Alespoň tak vypadá v tuto chvíli dohoda na papíře. Jaká bude realita a detaily provedení, zatím není jasné, ovšem důvodů ke skepsi je stále dost. Jakkoliv se totiž TikTok snaží navenek oddělovat od své matky, faktem je, že je stále vlastněná čínskou společností ByteDance.

Navzdory tomu, že o bezpečnosti aplikace přesvědčoval šéf TikToku minulý týden i eurokomisařku Věru Jourovou, nové skandály stále vyplouvají na povrch. Naposledy před třemi týdny ByteDance přiznala, že její zaměstnanci v Číně a v USA získali přístup k datům dvou amerických novinářů z BuzzFeed a Financial Times.