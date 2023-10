Tip na výlet: Nebýt čerta, byla by Červená Lhota bílá. Díky němu jde o jeden z nejkrásnějších zámků

Uložit 0

V létě tady lze spatřit několik jedinců, jak na projížďce lodí zpívají svým protějškům: Zlatovlásko, krásko, chce tě bohatý král. Kdo ještě na Červené Lhotě nebyl, neměl by se tím nechat odradit. A kdo by se zpěváčkům chtěl přece jen vyhnout, má ideální příležitost. Vodní nádrž, která zámek obklopuje, je právě teď vypuštěná kvůli opravě hráze, místní park je navíc prý nejkrásnější na podzim.

Původně to byla jen Lhota a nestál tu zámek, nýbrž tvrz. Zámeček stojí v dnešním Jihočeském kraji až od šestnáctého století. Ještě tehdy byla renesanční stavba bílá. Jaká by to ale byla škoda, kdyby to tak zůstalo. Proč se tehdejší majitelé zámečku rozhodli přetřít ho na červeno, dnes není jasné.

Kde není fakt, tam je ale pověst. Platí to i u Červené Lhoty, kde se měla kdysi jedna zámecká paní rouhat. Víra v Boha je prý k ničemu, a tak odmítla ztrácet čas i na rodinné modlitbě v zámecké kapli. Kříž pak vyhodila z okna do vody. Zámek se tehdy podle legend otřásl a všude se objevil kouř. To přišel čert pro bezbožnou zámeckou paní. Než ji odnesl do pekla, stihl na jednu ze zdí zámku namalovat krví kříž. Smýt nešel, a tak majitelům nezbývalo nic jiného než celou stavbu přetřít na červeno.

Foto: Placehunter Původně to byla tvrz

Vlastně všechno, co dnes Červenou Lhotu dělá Červenou Lhotou, je nepůvodní. Kdysi tu totiž nebyla ani ona nádrž, na jejíž hladině se zámek odráží, a vytváří tak neuvěřitelnou scenérii. Tekl tu jen potok. Ale zatímco potok a bílá omítka jsou už pryč, po původní tvrzi tu stále něco zbylo. Ve sklepení zámku lze dnes vidět také tři původní samostatné gotické objekty, které na konci čtrnáctého století měly tvořit panské sídlo. Právě sklepení je tak jedním ze tří prohlídkových okruhů.

Nahlédnout lze i do historických interiérů v prvním patře, které lidi přenesou v čase do doby, kdy monarchii v českých zemích střídala republika. Na okruhu lze vidět autentický byt posledních majitelů, kteří byli na Lhotě přes sto let. Schönburg-Hartensteinové v roce 1910 dokončili nejmladší přestavbu zámku. Druhý okruh je v podkroví, kde jsou někdejší pokoje těch nejmenších obyvatel zámku. Po dětech tu zbyla i spousta historických hraček. Prohlédnout si lze také místní kapli Nejsvětější trojice, která je dodnes funkčním římskokatolickým kostelem.

To vše je možné navštívit do konce října, pak zůstane až do dubna zámek zavřený. Pořád si lze ale prohlédnout právě park, odkud jsou na zámek krásné výhledy. „Na prohlídku zámku a zahrad si rezervujte aspoň jednu hodinu, s prohlídkou zámku připočtěte dalších padesát minut,“ radí výletová aplikace Placehunter.

Počkat si lze ale samozřejmě i na to, až se napustí vodní příkop a bude možné si půjčit pramici a jezdit kolem dokola stejně jako Petr Štěpánek a Jorga Kotrbová ve zmíněné pohádce. Mělo by se tak stát příští rok na jaře. Pokud by někdo chtěl k tomu zkoušet chytit zlatou rybu, podobně jako Jiřík, pak by se měl přesunout o pár kilometrů dál.

Hvězdné nebe nade mnou a voda kolem

Dvacet minut autem od zámku se nachází glampingová chata, která je přímo stvořená pro chytání ryb, a to nejen zlatých. Jmenuje se Wellnessfishing, a jak už název napovídá, můžete se těšit na luxusní pobyt.

Wellnessfishing je dřevěná chatka na břehu rybníka. Kdyby byla také nabarvená na červeno, mohla by to být taková menší Červená Lhota. Místo prohlídkových okruhů tu však čeká finská sauna a také sud. Vyhřívaný koupací sud. Nejlepší je prý se do něj naložit večer, když padne tma. Jednak začnou houkat sovy a kvákat žáby, jednak se při troše štěstí na počasí nad hlavou rozprostře fascinující podívaná. Na noční oblohu je tu krásně vidět, v okolí je totiž jen minimální světelný smog.

„Nezapomeňte si s sebou vzít něco dobrého k snídani, která bude nejlépe chutnat na kouzelné verandě. Z té stačí vášnivým rybářům i amatérům jen nahodit udici a čekat, až zabere čerstvá večeře,“ popisuje zdejší zvyky server Amazing Places. Výhodou je, že chytat ryby tady lze i bez povolenky.