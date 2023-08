Tip na výlet: Nejkrásnější knihovna světa. Na Strahově najdete knihy i vycpaná zvířata

Je horko, moře tu není, v bazénech narváno. Tak proč se neschovat do knihovny? V Praze, na nádvoří Strahovského kláštera, se nachází jedna z nejlépe zachovaných historických knihoven. Čítá téměř tři sta tisíc knih. A to je atmosféra, kterou by člověk pohledal.

Svazky se nachází ve dvou sálech jednoho z nejstarších klášterů v Česku. Prvním je Filosofický sál, který sahá přes dvě patra budovy a je velký 10 x 32 metrů. Na stropě je možné pozorovat fresku s názvem Duchovní vývoj lidstva. Jde o dílo malíře Antona Maulbertsche. Malba zobrazuje vývoj věd a náboženství a jejich vzájemné ovlivňování, knihy v sále se zabývají filosofií, historií, astrologií i matematikou. „Nejvyšší řady knih jsou přístupné pouze z galerie, na níž vedou v obou rozích zbudovaná skrytá spirálovitá schodiště, maskovaná falešnými hřbety knih,“ píše výletová aplikace Placehunter.

Druhým místem je Teologický sál, který je nejstarší částí knihovny. Zdejší nástropní fresky jsou dílem strahovského řeholníka Siarda Noseckého. Kromě teologických knih, mezi nimiž jsou i různá vydání bible, je zde například také socha svatého Jana Evangelisty, který v ruce třímá dobové zařízení pro převážení knih. K vidění je také kompilační kolo. To umožňuje prohlížet si hned několik knih najednou.

Foto: Placehunter Obdivovat je možné dva sály

Mezi oběma sály jsou spojovací chodby, a i v nich lze nalézt knihy, především lékařské a právnické. Na konci jedné z nich je však také Kabinet kuriozit. Jde o jakési muzeum, kde jsou umístěná různá vycpaná zvířata nebo sbírka mušlí. Jsou to ale leckdy opravdové kuriozity, a tak je tu k vidění třeba i fantaskní dráček vyrobený speciálními řezy z rejnoka. Je tu i portrét Kryšpína Fucka, který je zajímavý tím, že před polovinou sedmnáctého století splavnil horní tok Vltavy až do Prahy.

Knihovna se po roce 1989 vrátila spolu s klášterem do rukou premonstrátů a na jejím fungování se přímo podílejí členové strahovské premonstrátské komunity. Dnes tu funguje mimo jiné čítárna, fond knihovny se neustále rozšiřuje.

Foto: Placehunter A také různá umělecká díla

Zahraniční magazíny jako Business Insider Strahovskou knihovnu pravidelně zařazují mezi ty nejkrásnější na světě. Minout by ji tedy neměl ani našinec. Při prohlídce si lze navíc projít i zbytek kláštera.

Usnout s Loosem

Krása má ale různé podoby. Winterwitzova vila je dočista jiná než Strahovská knihovna. Krása to ale není o nic menší. Na pražském Smíchově se nachází dílo legendárního architekta Adolfa Loose. A to stojí za návštěvu samo o sobě. Hlavně proto, že ve vile lze kromě jiného také přespat.

Vila není úplně typickým ubytovacím zařízením. Probíhají tu totiž různé komentované prohlídky, výstavy i divadelní představení. Zároveň je ale možné stát se na jednu noc obyvateli tohoto funkcionalistického skvostu. Když skončí všechny prohlídky, personál vám prostě předá klíče a ve dvojici tu můžete objevovat vilu až do snídaně. Ubytování se nabízí pouze pro dva, od šesti večer do deseti ráno. Možné je přiobjednat si také večeři i s číšníkem. Servírovat se bude v historické hale.

„Estetika funkcionalismu třicátých let. Světlo dokonale pracující s prostorem. Rozlehlá zahrada, tři patra a dvě terasy k tomu. Ložnice s pohledem přímo na západ slunce z terasy a poslední navržená stavba věhlasného architekta Adolfa Loose, to je Winternitzova vila. Prožijte noc v kulturní památce. Alespoň jednou za život,“ láká server Amazing Places. Navštívit lze během přenocování mimochodem i výstavu v prvním patře, která se věnuje historii vily. Kromě ubytování se ve Winternitzově vile pořádají také svatby, a to obřad i oslava, a zrovna tak je tady možné uspořádat firemní večírek.

„Majitelé jsou srdcaři, kteří o dům pečují s obrovskou úctou k architektuře, rodině a historii vily. Toto poselství se plynule šíří i na hosty. Navíc má vila bohatý kulturní a vzdělávací program, za což vděčí právě otevřené mysli majitelů,“ dodávají Amazing Places.