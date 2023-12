Tip na výlet: Skalní kaple v tajemném údolí je ideálním místem pro vánoční procházku s celou rodinou

Uložit 0

Ať už hledáte způsob, jak spálit trochu kalorií nabraných během svátečního období plného hojnosti, chcete někam vyrazit s příbuznými, kteří váš přijeli navštívit, či jen hledáte místo vhodné pro trochu toho vánočního rozjímání, Modlivý důl je tou správnou volbou. Skalnaté údolí s kaplí vytesanou přímo do kamene je tajemné, krásné a plné legend a romantiky.

Skalnaté údolí táhnoucí se mezi pískovcovými masivy lze najít na severu Čech nedaleko obce Svojkov, která leží coby kamenem dohodil od Nového Boru. Údolí je proslavené především pro svou kapli, díky které se stalo i poutním místem opředeným nejrůznějšími pověstmi.

Původně se mu říkalo Smolný důl díky smolným pecím, ve kterých se zde vařil kolomaz. Ten zde vyráběli místní uhlíři, ovšem běžní lidé do údolí moc nechodili. Říkalo se totiž, že zde straší zlí duchové, a vyprávěly se nejrůznější pověsti. Jednou z nich byl i příběh o místním rytíři, který se zamiloval do dcery sládka. Jejich lásku však neposvětili rodiče, a tak si oba měli v údolí vzít život. Další pověsti zase hovoří o vraždě soka v lásce.

Aby bylo místo před zlými mocnostmi ochráněno, byl zde na počátku 17. století pověšen svatý obrázek. Také byl pročištěn les a lidé si sem začali nacházet cestu. Dokonce se začalo proslýchat, že zde byly vyslyšeny modlitby některých z nich, na základě čehož tu byla vybudována dřevěná kaplička, do které byl umístěn onen svatý obrázek.

Foto: Placehunter Na kapli se lze podívat i z protilehlých skal

Modlivý důl se díky tomu rychle stal poutním místem a na konci 18. století byla dřevěná kaple na příkaz hraběnky Alžběty Kinské stržena. Na její místo nechala přímo do skály vytesat novou. Práci odvedl svojkovský zedník Sacher a nutno říci, že se mu skutečně povedla. Již tak tajemné místo získalo s unikátní kaplí na ještě větším kouzlu.

Kaple přečkala i počáteční odpor místních církevních hodnostářů, v 19. století byla zasvěcena Panně Marii Lurdské a její vnitřek byl upraven tak, aby připomínal jeskyni v Lurdech. Začala sem proudit procesí a svou modlitbu zde měl údajně odříkat i císař Ferdinand V., když pobýval v nedalekém zákupském zámku.

„Ikonická kaple Panny Marie Lurdské, zasazená přímo do jedné ze skal, je neuvěřitelně fotogenická ze všech možných úhlů. Dokonce se dá vylézt i na protější skálu a kapli obdivovat shora,“ přináší zajímavý tip cestovatelská aplikace Placehunter. A my přidáme další. Od kaple se dá projít údolím až k rozhledně stojící nad obcí Sloup, kde si můžete dojít také do místního lesního divadla nebo tu navštívit známý skalní hrad. Zkrátka ideální místo pro příjemnou vánoční procházku.

Spánek s tradicí

Pokud budete chtít někdy v těchto místech složit svou hlavu, nedaleko naleznete například malebnou usedlost nazvanou V Bezovém údolí. Nádherné stavení v Kryštofově údolí působí až pohádkovým dojmem. Majitelům jde hlavně o pohodlí, ale také o nadčasovou udržitelnost.

„Autentická přestavba ctí podobu chalupy z počátku 19. století, přestože dochované zprávy hovoří o vzniku chalupy už v době předbělohorské. Dnešní objekt nabízí členitý interiér, pět minimalistických pokojů a depandance v přilehlé stodole. Atmosféru doplňuje krásné jezírko a hluboký les obklopující tento architektonický klenot,“ popisuje krásu místa portál Amazing Places nabízející zajímavé tipy na ubytování u nás i v zahraničí.

Foto: Amazing Places V Bezovém údolí

Nedaleko odsud je ukryt i další tradiční klenot, kterým je Jítravský Dvorec zasazený do lůna krásné přírody Lužických hor. Najdete zde vše, co potřebujete pro příjemný pobyt plný odpočinku, ovšem okolí toho nabízí spoustu i pro prožití aktivní dovolené.

„Pokud jste přijeli relaxovat, na pokoji se můžete převléknout do županu, nazout pantofle a uvařit si čaj, čímž si navodíte domácí atmosféru. Personál vždy ochotně poradí s aktivitami v okolí. Na večeři si můžete zajít do místní restaurace, pro niž je kvalita jídla klíčová,“ popisuje místo Amazing Places.