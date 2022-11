Tip na výlet: Příběh zrození v kameni. Objevte kouzlo Braunova betlému nedaleko Kuksu

Vánoce klepou na dveře a přes všechen shon, nákupní šílenství a prsty popálené od plechů s cukrovím by jeden mohl zapomenout na pravou podstatu těchto křesťanských svátků. Ty oslavují příchod Ježíše Nazaretského, narozeného ve městě Betlém, podle kterého se také nazývá každé dioráma připomínající tento příběh. Jeden takový betlém lze obdivovat i nedaleko obce Hřibojedy, kde figury vytesané do skály vyprávějí příběh zrození mesiáše již stovky let.

Jedná se o unikátní umělecký počin známého sochaře Matyáše Bernarda Brauna, po kterém je betlém také pojmenován. Tento umělec je dnes považován za nejvýznamnějšího představitele českého vrcholně barokního sochařství, věnoval se výzdobě kostelů, mostů, celých měst i panských sídel. Mezi jeho neznámější díla patří sochy na Karlově mostě či výzdoba areálů lázní a hospicu v Kuksu.

Mimo samotného areálu však umělec působil i v širším okolí těchto lázní. Právě u nedalekých Hřibojed v první polovině 18. století zhotovil se svými řemeslníky pro hraběte Antonína Šporka betlém, který byl vytesán přímo do skály.

„Braunův betlém původně tvořilo dvacet šest figurálních plastik vytesaných do skal a balvanů. Na místě se jich zachovalo pouze deset,“ popisuje současný stav díla aplikace Placehunter, která přináší zajímavé tipy na výlety doma i v zahraničí.

Některé z dochovaných děl jsou celé sochy, v jiných případech se jedná o reliéfy vystupující z masy kamene. Najdeme zde zpodobnění Máří Magdaleny, Jana Křtitele s ovečkou, sochy poustevníků, výjevy Klanění pastýřů, Příchod Tří králů, Vidění sv. Huberta a další. Některé se však vůbec nedochovaly.

Dílo bylo v průběhu času vystavováno zkouškám živlů, ale i lidské činnosti. Betlému se nevyhnul vandalismus, výrazně jej poškodilo lámání kamene pro nedalekou pevnost Josefov, svou trochou do mlýna přispěly také války, které se těmito místy prohnaly v 18. i 19. století.

Hrabě Špork chtěl celý Nový les, ve kterém se betlém nachází, přeměnit na místo, kam si budou moci zajít lázeňští hosté z Kuksu. Jeho ideu můžete naplnit i dnes a z Kuksu se k betlému projít 3,5 kilometru dlouhou trasou. Další možností je absolvovat sedm kilometrů dlouhou naučnou stezku s názvem Půjdem spolu do Betléma, zpívat si koledy a vyprávět dětem onen magický příběh Vánoc.

Foto: Amazing Places Jeden z glampingových domků