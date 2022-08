Tisíce Čechů naučili investovat online. Teď chtějí být zákazníci odvážnější, říká startup Fondee

Svůj projekt otevírali s nemalou ambicí – chtěli prý naučit Čechy investovat. Služba Fondee jim v online prostředí umožnila na pár kliků posílat peníze do fondů a akcií namísto ukládání peněz do kasičky, na bankovní účet nebo v lepším případě na ten spořicí. Teď slaví deset tisíc zákazníků a pár novinek. Klienti se budou se svými financemi moci odvázat a poslat je na místa, která jsou označována jako rizikovější investice. Zákazníci mění své uvažování o financích, říkají totiž zakladatelé Fondee.

„Myslíme si, že se lidé jednoduše zalekli inflace. Ze všech stran slyší, že se jim peníze jen znehodnocují. Nemají už zájem je pouze nechat ležet na účtu,“ vysvětluje Eva Hlavsová, spoluzakladatelka Fondee.

Nějaký vliv podle ní má také skutečnost, že jsou Češi v otázkách financí stále zběhlejší. „Už dřív jsme dostávali otázky na možnosti, jak by mohli zákazníci své porfolio rozložit. Produkt jsme připravili prakticky podle poptávky,“ dodává.

Totiž – doteď si klienti u Fondee mohli otevřít jedno portfolio, jehož složení se odvíjelo od míry investičního rizika, kterou si klient nastavil. Nově jich je až pět. U každého zvlášť nastavují, jak rizikově se peníze mají dál chovat. Na výběr je ze sedmi možností, tedy investičních profilů. Ty konzervativní mají vyšší podíl dluhopisů. Dynamická portfolia naopak vyšší poměr akcií.

Reálně to znamená, že s dynamičtějšími možnostmi můžou lidé víc získat, ale také víc ztratit. Ukázalo se, že když mají tu možnost, jsou zákazníci odvážnější. Pokud mají lidé více portfolií, volí si často rizikovější profily. Ten nejodvážnější si zvolila třetina z nich. Další, které spadají do kolonek typu odvážnější, má 60 procent zákazníků.

„Lidé často investují kvůli konkrétnímu cíli, který přirozeně určuje i povahu dané investice,“ říká Hlavsová. Fondee nemá přesná data k tomu, na co peníze směřované do jednotlivých portfolií zákazníci později používají. Může tak ale například usuzovat z názvů, které jim dávají. Takže to vypadá, že konzervativnější profily lidé využívají spíše pro spoření na důchod nebo pro děti, rizikovější pak na krátkodobější cíle. Třeba na vybavení bytu nebo na počítač.

Fondee se investování svým klientům snaží přiblížit dlouhodobě. Před dvěma měsíci navíc spustilo aplikaci. Jejím cílem je přiblížit se další skupině zákazníků. „Všem, kteří nemají čas, nebo se jim nechce otevírat po práci počítač, aby provedli nové vklady, nebo sledovali, jak se jejich investicím daří,“ uvedl Jan Hlavsa, který Fondee založil se svou ženou. Aplikaci už teď používá přes pět tisíc lidí.

Projekt nabízí lidem ukládání peněz do akcií a dluhopisů přes burzovně obchodované fondy ETF. Investované prostředky se rozdělí mezi několik z nich. Každý obsahuje stovky akcií nebo dluhopisů. Investice jsou tak rozložené například mezi akcie největších amerických firem nebo mezi státní dluhopisy.

Hlavsovi získali zkušenosti v největších bankách a finančních institucích v londýnské City, po návratu do Česka se snaží svůj náhled na finance ve Fondee otevřít jinak na finance poměrně konzervativním Čechům. Loni pro svůj projekt získali milion eur od skupiny soukromých investorů a J&T Banky, která se zároveň stala brokerem platformy. Od ledna Fondee působí i na Slovensku.

Na tuzemském trhu soupeří Fondee s konkurenčními investičními platformami v podobě Portu, které spadá do portfolia Wood & Company a loni se propojilo s Air Bank, či s podobnou službou Indigo od Patrie.