To nejlepší z Bavorska je tu. Nové BMW řady 7 přiváží opulentní design doplněný o pojízdné kino

Sedmá generace BMW řady sedm se ukázala v plné kráse. A dává jasně najevo, že automobilka chce držet prst na tepu doby. Novinku totiž nabídne i v elektrické verzi pod označením i7. K pohonu budoucnosti přihazuje také opulentní, avšak dynamický design. A moderní interiér s obří obrazovkou a streamem od Amazonu.

Oliver Zipse, ředitel BMW, popisuje nové modely – tedy konvenční BMW řady 7 a elektrické i7 – jako technickou magii v celé své kráse. Konvenční verze se představí ve dvou konfiguracích. První ponese označení 740i a bude vybavena základním vznětovým šestiválcem s výkonem 300 koňských sil. Druhá je zážehovým osmiválcem vybavená 760i xDrive s výkonem 544 koňských sil.

Třetí varianta, tedy ta plně elektrická, nese název i7 xDrive60. K jejímu pohonu poslouží dva elektromotory s kombinovaným výkonem 536 koňských sil, jež budou napájené baterií o kapacitě 101,7 kWh. Při plném nabití by to mělo vystačit na výlety dlouhé okolo 600 kilometrů, což je ovšem prozatím oficiálně nepotvrzená hodnota.

Foto: BMW Především příď vozu sází na ostrý vzhled

Zajímavá je nabídka BMW zákazníkům ve Spojených státech. Ti budou moci po nákupu vozu zcela zdarma dobíjet na stanicích Electrify America, jež mají s BMW uzavřené partnerství.

Po vizuální stránce hlásá nová sedmičková řada, že po právu stojí na vrcholu potravního řetězce modelů BMW. Luxusní sedan přináší celou řadu ostrých dynamických prvků, které na sebe nejvíce upozorňují na přední masce. Nechybí tam masivní ledvinky, u elektrické verze zaslepené, a netradičně dělené světlomety.

Uvnitř najdeme nejnovější interpretaci koncepce BMW Live Cocpit Plus využívající software iDrive 8. Ten komunikuje s řidičem prostřednictvím velkého zakřiveného displeje, který se na první pohled táhne od středu palubní desky až za volant. Ve skutečnosti se ovšem jedná o dva samostatné displeje, které fungují jako centrální obrazovka a digitální přístrojový štít.

Největší pozornost na sebe ale tentokrát strhává obří obrazovka s uhlopříčkou 31,8 palce, kterou najdete v zadní části vozu. Plocha s rozlišením 8K, již BMW neskromně nazývá Theatre Screen, nabídne cestujícím na zadních sedadlech přístup například k vestavěné Amazon Fire TV a dalším online službám.

Jaký obsah obrazovka zprostředkuje, lze určit buď prostřednictvím přímého dotyku, nebo poslouží některý ze dvou 5,5palcových tabletů umístěných ve výplni dveří. Pokud si navíc zájemce připlatí za audio systém od Bowers & Wilkins, vytvoří z vozu malé pojízdné kino, se kterým klidně může objíždět zapadlé vesnice a promítat za úplatu.

Novinka by měla přinášet mimo armády asistenčních systémů také systém částečně autonomního řízení, který zvládne například automatickou změnu jízdního pruhu či vycouvat ze situace bez zásahu řidiče. Tyto funkce doplňuje také pokročilý parkovací asistent, díky kterému lze s vozem zaparkovat i vzdáleně, a to prostřednictvím chytrého telefonu.

Novinka by se měla dostat na trh v listopadu tohoto roku. Zatímco v USA a Číně budou v nabídce jak verze konvenční, tak elektrická, Evropa se prozatím dočká pouze elektrické i7. Evropští milovníci klasických řešení si na své přijdou až na jaře příštího roku, kdy k nám doputuje slabší naftová varianta. Později by měly dorazit také plug-in hybridní verze a ostrá elektrická M verze. Osmiválce se ovšem v Evropě již nedočkáme.

BMW plánuje mít do roku 2030 až 10 milionů čistě elektrických vozidel. Spolu s i7 jsou v současné době nabízeny také modely iX a i4 a další elektrické novinky by měly rychle přibývat. Postoj BMW vůči elektromobilitě však nedávno Zipse shrnul do svého varování. V něm dal jasně najevo, že BMW klasickým spalovacím motorům sbohem rozhodně dávat nehodlá.