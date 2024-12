Tipy na dárky na poslední chvíli: Kupte lístky na nejlepší představení na světě nebo hrátky s pivem

Uložit 0

Někdo začne nakupovat dárky už během letních prázdnin, milovníci mikromanagementu si dělají poznámky během celého roku, když je napadne nějaký tip. Jenže co když jste toho měli prostě moc, za pár dní je Štědrý den a poslední, na co máte náladu, je návštěva narvaného obchodního centra? Nebo co když vám dopravce vesele napsal, že balíček doručí až 2. ledna? V redakci jsme dali dohromady několik tipů na dárky, kvůli kterým nebudete muset rozrážet davy a stačí vám de facto jen tiskárna.

Kino tak trochu jinak

Foto: Kino Balt V kině Balt si můžete dát k (ne)kvalitním filmům skvělé rumy

Máte doma milovníka kvalitních filmů? A co těch nekvalitních? Přesně na ně se specializuje pražské kino Balt. Však se podívejte na jejich lednový program: Afričtí kung-fu nacisté, Kočkonádo, VelociPastor… Pro své nejdražší můžete na webu kina koupit poukázku na jakékoliv představení, ke kterému si dají i degustaci rumů (protože bez nich by to bylo dost náročné). Anebo se dá pronajmout celý sál, abyste si užili třeba Komando jen romanticky ve dvou. Případně pokud vás na takovéhle lahůdky moc neužije a sháníte něco serióznějšího, voucher na dva lístky a drinky k tomu nabízí také butikové kino Přítomnost na Žižkově, kde je v sále vedle elegantních sedaček rovnou i bar.

Tip partnera: Večeře jako mše

Foto: BEEF BEEF spojuje gastro zážitek s uměním

I jídlo může být umění. Pokud vaši nejbližší rádi ochutnávají a zajímá je divadlo i design, darujte jim vstupenku na BEEF. Jde o večeři k oslavám 130 let Holešovické tržnice. Těšit se mohou na jedenáct chodů z pera šéfkuchaře restaurace Mlýnec Ládi Vaníčka ze Zátiší Catering Group v jedinečném uměleckém zpracování, kdy každý chod je součástí téměř až náboženského rituálu. Chorál tak tvoří drink a „jedlá píseň“, pokrm zase tatarák z bílé kořenové zeleniny a pokání je ve formě čokoládové pralinky s višňovou emulzí a pálenkou. Degustační večeří, která je z 90 procent vegetariánská, navíc symbolicky provede velekněz, herec Kryštof Bartoš. BEEF bude mixovat minulost bývalých pražských jatek s budoucností gastronomie, a to hned během 15 vybraných večerů. Ale pozor, počet vstupenek je omezený.

Pivní hrátky

Foto: Ambi.cz Lahváč je skvělý dárek pro ty, co mají rádi pivo a soutěžení

A když už tu máme jídlo, co třeba i nějaké to pití? Jestli máte doma fanouška dobrých piv, který je zároveň hravější povahy, darujte mu poukázku do Pultu. Pražský podnik patřící do rodiny Ambiente pro vás uspořádá takzvaný Lahváč, degustaci lahvových piv z malých i velkých pivovarů, a vy budete hádat, co právě pijete. Dostanete k tomu kartičky s nápovědou i něco k zakousnutí, hlavně se ale konečně budete moct předvést jako pořádní znalci! Piva.

Světové divadlo a opera, ale doma

Foto: National Theatre Live Váňa s Andrewem Scottem v hlavní roli

Skvělých divadelních souborů máme v Česku několik, ale co když vás zajímá, jak to vypadá v cizině? Konkrétně v jednom z nejslavnějších divadel na světě? Pod stromeček můžete snadno koupit lístek do londýnského West Endu, a přitom nebudete potřebovat letenky. Pražské kino Světozor a Bio central v Hradci Králové budou v únoru promítat Váňu od Antona Pavloviče Čechova v moderním nastudování, které se natáčelo živě právě v Londýně. V hlavní roli Andrew Scott, kterého můžete znát třeba ze seriálu Sherlock. A jestli máte doma někoho, kdo dává přednost opeře, můžete mu darovat podobný zážitek: lístky na jeden z přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku. Na výběr je Aida, Figarova svatba nebo třeba Lazebník sevillský, a to zdaleka nejen v pražských kinech. Divadlo i opery jsou navíc s českými titulky.

Tip partnera: Odpočinek k nezaplacení

Foto: Falkensteiner Ve Falkensteiner Hotels & Residences máte na výběr z více než 30 exkluzivních ubytování

A co třeba zvolnit a dát si prostě relax? Jestli sháníte dárek na poslední chvíli, který si ale užijete společně, můžete sáhnout třeba po těchto poukazech od Falkensteineru. Panorama impozantních hor nebo vůně moře, jemný vánek na kůži a šumění vln v pozadí. Hluboká relaxace v rozsáhlém wellness, vynikající gurmánská kuchyně, poznávání cizích měst… Z toho všeho se dá vybírat ve Falkensteiner Hotels & Residences. Skupina nabízí více než 30 exkluzivních ubytování včetně oblíbených lokalit na plážích v Chorvatsku či Itálii či úchvatných výhledů na horách v Rakousku a Jižním Tyrolsku.

Videoherní svátky

Foto: Bethesda Indiana Jones and The Great Circle je perfektní hra pro všechny, kdo někdy chtěli být jako Indy

To je pořád nový Indiana Jones, další hra o Spider-Manovi, hopsání s Astro Botem… A vy byste rádi někoho potěšili povedenou videohrou, ale dotyčný se pořád nevymáčkl, která by ho zajímala? Pokud vlastní jednu z těchto konzolí, dejte mu prostě kredity na PlayStation nebo Xbox a ať si vybere sám, s bříškem plným bramborového salátu. Dárkové karty seženete i na poslední chvíli na e-shopu JRC (PS5 tady a Xbox tady) nebo Xzone (PS5 tady a Xbox tady), protože vám stačí jenom jednoduchý kód. A podobně můžete svým milovaným koupit i předplatné – ať už Xbox Game Pass, nebo PlayStation Plus.