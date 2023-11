Tipy na dárky: Současné umění doma i v galerii či šperk, který se neokouká

Uložit 0

Tipů na vánoční dárky není nikdy dost. Redaktorka CzechCrunche Sára Goldbergerová se mimo jiné věnuje kulturně-umělecké rubrice a designu, sepsala tak pro čtenářky a čtenáře tipy, co pořídit pod stromeček právě z této oblasti (a co by pod stromečkem ocenila i ona sama). V Česku je tvůrčí rybníček naštěstí hodně hluboký, inspirace je tak velká: začíná od dostupných děl současných česko-slovenských umělkyň a umělců, pokračuje přes šperky, které se nikdy neokoukají, i originální kousky ze skla a končí u zvelebování domova vůní či prvotřídním povlečením.

Foto: 100ks Na 100ks můžete pořídit celou řadu krásných tisků

Tisk do každé rodiny

Pokud víte, že někdo z vašich blízkých projevuje zájem o umění, ale nemáte prostředky na to, abyste mu nebo jí pořídili originál v řádech desítek nebo dokonce stovek tisíc, podívejte se na edice tisků, které dává dohromady startup Jakuba Svobody 100ks. Od začátku spolupracuje se současnými českými a slovenskými umělkyněmi a umělci, se kterými pod pečlivou kuratelou vznikají tisky obrazů různého žánru – tedy tak, aby si vybral každý podle svého vkusu, ale měl jistotu, že si domů pořizuje kvalitní tvorbu. Vybírat můžete z děl od Krištofa Kintery, Ester Knapové, Veroniky Holcové, Petra Nikla, Vladimíra Houdka a dalších, ceny začínají už na třech tisících a tisk si můžete pořídit rovnou i zarámovaný.

Foto: Janja Prokić Studio Kolekce Orin je inspirována hadí říší

Šperky opulentní i jemné

Šperkařka Janja Prokić pochází z Bělehradu, už od devadesátých let ale žije a tvoří v Praze, kde také otevřela studio, do něhož se lze zatoulat z Kampy nebo Malé Strany. Její šperky nejednou získaly cenu Czech Grand Design i další prestižní ocenění ve světě a není se čemu divit. Z každého totiž vyzařuje živoucí energie, kterou jim dodává jejich temperamentní tvůrkyně. Inspiruje se přírodou, která se v její tvorbě propisuje v podobě kvítků, větviček, listů, ale také zvířat – třeba její nejnovější kolekci Orin dominují hadi. Vybírat můžete z masivnějších šperků s velkými kameny, ale i z křehkých kousků s perlami či drobnými polodrahokamy i diamanty.

Foto: František Jungvirt České sklo je dárek i pro další generace

Vázy jako žádné jiné

Talentovaných sklářských designérek a designérů, jejichž tvorbu ocení každý správný sběratel nejen užitého umění, je v Česku i vzhledem k naší hluboké tradici tohoto oboru spousta. Proto si tyto řádky říkají o vypíchnutí vícero jedinců. Krásné kousky vznikají pod rukama Anny Jožové, která se spojila také s Vlastimilem Šenkýřem a společně tvoří pod značkou Kombo. Na pražské Letné se rodí vázy značky Plody Erlanu, kterou založil David Střeleček, ve stejném sousedství působí i sklářský tvůrce Lukáš Novák. Zavítat můžete i do nedávno otevřeného, barvami hýřícího showroomu Františka Jungvirta a v barevné jízdě můžete pokračovat i v případě váz od Gréty Kušnírové.

Foto: Pucle Pucle se ze Slovenska rozšířily do Česka

Poskládat si vlastní obraz

Někdo ocení spíše to, když si dekoraci pro svůj domov může vytvořit vlastním přičiněním. V tomto ohledu tak mnohé zaujme slovenský projekt Pucle, který před nedávnem vstoupil na český trh. Koncept je postaven na spolupráci se slovenskými tvůrkyněmi a tvůrci – ti se mohou v domácnostech zabydlet ve formě obrazů, které je nejprve potřeba poskládat. Tvoří je totiž dílky puzzle, jež lze díky speciální technice skládat přímo do rámu. Není potřeba nic pracně lepit, stačí tak jen železná trpělivost, tolik nutná při tomto druhu kreativní činnosti.

Foto: Pigmentarium Platinum je limitovaná kolekce stojanu na vonné tyčinky

Oltář vůní

Tomáš Ricin a Jakub Hiermann založili v roce 2018 dnes již úspěšnou značku Pigmentarium zaměřenou na vůně na tělo i do interiéru. A ukázali, že i z vonných tyčinek lze vytvořit sofistikovanou záležitost – což samozřejmě vědí všichni ti, kdo si pořizují například vonné tyčinky z Japonska, ale o něco méně to tuší ti, kdo znají jen ty těžce vonící z Indie. Aktuálně se v nabídce českého parfumérského domu nachází šest druhů tyčinek: od šafránu přes růži až po santal. Ty lze umístit do designového stojanu z porcelánu. Právě ty na sklonku letošního roku Ricin a Hiermann rozšířili o limitovanou edici Platinum, kterou navrhnul designér Daniel Piršč.

Foto: Leejan Kvalitní povlečení potěší nejen milovníky spánku

Lůžkoviny pro náročné

Maminky vždycky říkají, že krásu domova dělají pěkné závěsy a povlečení. V Česku máme i tuhle oblast naštěstí dobře pokrytou, alespoň co se povlečení týče. Výbavu pro přepychové poležení můžete vybrat například u značky Marieli, kterou založila Terezie Täubelová, když zjistila, jaký vliv má na její pohodlí během šestinedělí druh povlečení. Navázala tím navíc na rodinnou tradici, jelikož už její prababička Marie Líkařová měla za první republiky podnik s ložním prádlem. Peřinovým lovebrandem je také další česká značka Leejan trojice podnikatelů Marcela Gecova, Jana Bartoše a Jana Kmocha. A když budete chtít pohodlí dotáhnout k úplné dokonalosti, můžete u Leejan pořídit také ty nejměkčí župany a ručníky.

Foto: Národní galerie Praha / Tomáš Slavík Zahájení proběhne v Národní galerii Praha

Členství v předních českých galeriích

Když nevíte coby, darujte kartičku. Ale ne jen tak ledajakou kartičku, ale takovou, která jejímu držiteli umožní celoroční vstup do vybrané galerie. Členství můžete pořídit v Národní galerii Praha, kde začíná na 1150 korunách za rok a nese benefity jako neomezený vstup na všechny výstavy v režii galerie, ale také slevy na publikace v jejích prodejnách, konzumaci v kavárnách, které jsou její součástí, či na předplatné časopisu Art Antiques. Darovat členství můžete i v galerii Kunsthalle Praha, díky němuž můžete zhlédnout výstavy mimo klasickou otevírací dobu a dostanete slevu na Kunsthalle Brunch, přednášky i vstup do KunstKina. Členstvím můžete podpořit také Galerii výtvarného umění v Ostravě, trutnovskou galerii Epo1 nebo brněnskou Moravskou galerii, kde získáte i slevu na Kurz dějin umění.