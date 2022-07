Tok dokladů a peněz automatizuje i pro Rohlík i Alzu. Brněnský Grit loni utržil přes 100 milionů

Poskytuje cloudové služby, které jejím klientům pomáhají s automatizací toku dokladů, zboží i peněz. Řešení od brněnské společnosti Grit, která do května 2019 vystupovala pod jménem CCV Informační systémy, využívá na tři tisíce firem včetně online supermarketu Rohlík, e-shopů Alza, Mall a Pilulka až po výrobce jako Plzeňský Prazdroj a Unilever. A i když na trhu působí od roku 2009, pořád relativně rychle roste.

Pro CzechCrunch Grit potvrdil, že v posledním fiskálním roce, jejž ukončil letos v březnu, firma utržila celkem 113 milionů korun. Nyní očekává, že tržby meziročně navýší na 150 milionů korun, což dokládá zejména výsledky v posledním uzavřeném kvartálu.

„Od dubna do června se tržby vyšplhaly na 37,8 milionu korun, za stejný kvartál loni jsme se dostali na 26,1 milionu. Meziročně jsme tak rostli o 44,8 procenta. Primárně je to naše účast na expanzi Rohlíku a větší spolupráce s dalšími zákazníky, se kterými se bavíme o tom, jak jim ještě více pomoct v oblasti automatizace a digitalizace,“ popisuje pro CzechCrunch ředitel firmy Lubomír Veselý.

Spolupráci s online supermarketem zakladatele Tomáše Čupra si přitom Grit pochvaluje. „Rohlik.cz působí v Německu, Rakousku a Maďarsku a nově vstoupil do Itálie, Španělska a Rumunska. A právě při této příležitosti se do zahraničí dostáváme i my,“ doplňuje Veselý s tím, že firma se udržuje v zisku. Před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ve druhém kvartálu dosáhla na 6,4 milionu korun, loni ve stejném období to bylo 1,7 milionu korun.

Veselý očekává, že dvouciferný růst obratu bude pokračovat i v nejbližších letech. „Aktuálně máme téměř tři tisíce zákazníků a další přibývají. S částí z nich prohlubujeme spolupráci, mnozí se chystají do zahraničí. Vidím v našem oboru velký růstový potenciál,“ říká. Vzhledem k očekávanému vývoji chce Grit otevírat i další pobočky. Ke kancelářím v Brně, Opavě a Nitře přidá Plzeň, Prahu a Bratislavu.

Grit původně na trhu působil pod názvem CCV Informační systémy a zaměřoval se na implementaci systémů jiných hráčů, následně se přeorientoval na vývoj vlastních cloudových nástrojů například pro výměnu dokladů, příjem faktur či řízení skladů.