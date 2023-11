Tipy na dárky: Auto pod stromeček? Proč ne. Ze kterých by měl letos Ježíšek vybírat?

Uložit 0

Už víte, co si budete letos přát pod stromeček? Zatímco přání dospělých mívají většinou jen pár položek, děti se často nebojí zaplnit celou A4. Co by se ovšem mohlo zrodit ve fantazii dospělých, pokud bychom se jí nebáli popustit uzdu? Třeba nové auto! Rozhodli jsme se proto Ježíškovi poradit, ze kterých by měl v takovém případě vybírat.

Nohama na zemi

Dát někomu jen tak pod stromeček automobil znamená, že musíte mít jistý finanční polštář. Kam ale sáhnout, pokud váš polštář není příliš buclatý? Odpovědí by mohla být novinka od Jeepu v podobě modelu Avenger. Designově se novinka drží při zemi, a přesto je originální. Potěší dámy i pány a také planetu, jelikož přichází coby vůbec první elektromobil Jeepu. Že se jedná o racionální volbu, podtrhuje i fakt, že vůz letos získal ocenění Evropské auto roku.

Foto: Jeep Evropské auto roku 2023 Jeep Avenger

Základní cena: 899 000 korun

Hlavou v oblacích

Kdo má onen polštář naplněný tak moc, až se mu na něm v noci špatně spí, může sáhnout například po dalším elektrickém premiantovi své značky. Tentokrát však zamíříme podstatně výše – až k automobilce Rolls-Royce, která představila svůj elektrický model Spectre. Tichý koráb silnic je to nejvyšší, co si můžete dopřát, pokud vás láká opulence, kvalita a bezbřehý komfort.

Foto: Rolls-Royce První elektrický model Rolls-Royce Spectre

Základní cena: 11 000 000 milionů korun

Ideální pro dámy

Pokud byste chtěli nový automobil darovat ženě, nejspíše se vaše myšlenky stočí k Fiatu 500. My bychom se však raději podívali do katalogu Toyoty a vybrali nejnovější generaci modelu Prius. Na pohled se jedná o velmi příjemný automobil, který stále klade na první místo především úspornost. Opět se jedná o plug-in hybrid napěchovaný nejmodernějšími technologiemi, díky kterým je řízení vozu zážitkem.

Foto: Toyota Nová generace Priusu od Toyoty

Základní cena: 1 150 000 korun

Pro technologické nadšence

Když je řeč o technologiích, i po letech můžeme za jednoho z lídrů v této oblasti označit Teslu. Ta v letošním roce výrazně zlevnila svůj vozový park, a tak se dá letos modernizovaný Model 3 označit za již relativně dostupný automobil. K technologiím jako je Autopilot, se tak může dostat o to víc zákazníků a otestovat si, jak bude vypadat budoucnost.

Foto: Tesla Modernizovaný Model 3 od Toyoty

Základní cena: 1 053 990 korun

Pro dobrodruhy

Pokud má nový vůz udělat radost někomu, kdo spíš než pohodlí a technologické vychytávky miluje funkčnost a schopnost vozu zdolávat vše, čemu je vystaven, pak jej určitě zaujme nový Land Cruiser od Toyoty. Svým designem, ale i celkovým zpracováním, pomrkává na terénní modely let minulých, které dokázaly ustát úplně vše. V Evropě bude novinka nabízena s 2,8litrovým vznětovým motorem o výkonu 150 kW, který časem doplní také elektrifikovaný turbodiesel s mild-hybridní technologií. Předobjednávky by měly být spuštěny do konce tohoto roku.

Foto: Toyota Podoba nové Toyoty Land Cruiser

Základní cena: Prozatím není přesně stanovená, odhad je ovšem 1,9 milionu korun.