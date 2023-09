Zcela jistě tudy museli někdy projít Jeníček s Mařenkou. Jak se to ví? Jednoduše. Most, který vypadá jako z perníku, musela na své trase do chaloupky známá pohádková dvojice zcela jistě minout. Jurkovičův most na Náchodsku prý patří k těm nejhezčím v zemi.

Slovenský architekt Dušan Jurkovič se do české kotliny zapsal hned několikrát. Je autorem známých Pusteven v Moravskoslezském kraji nebo rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm. K jeho dílům ale patří i most v Novém Městě nad Metují. Architekt ho vystřihl, když se tady podílel na přestavbě zámku.

Jeho majitelé tehdy chtěli bývalý hospodářský dvůr přebudovat na květinový park a zrekonstruovat zahradu u zámku. Aby byl z horní zámecké terasy do květinového parku jednodušší přístup, nechal tu Jurkovič v roce 1911 na místě původní lávky vybudovat dřevěný most. A stejně jako další Jurkovičovy stavby, i tato je ve stylu lidové valašské architektury. „Lidová architektura jihovýchodní Moravy vyzařuje z krytého dřevěného přemostění mezi terasou a zámeckou zahradou. Tento pavlán byl už nesčetněkrát opravován, ale stále mu patří obdiv veřejnosti,“ uvádějí webové stránky Nového Města nad Metují.

Foto: Placehunter Most spojuje terasu a zámeckou zahradu

Most nepřeklenuje žádnou řeku, jeho účelem měl být opravdu hlavně snazší přístup. Nakonec ale dílo poskytuje i něco navíc, a to úkryt před nepřízní počasí a také krásný výhled. Zato samotný most je vidět jen ze zámecké věže či zahrady. Mimo sezónu, v době od října do dubna, si ho pak lze prohlédnout z obranného příkopu, kam je možné se dostat z místního náměstí Republiky. Most má i svoji věž, která měří dvanáct metrů. Uvnitř návštěvníci naleznou krásné vyhlídkové místo.

„Při návštěvě Nového Města nad Metují si určitě projděte celou zámeckou zahradu a zamiřte i na neméně pohádkové Husovo náměstí, které se pyšní úžasnými měšťanskými domy,“ doporučuje výletová aplikace Placehunter. Návštěva mostu i zahrad přitom zabere asi půl hodiny.

Jurkovič ale zanechal víc staveb i v samotném okolí Nového Města. Je to například výletní restaurace vytvořená přestavbou mlýna v osadě Peklo. Kousek odsud je také vila na Rezku neboli Bartelmusova vila. Obojí stojí za návštěvu.

Ubytování plné vůní

Obklopit se dřevem ale lze nejen na samotném mostě. Výlet do Nového Města nad Metují lze spojit s přespáním v Deštném v Orlických horách, které je autem bezmála půl hodiny odsud. Tady mají Kozí chlívek. Rozhodně nejde o žádnou kozí díru, ale penzion, kde všechny pokoje spojuje přítomnost dřeva.

Každý je ale jiný. Pokoje jsou pojmenované a navržené podle kytiček. Přespat lze v pomníkovém, levandulovém, nebo dokonce medovém. Po své květině taky každý voní. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje, ale i ty, které poskytnou útočiště až pro pět lidí.

Foto: Amazing Places Kozí chlívek

„Tady se bude vaše tělo přímo tetelit blahem. Vypoťte starosti v sauně, uvolněte ztuhlé svaly masáží a naložte se do aromatické koupele v dřevěné vaně se směsí bylinek nebo do vířivky,“ láká server Amazing Places. V Kozím chlívku ale mají také restauraci s celodenním provozem a českou a staročeskou domácí kuchyní, kde kromě stálého lístku nabízejí i sezónní speciality. Je tu také smažírna ryb, kde si lidé mohou ryby sami nachytat a obsluha je pak připraví.

Čas si tady ale lze užít i aktivně, a to procházkami po kopcích Orlických hor. K dispozici jsou i terénní tříkolky, koloběžky nebo kolečkové lyže. V zimě pak nad Kozím chlívkem lákají klasické sjezdovky. Jen kozy tu nejsou. V minulosti byl na místě skutečný kozí chlívek, teď už po něm zbyl jen název.