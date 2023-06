Tip na výlet: Jizerka je místem, kde se zastavil čas. Osada láká na staré chalupy a nádhernou přírodu

Hory mají tu skvělou vlastnost, že čím výše po nich šplháte, tím menší moc zde člověk má. Na vlastní kůži se o tom můžete přesvědčit i v osadě Jizerka v Jizerských horách. Budete tu mít pocit, jako byste se vrátili zpátky v čase, do dob, kdy tempo lidského života určovalo roční období, a nikoliv tikot hodinek na zápěstí.

Malebná horská osada Jizerka se nachází v údolí stejnojmenné říčky v severovýchodní části Jizerských hor. Soubor domků a luk se rozprostírá na náhorní plošině Malá jizerská louka, která je zároveň státní přírodní rezervací a rašeliništěm. To zde střeží čedičový vrch Bukovec, který vytváří nezaměnitelné panorama obce.

Jizerka se může pochlubit statusem nejvýše položené obce v Jizerských horách, jelikož leží v nadmořské výšce 860 m. n. m. Proč se lidé usadili tak vysoko? Historie Jizerky sahá hluboko. První zmínka o tomto místě pochází z roku 1539 a popisuje ji jako sídliště čihařů, tedy lovců zpěvných ptáků. Lze předpokládat, že ti sem přicházeli především v letních měsících a na zimu se stahovali níže.

Možná by obec zanikla, pokud by se později nepřišlo na to, že její okolí je bohaté na nerosty. Nacházeli se zde drahé kameny, minerály a také černý ilmenit, kterému se tady říká izerín. Díky tomu bylo místo osidlováno i v dobách, kdy libý zpěv ptáků v klecích vyšel z módy. „Na počátku 19. století byla v osadě sklářem Riedlem založená první sklářská huť, kterou o pár desítek let později rozšířil ještě o druhou. V době největšího rozmachu žilo v Jizerce okolo 400 obyvatel,“ dodává cestovatelská aplikace Placehunter.

Foto: Placehunter Historie obce sahá minimálně do 16. století

V současné době je obec chráněna jako vesnická památková rezervace, jejíž součástí je i několik původních stavení. Jedním z nich je i takzvaný Hnojový dům cestovatele Gustava Ginzela. Své jméno dostal díky tomu, že zde dříve byly ustájeny krávy a skladován hnůj. V druhé polovině 20. století jej však koupil dobrodruh Ginzel, který po vzoru slavného Hérakla do objektu svedl potok a hnůj vyplavil. Následně dům proměnil na muzeum roztodivných exemplářů, jako byli vycpaní králíci s jeleními parůžky či vysušená hlava pralesního divocha. Dnes ovšem objekt slouží jen pro rekreaci Ginzelových potomků.

Mezi další zajímavosti tohoto místa patří kamenná pyramida uprostřed obce připomínající založení první sklárny. U ní se také nachází brusírna skla Pyramida, ve které je dnes k nalezení restaurace. Dochovala se také budova bývalé školy, v níž je Muzeum Jizerských hor.

Tím nejkrásnějším je ovšem místní příroda. Potok zde v zákrutech vytváří jedinečná zákoutí, ptáci zpívají a všude panuje klid. Na místo se můžete vydat jak v létě, kdy je počasí ideální pro pěší i cykloturistiku, tak i v zimě, kdy zde najdete celou řadu běžkařských tratí. Nezapomínejte však, že přímo do osady se nedá vjet autem.

Život v horách

Pokud byste si chtěli vyzkoušet, jak asi mohl vypadat život v některé z místních horských chalup, můžete zavítat do roubenky Polubný. Nejedná se sice o původní stavení, nicméně majitelé při stavbě ctili tradice a vytvořili místo, které vzpomíná na staré časy.

„Chalupu zasadili do svahu Jizerských hor a vybavili ji dobovým nábytkem s tradičními kachlovými kamny. Dům se hostům pronajímá pouze celý, tak posbírejte kamarády a vyrazte na hory. V přízemí se můžete scházet v sednici propojené s plně vybavenou kuchyní, kde je pro vás připraven mimo jiné i kávovar,“ přidává popis platforma Amazing Places nabízející tipy na nejzajímavější ubytování v Česku i zahraničí.

Foto: Amazing Places Na první pohled není znát, že se jedná o novostavbu

Kdo preferuje modernější pojetí rekreace, pro něj by mohl být zajímavý Tiny House Done. Jedná se o typického zástupce moderních malých domků, který razí heslo, že málo je někdy více.

„Spousta z nás si stěžuje na málo prostoru v domácnosti. Kam s postelí a skříní, jak velkou pořídit kuchyň? Parta nadšenců se nenechala odradit nedostatkem místa a zamysleli se nad tím, kolik je minimálně potřeba prostoru, aby do jednoho domku dostali vše potřebné, co člověk k žití potřebuje,“ popisuje Amazing Places.