Tom Cruise se popral na střeše jedoucího vlaku. Kritici jsou z nové Mission: Impossible nadšení

Loni Tom Cruise diváky ohromil v Top Gunu: Maverick, letos se o totéž pokusí s Mission: Impossible Odplata – První část. Film, který do kin dorazí příští týden, slibuje ohromující akční scény, navíc natočené prakticky s minimální nebo nulovou mírou speciálních efektů. Teď studio například ukázalo scénu souboje, která vznikla ve skutečnosti na střeše rychle jedoucího vlaku. Kritici, kteří novinku viděli, ji navíc v některých ohmledech označují za vrchol slavné akční série.

Hollywood v posledních měsících spíš strádá. Malá mořská víla je jen relativně úspěšná, animované Mezi živly propadlo, The Flash topí peníze a pátý Indiana Jones nepřitahuje dostatečné publikum vzhledem ke svému obřímu rozpočtu. Filmy ze série Mission: Impossible nikdy nepatřily mezi masivní hity, většinou si ale drží vysokou kvalitu a nemají problém do kin dostat starší i nové fanoušky.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že stejně by tomu mohlo být i u sedmého dílu už téměř 27 let trvajícího příběhu. Hlavním motivem, který má vyniknout na velkém plátně, přitom budou oproti předchozím dílům opět více vystupňované akční scény. Zatímco v minulosti Tom Cruise coby agent Ethan Hunt šplhal po skleněné stěně nejvyšší budovy na světě Burdž Chalífa a držel se vně startujícího letadla, nyní skáče na motorce z útesu nebo zápasí na střeše vlaku.

Podobné scény nejsou ničím novým, typicky se ovšem netočí prakticky. Nové video ukazuje, jak Tom Cruise a jeho herecký kolega Esai Morales zápolí na střeše vagónu, zatímco ten se téměř stokilometrovou rychlostí řítí malebnou norskou krajinou. To je navíc jen část mnohem rozsáhlejší scény končící zřícením vlaku do údolí. Opět bez digitálních efektů. Produkce si proto musela postavit vlastní, v zásadě plně funkční stroj a měla jednu šanci jeho shození z přerušených kolejí správně zachytit.

Jelikož by ale samotná akce na ploše dvou a půl hodiny nestačila, na té druhé má film také prohlubovat mytologii celé série. Ačkoliv v základu jde samozřejmě o další případ agenta Hunta zachraňujícího svět před děsivou hrozbou, pro režiséra a scenáristu Christophera McQuarrieho je důležité sled honiček, výbuchů a bitek propojit postavami a příběhem, který někam jasně směřuje. Vrátí se proto třeba i Kittridge, bývalý šéf hlavního hrdiny a zloduch z prvního filmu z roku 1996.

Podle novinářů, již novinku viděli, vše dohromady funguje velice dobře a přesvědčuje dokonce někdejší odpůrce série. Například Peter Bradshaw v maximálně pozitivní recenzi pro The Guardian píše: „V minulosti jsem byl vůči M:I agnostický a kritický, ale ryzí zábava v tomto snímku, jeho alchymie vážnosti a nesmyslů a způsob, jakým se franšíza s každým filmem šíleným způsobem rozpíná, místo aby zpomalovala, je něco, nad čím se nejde nepodivovat.“

Také další ohlasy, mezi nimiž se prakticky neobjevuje negativní hodnocení, vyzdvihují schopnost Odplaty diváky jednoduše nadchnout tak, jak to dokáže jen minimum současných blockbusterů. Alonso Duralde z The Film Verdict zmiňuje pocit velkého letního filmu, které mívaly v ročním programu studií zcela výsadní postavení, Stephanie Zacharek z magazínu Time zase Toma Cruise popisuje jako snílka, jenž se snaží mainstreamovou kinematografii vlastnoručně vrátit do doby, kdy produkovala události, ne jen obsah.

Foto: CinemArt Natáčení souboje na jedoucím vlaku

Opakovaně se objevují poznámky, že novinka docela nedosahuje tak strhujícího tempa jako předchozí Mission: Impossible – Fallout. Přes snahy o emoční váhu má být zápletka jasně ve druhém plánu a její snahy divákům zvýšit adrenalin stejně jako akční scény mají prý za výsledek příliš komplikovaný a zároveň hloupý vývoj, který se točí kolem hledání klíče k ovládnutí extrémně pokročilé umělé inteligence. I kritičtější pohledy nakonec ale nicméně docházejí ke kladnému hodnocení.

Série Mission: Impossible tak má i po téměř třiceti letech stále co nabídnout. A v několika ohledech dokonce výrazně více než kdykoliv předtím. Už delší dobu se přitom mluví o tom, že Odplata – První část má být předposledním dílem série. Tom Cruise ovšem v novém rozhovoru pro Sydney Morning Herald naznačil, že s Ethanem Huntem se diváci v blízké době loučit nebudou. Když 61letý herec obdivně mluvil o Harrisonu Fordovi, jenž v 80 letech znovu ztvárnil dobrodruha Indianu Jonese, poznamenal: „Doufám, že budu filmy Mission: Impossible točit až do jeho věku.“

Mission: Impossible Odplata – První část do kin dorazí příští čtvrtek 13. července, ještě předtím se ale na CzechCrunchi objeví také naše vlastní recenze.