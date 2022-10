Tip na výlet: Navštivte kostel v Orlických horách, ve kterém se otevírá výhled pánubohu do oken

Barokních kostelů je po Česku rozeseto mnoho, ten v Neratově se od nich však liší již na první pohled. Jeho fasáda je kombinací starého a nového a když vstoupíte do dovnitř, zjistíte, že na tomhle místě máte k nebesům o něco blíž. Střecha kostela se totiž díky prosklení rozevírá do oblak a vytváří tak zcela jedinečnou podívanou.

První zmínky o Neratově v Orlických horách, kam po staletí přicházeli skláři za dřevem a nerostným bohatstvím, pochází již z 15. století. Součástí souboru několika staveb se brzy stal také malý dřevěný kostelík, který ke svému účelu sloužil až do první poloviny 18. století.

V této době se již stal oblíbeným poutním místem, kam lidé přicházeli obdivovat krásu sošky Panny Marie, kterou nechal zhotovit na základě svého snu místní farář. V 18. století musela původní stavba ustoupit novému baroknímu chrámu, který zde stál až do konce druhé světové války.

V květnu roku 1945 však kostel zasáhla protitanková střela vypálená rudoarmějci a následný požár způsobil rozsáhlou škodu. Co nezničila střela a oheň, dokonala vlhkost, která do kostela pronikala neexistující střechou. Nakonec se zřítily i klenby a zbytek byl určen k demolici. K té však nikdy nedošlo, protože chyběly peníze.

Foto: Placehunter Prosklení je mementem časů, kdy zde probíhaly bohoslužby

Právě to stavbu zachránilo a v roce 1989 byla zapsána na seznam kulturních památek. S příchodem svobody se do zdí kostela opět vrátily bohoslužby pořádané pod otevřeným nebem. A právě tato specifičnost mu zůstala dodnes – i po náročné rekonstrukci, která zde probíhala od roku 2000.

Ta kostelu vrátila barokní průčelí a střechu, jejíž část je ovšem prosklená jako memento časů minulých. „Skleněná střecha nejlépe vynikne z interiéru nebo z malého kopečku nad kostelem. Dostat se dá i do věže, která je neméně krásná,“ přidává svůj tip cestovatelská aplikace Placehunter, o které jsme mimo jiné napsali i výživný příběh.

Věž je otevřená od pondělí do soboty, od devíti ráno do půl páté večer. V neděli je pak přístupná od jedenácti dopoledne do půl páté večer. Vstup je zdarma. V současné chvíli vrcholí opravy prosklení střechy, kterým dovnitř po rekonstrukci stále zatékalo.

Ubytujte se v tradiční chalupě moderního střihu

Pokud budete chtít v Orlických horách složit hlavu, můžete zvolit netradiční ubytování v chalupě Záhorka nacházející se v obci Orlické Záhoří. Tento objekt navazuje na tradici dřevěných horských chalup, ovšem zcela moderním způsobem.

„Už samotné Orlické Záhoří je místo tak okouzlující, že se vám nebude chtít odjet. A když se ubytujete na Záhorce, tak to bude platit dvojnásob. Tady se o vás postará krásná příroda Orlických hor,“ přidává popis místa portál Amazing Places, který nabízí zajímavá ubytování v Česku i zahraničí.

Objekt je rozdělen na dva apartmány, ty se však dají propojit, dům tak pojme až třináct dospělých osob a k tomu čtyři děti. Návštěvníci uvnitř naleznou útulný interiér s krbem a nádherným výhledem do okolí.