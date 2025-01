Tom Holland má tip, jak přežít suchý leden a únor. V miliardovém byznysu jsou i Češi

Uložit 0

Dlouho si nechtěl připustit, že je alkoholik, ale když se každé ráno budil s chutí na jedno vychlazené, přijít to muselo. A tak se rozhodl, že vyzkouší být v lednu a únoru takříkajíc na suchu. Cítil se mnohem lépe než dřív, proto si šňůru nepití natáhl stylem, že už třetím rokem abstinuje – a před nedávnem představil své vlastní (ne)pivo. Tom Holland, filmový Spider-Man, ale v tomto bujícím byznysu není sám.

Ještě před pár lety se hollywoodské celebrity předháněly v tom, kdo přijde s další značkou whisky, tequily, ginu, vodky nebo vína. Zkrátka nápojů, které umí vykouzlit přiopilý úsměv na tváři a miliony dolarů na bankovních účtech, ale i problémy se zdravím, když se nadužívají. Teď se ale pomalu zdá, že the new black už přestává být alkohol. Do popředí se derou jeho nealkoholické náhražky.

S jednou takovou přišel i Tom Holland, britský herec, který se proslavil jako nový filmový Spider-Man. Představil značku Bero, pod kterou prodává plechovky nealkoholického piva, a podobně jako u americké vody Liquid Death vsadil na „dospělý“ design. To proto, aby se jeho konzumenti necítili v barech blbě.

„Trend nealko verzí klasických alkoholických nápojů už není jen otázkou módy, je i praktickou odpovědí na zvyšující se zájem o zdravý lifestyle. Pro tělo má eliminace alkoholu řadu výhod: od snížení zátěže na játra či zlepšení kvality spánku až po podporu hydratace,“ říká pro CzechCrunch nutriční terapeutka Markéta Gajdošová.

Foto: Bero Tom Holland s (ne)pivem Bero

Osmadvacetiletý partner neméně slavné herečky Zendayi ale v tomto byznysu není jediný, zapojil se do něj v podstatě mezi posledními. Třetím rokem v něm podniká i americká popová zpěvačka Katy Perry, která rozjela nealkoholické alternativy aperitivů pod názvem De Soi. Ve svém sortimentu má primárně plechovky s „falešným“ spritzem, moscow mule nebo růžovým vínem.

Vedle ní ve stejném oboru podniká i herečka Blake Lively, představitelka jedné z hlavních postav kultovního seriálu Gossip Girl, která v roce 2021 založila Betty Buzz, aby abstinentům nabídla pití, jež má chuťově podobné parametry jako klasické alkoholické nápoje. Později k tomu přidala značku Betty Booze, která je ryze alkoholická, ale snaží se být naturální, tudíž bez jakýchkoliv umělých sladidel.

Ještě delší dobu než Katy Perry nebo Blake Lively je v nealkoholovém byznysu modelka Bella Hadid, která před čtyřmi lety založila Kin Euphorics, což jsou opět nápoje vhodné pro abstinenty. Mají ale estetiku, jako by se o skutečný alkohol jednalo. Drinky jsou navíc plné adaptogenů, nootropik a bylinek, takže by měly podporovat relaxaci, zajišťovat lepší spánek a pomáhat s energií.

Foto: De Soi / Betty Buzz / Kin Euphorics / Cann De Soi, Betty Buzz, Kin Euphorics a Cann

„To může přispívat k lepšímu nutričnímu profilu a mohou se stát plnohodnotnou součástí zdravého životního stylu. Ale jak je to skoro u všeho, je potřeba si hlídat, aby neobsahovaly nadměrné množství cukru, protože to může být jejich nevýhoda. Obzvlášť u nealkoholických verzí koktejlů nebo piv, které mají tendenci mít hodně cukru, aby dosáhly chuťového efektu podobnému originálnímu nápoji,“ dodává Gajdošová.

V zahraničí je populární značkou „falešného“ alkoholu i Cann, která prodává nápoje s příměsí cannabisu. Její zakladatelé se tak snaží docílit uvolnění a relaxace skrze jinou látku, což může být pro abstinenty zajímavou volbou. V minulosti firmu se sloganem „Kašli na kocovinu a esemesky tvé ex“ podpořily například herečky Gwyneth Paltrow, Rebel Wilson nebo Rosario Dawson.

I když je teď o nealkoholických variantách tradičních nápojů více slyšet, a to hlavně díky známým osobnostem a náklonnosti mladší generace konzumentů, pořád se tento trh nemůže ani zdaleka rovnat tomu ryze alkoholovému. Jak loni uvedla agentura Bloomberg, první jmenovaný segment se pohybuje na hranici jedné miliardy dolarů v celosvětových tržbách, zatímco ten druhý přesahuje 650 miliard dolarů.

„Z mého pohledu se jedná o trend, který rozhodně stojí za pozornost nejen v lednu a únoru, ale po celý rok, už jen kvůli šetrnosti vůči zdraví. Z nutričního úhlu pohledu obecně pro konzumaci alkoholu nenacházíme jedinou racionální omluvu,“ doplňuje Gajdošová, která mimo jiné vystoupí i na naší blížící se akci zaměřené na dlouhověkost Longevity Revolution Festivalu.

Většina zmíněných alternativ se ale vesměs týká jen amerického trhu, takže pro Čechy nejsou snadno dostupné. Přesto se dá vybírat, třeba na e-shopu Bezkocoviny, jehož sortiment skládající se z ginu, vína a dalších měl možnost ochutnat i CzechCrunch. I jeho zakladatelé podle svých slov vnímají, že především mladí dbají více o své zdraví a nechtějí alkohol konzumovat v takové míře.