Visutá lávka už se dostala mezi nejlepší destinace na světě a na obálku časopisu Time. Teď si připsala atrakce v resortu Dolní Morava rovněž titul Stavba roku. Magazín Time o stavbě napsal, že jde o nový architektonický zázrak v České republice. Porota soutěže, jejíž výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek večer, zase ocenila ojedinělé řešení.

Zatímco u ochranářů vzbudila nejdelší pěší lávka na světě kontroverze, porota Stavby roku naopak ocenila snahu postavit přemostění s co nejmenšími dopady na okolní přírodu, což si vyžádalo úpravy postupů samotné stavby.

Foto: Sky Bridge 721 Sky Bridge 721 v Dolní Moravě je nejdelší visutá lávka pro pěší na světě

Rozdělovalo se ale vícero cen. Dohromady si titul Stavba roku odneslo deset nominantů. Mezi nimi je i rekonstrukce a dostavba budovy na Malostranské, která se proměnila na galerii Kunsthalle Praha. Dům nechaly na začátku dvacátého století vybudovat Elektrické podniky královského hlavního města Prahy.

Když někdejší Zengerova trafostanice přestala plnit svůj účel, dlouho zela z velké části prázdnotou. Chátrající památku koupili v roce 2015 manželé Petr a Pavlína Pudilovi a začalo se stavět. Letos v ní nakonec otevřela galerie s cílem propojovat českou a zahraniční uměleckou scénu. O rekonstrukci se postarala kancelář Schindler Seko Architekti.

Foto: Vojtěch Veškrna Kunsthalle vzdá hold i své bohaté minulosti

Pět z deseti ocenění letos zamířilo do hlavního města. A tak se tu kromě Kunsthalle objevuje i další rekonstrukce, tentokrát Clam-Gallasova paláce. Honosná budova na Mariánském náměstí měla lešení od roku 2018, práce probíhaly čtyři roky pod hlavičkou projekční kanceláře M3M.

Jde o jednu z největších barokních památek Prahy, která má mít stálou expozici Baroko ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Hotová má být do roku 2024. Dům by měl posloužit také pro společenské akce.

Foto: Stavba roku Clam-Gallasův palác

Podobný příběh má i další Stavba roku, konkrétně zrekonstruované Armádní muzeum na pražském Žižkově. I v tomto případě trvala přestavba čtyři roky. Staronové muzeum se má otevřít návštěvníkům teprve za dva týdny – a to na státní svátek založení Československa 28. října.

Muzeum nabídne novou expozici, která má představit vojenské dějiny českých zemí od jejich počátků až po dnešek. Dohromady tak výstavní prostor nyní namísto šesti expozic nabídne sedm. Plocha se zvětšila trojnásobně. Nový výstavní prostor má mít moderního ducha a kombinovat předměty, dokumenty a fotografie s filmovými ukázkami. Celkem jsou tady tři stovky vitrín a v nich sedm a půl tisíce historických exponátů. Mezi nimi například bomba Jana Kubiše.

Foto: Stavba roku Armádní muzeum na Žižkově

V pětce pražských staveb se umístilo rovněž Bořislavka Centrum od studia Aulík Fišer architekti, které uspělo v mezinárodní architektonické soutěži. Vypořádat se muselo s pozemkem na Evropské ulici, který měl atypický tvar. Kromě jeho nepravidelnosti bylo výzvou také velké převýšení.

Nakonec vzniklo obchodní a administrativní centrum, které tvoří čtyři budovy podobně atypického tvaru a které vyrovnávají velké terénní rozdíly. Centrum má prosklenou fasádu a navazuje na tradičně budované město – drží městský blok s jasně danou uliční čarou.

Foto: Aulík Fišer architekti Bořislavka Centrum

Pražskou pětici uzavírá Stages Hotel Prague dokončený na konci loňského roku u O2 arény. Hotel společnosti Bestsport z investiční skupiny PPF chce cílit i na ty, kdo využívají dalších objektů firmy – a to právě O2 arény nebo O2 universum. Tři sta pokojů provozuje franšíza Marriott International.

Stavbu si připsala AED, která dělá projekční a organizační přípravu budov. Čtyřhvězdičkový hotel má 300 pokojů a završil výstavbu PPF u stanice metra Českomoravská.

Foto: Stavba roku Stages Hotel Prague

V soutěži uspěla mezi dalšími také úprava plavební komory Hořín, která navazuje na plavební kanál Vraňany – Mělník. Cíl přestavby byl praktický. Bylo potřeba, aby se zvýšila podjezdová výška a rozšířilo se mostní pole. Vyřešilo se to díky novému zdvižnému mostu. Původní kamennou konstrukci nahradila ocelová, zůstaly však původní kamenné prvky. Ty byly upevněny na novou na konstrukci.

Foto: Stavba roku Plavební komora Hořín

Mezi dalšími oceněnými je rovněž rekonstrukce a nástavba Wellnerovy vily v Olomouci. Dům z třicátých let dvacátého století nemá jasné autorství, podle odborníků se ale jedná o kvalitní dobovou architekturu.

Dům byl upraven v devadesátých letech, ovšem ztratil ducha doby. Současná rekonstrukce si tak kladla za cíl právě to – vrátit atmosféru třicátých let. To mělo na starosti studio PAB, zahradu vily pak také Atelier Flera.

Foto: Stavba roku Wellnerova vila v Olomouci

Stavbou roku je rovněž lávka přes Labe v Nymburce. Přemostění je pro pěší a cyklisty a umožňuje dostat se z centra do městské části Zálabí. Jde o obloukovou konstrukci dlouhou 228 metrů a širokou čtyři metry. Zajímavou dominantou je v noci, kdy se rozsvítí. Ostré světlo ale nakonec obyvatelům vadilo, a tak se na noc zhasíná.

Foto: Stavba roku Lávka přes Labe v Nymburce

Desítku uzavírá areál pro společnost Nevoga Znojmo. Prostor na výrobu plastových výlisků dostal cenu za výstavbu inteligentního domu. Na stavbě se podílela rakouská architektonická firma Die Planerei a rakouská plánovací kancelář Perspektive.

Foto: Stavba roku Areál pro společnost Nevoga Znojmo

Stavba roku je titul, který každoročně uděluje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.