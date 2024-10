Sotva se probudil, myslel na alkohol. Závislost Tom Holland zvládl, teď uvádí vlastní verzi piva

Uložit 0

Neměl ráno, kdy by se neprobouzel s myšlenkami na drink. A během dne si často představoval, jak si nějaké dobré pití nalije. Třeba rovnou o natáčecí pauze, když věděl, že na něj v lednici čeká vychlazený chmelomok. Známý herec Tom Holland se tak pomalu dostal do alkoholové spirály, ze které nebylo cesty ven. Proto se filmový Spider-Man rozhodl k ráznému kroku, který nyní doplňuje o nový byznys. V rámci něj buduje lifestylovou značku piva. Nealkoholického piva.

Tom Holland o sobě ví, že umí pít. Přiznal, že za několik let více či méně pravidelného popíjení si dokázal vypěstovat jistou alkoholovou odolnost, tudíž snesl hodně. Možná až příliš – a nejvíce si toho všiml před třemi lety v prosinci, kdy měl volnější období a zkrátka se hrátkám s nádechem ranní kocoviny oddával. Pak ale přišel leden, svatý měsíc pro všechny, kteří mají v plánu s pitím skončit.

„Řekl jsem si, že budu mít suchý leden. A když to vydržím, utvrdím se v tom, že nemám závislost. Jenže celý měsíc jsem myslel jen na alkohol, tak jsem se rozhodl potrestat a řekl si, že to natáhnu do února,“ vzpomíná britský herec v podcastu Jaye Shettyho na své krušné střízlivé začátky. „Od února jsem pokračoval do června. A teď už přes dva roky vůbec nepiju,“ dodal.

Měl obavy z toho, co na to řeknou přátelé, když si místo piva v baru objedná limetkovou sodovku. Ti ho ale naopak podpořili. A když se ke všemu přičte to, že se začal mnohem lépe cítit, mentálně i fyzicky, vyšel ze své alkoholové spirály jako vítěz. Sám ale moc dobře ví, že společnost může být proti zarytým abstinentům celkem přísná, a tak teď k narušení statu quo přispívá svým dílem.

Rozhodl se rozjet svůj vlastní byznys, v rámci kterého nabízí nealkoholická piva. Pojmenoval ho jako Bero a do sortimentu na úvod zařadil tři druhy (ležák, pšeničné a IPA), u kterých garantuje, že mají méně než půl procenta alkoholu. Designově to pak jeho nová značka hraje na noty prémiovosti. Skoro by se dalo říct, že na první pohled má jít o pití pro vyšší třídu.

Ostatně kdyby se třeba Lacoste rozhodlo investovat do produkce vlastního piva, vypadala by jeho marketingová estetika velmi podobě. V Hollandově značce se to hemží tenisovou symbolikou, přesně střiženými, pletenými vestičkami a všeobecně tlumeným, distingovaným přístupem. Součástí je dokonce exkluzivní klub, kde mohou zákazníci sbírat body za nákupy.

Bero tak není postavené jen na (ne)pivu, ale i na lifestylu, což potvrzují i doplňky typu jednoduché oversized mikiny, cestovní chladničky, která vypadá spíše jako sportovní taška, kšiltovky… a samozřejmě zelených podtácků.

Je to jeden z důležitých parametrů pro ty, kteří chtějí do „alkoholové společnosti“ zapadnout.

„U Bero jsem cítil velkou příležitost nejen vytvořit fantastické pivo, ale také produkt, který vám usnadní žít váš nejlepší život,“ zmínil osmadvacetiletý rodák z Kingstonu u Londýna. Zatím si ale jeho (ne)pivo objednají pouze lidé ze Spojených států, kteří zaplatí v přepočtu šedesát korun za plechovku (0,3 l). Na mezinárodní trhy dorazí novinka až v dalších vlnách.

Pro mnohé bude Bero znamenat další možnost, jak si vychutnávat nealkoholické pivo, které svým vzhledem evokuje to skutečné. Ostatně to je jeden z důležitých parametrů pro ty, kteří chtějí do „alkoholové společnosti“ zapadnout. Na první dobrou totiž jen málokdo pozná, že si vychutnává něco, co s alkoholem prakticky nemá nic společného.

Na podobném principu se mimo jiné rozjela americká značka Liquid Death, která pro své perlivé a neperlivé vody nasadila tak agresivní design, že když si její plechovku člověk vychutnává v baru, nepůsobí to jako pěst na oko. Naopak se právě přibližuje spíše pivu, což jí rozevírá manévrovací pole pro cílení na širší sortu zákazníků.

Že je trendy nepít alkohol, se postupně projevuje také v Česku. CzechCrunch před nedávnem testoval nápoje od e-shopu Bezkocoviny.cz, které nejednoho člena redakce překvapily. V létě si pak posvítil na rovných sedmnáct značek nealkoholických piv – a ty nejchutnější vybral do článku. Některé jsou vskutku k nerozeznání od alkoholických verzí.

Jestli se k trendu nealkoholického pití přidají i další známé osobnosti, se teprve uvidí. Zatím je to totiž tak, že velké hvězdy amerického showbyznysu vsází spíše na pravý opak. Například herec Ryan Reynolds rozjel vlastní gin, který následně za velké peníze prodal, Dwayne „The Rock“ Johnson čaruje se svou tequilou, Leonardo DiCaprio investoval do organického šampaňského. A takových příkladů je celá řada.