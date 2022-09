Tip na víkendový výlet. Vydejte se do pohádkových pekel labyrintem chodeb skalního hradu Sloup

Novoborsko je krajem sklářů, hlubokých borovicových lesů, romantických vyhlídek z místních pískovcových skal a malých hrádků. Romantiku tohoto místa můžete na vlastní kůži okusit návštěvou tajemného skalního útvaru, který se tyčí nad obcí Sloup v Čechách. Ta leží jen pár minut od Nového Boru a dodnes si uchovala část svého původního charakteru tradiční sudetské vesnice s domky tvořenými roubením a hrázděním.

Samotnou skálu nad obcí lidské ruce přetvářely ku obrazu svému po stovky let. Nejdříve zde lidé hledali úkryt před nepřítelem, později se stala místem, kde žili páni této oblasti. Ty vystřídali poustevníci a dnes se jedná o oblíbený cíl turistů a také filmařů. Právě zde totiž najdete schody, které ve filmu S čerty nejsou žerty vedly přímo do pekel.

Historie tohoto místa se začala psát s příchodem Slovanů, kteří skálu 100 metrů širokou, 60 metrů dlouhou a 35 metrů vysokou využívali coby úkryt před nepřáteli. Dost možná to byli právě oni, kdo zde vyhloubil sedm metrů hlubokou sýpku vytesanou do kamene.

Tou největší změnou si však skála prošla během středověku a novověku. Skalním hradem ji můžeme nazývat až od 13. století, kdy v jejích útrobách začaly vznikat první vysekané chodby a komnaty, do nichž pouštěla světlo vytesaná okna. Hrad byl postupně tvořen i řadou dřevěných přístaveb, ze kterých se dodnes sice nic nedochovalo, ovšem jejich přítomnost prozrazují kapsy vyhloubené do pískovce.

Hrad měl za svou historii mnoho pánů, kteří s ním nakládali porůznu. Celý komplex byl postupně doplňován o nové objekty, které byli přilepovány ke skále, budovány na jejím vrcholu i úpatí. Byly dostavovány nové ochozy, založena zde byla i vinice a také kostel. S příchodem novověku již kamenné stěny přestávaly vyhovovat šlechtickému vkusu, a tak místo začalo být využíváno spíše pro sakrální než světské účely.

Původní středověká podoba hradu postupem času zanikala pod barokními přestavbami, které zde probíhaly ve snaze přeměnit torzo skály na poutní místo. Svého času tady dokonce žilo několik poustevníků. V této době byly také vytesány schody, které se nazývají rytířské, byť s rytíři neměly nic společného. Právě ty se v pohádce S čerty nejsou žerty staly oním vchodem do pekla ukrytým ve skalách. Filmaři však na hradě natáčeli i několik dalších scén z pekelné říše.

Dnes je hrad veden jako kulturní památka a oblíbený cíl turistů, kteří mohou obdivovat jeho spletitý labyrint chodeb a krásné výhledy. „Na ochozu si můžete všimnout sochy poustevníka s dalekohledem v ruce, zdejšího rodáka Samuela Görnera, který dříve obýval nedalekou Samuelovu jeskyni. Pokud se chcete na hrad podívat z větší dálky, vydejte se na začátek Sloupského vyhlídkového okruhu (po červené). Ten vás vezme na protější kopec k vyhlídce Na Stráži, odkud je výhled na hrad jednoznačně nejkrásnější,“ přidává doporučení cestovatelská aplikace Placehunter.

Míst, která stojí za to v okolí prozkoumat, je však daleko více. Cestou k již zmíněné Samuelově jeskyni se můžete podívat do lesního divadla taktéž vytesaného do skály. Po celém okolí je pak roztroušena řada dalších jeskyní a skalních vyhlídek, osvěžit se můžete v místním rybníce a pokud byste neměli historie dost, můžete se vydat i na nedaleký zámek v Zákupech.

Zažijte Sudety na vlastní kůži

Aby byl zážitek z kraje co nejintenzivnější, můžete v něm také složit hlavu. Třeba rovnou v tradiční roubené chalupě v obci Prysk. Ubytování s názvem Cimra bude je ukázkou toho, jak šetrně se dá pracovat se starou chalupou, uzpůsobit ji moderním požadavkům a přitom stále zachovat onu atmosféru původních stavení tohoto kraje.

Foto: Amazing Places Cimra bude je zástupce klasických roubených chalup na severu

„Brloh & Euforie. Dvě ložnice, každá v něčem jedinečná. Jedna s břízkami, druhá s hvězdami nad hlavou – přespat budete chtít pravděpodobně v obou. Brloh uvítá na noc čtyři hosty a Euforie dva. Další dva návštěvníci mohou přespat na rozkládací pohovce ve Světnici, kde je také plně zařízená kuchyně, krbová kachlová kamna a velký kulatý stůl z místního dubu ideální pro ranní setkávání u kávy,“ láká na nocleh server Amazing Places, který přináší tipy na ta nejkrásnější místa k ubytování nejen v České republice.

Cestou sem se můžete zastavit například v Novém Boru či Kamenickém Šenově a v místních sklářských muzeích obdivovat stovky let trvající řemeslnou tradici výroby a zpracování skla, kterou místní skláři ovládají nejlépe na světě.