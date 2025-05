Voyo bylo levné, protože jsme potřebovali růst. Zdražení u Oneplay byla nutnost, říká šéf Novy

Uložit 0

Streamovací služba Voyo skýtá jeden z nejpozoruhodnějších byznysových příběhů posledních let: skupina PPF a televize Nova polozapomenutou značku nejprve nákladně restartovaly, udělaly z ní lovebrand, ale před pár týdny ji zavřely, respektive ji spojily s O2 TV do nové platformy Oneplay. Mužem, který dohlížel jak na oživení Voya, tak na jeho řízený zánik, je Daniel Grunt. „Překvapilo mě, že informace o konci Voya nikde neunikla. Dělali jsme na tom přes dva roky,“ řekl v epizodě nové řady podcastu Money Maker s podtitulem Leaders.

Daniel Grunt, který už druhým rokem vede TV Nova a předtím byl digitálním šéfem skupiny CME, v rozhovoru pro Money Maker popsal, proč muselo Voyo skončit, jakou roli v tom (ne)hrál Petr Kellner, kde vidí budoucnost streamování, jak chce zlepšovat služby pro diváky či to, že Nova roste, ačkoliv trh klesá. Interview si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Tady přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v rozhovoru padlo.

O zrodu nápadu na projekt Oneplay

Vlastně už téměř od začátku, kdy jsme restartovali Voyo, začaly poměrně intenzivní diskuze v rámci PPF s O2, jak můžeme spolupracovat, kde můžeme najít nějaké styčné plochy spolupráce, abychom vytěžili potenciál těchto dvou firem. Hledala se cesta a k té jsme se dostali zhruba po dvou letech. Nápad přišel z PPF – nevím, kdo byl konkrétně autorem myšlenky, ale myslím, že to byla kombinace Jiřího Šmejce a Didiera Stoessela, kteří to dali dohromady a přišli s tímto zadáním, abychom to dali do kupy.

O inspiraci Netflixem

Netflix je celosvětově de facto market standard. Služba skutečně funguje výborně. Ani oni se ale nevyvarují sem tam nějaké chybičky. Pořád je to digitální svět, ale pro nás je to benchmark kvality. Takže jdeme za tímto cílem, máme před sebou ještě spoustu práce, abychom to doladili. Jsem rád, že velmi rychle řešíme problémy, které nastaly po spuštění a které se ukázaly až ve chvíli, kdy to pustíte do celého trhu a narazíte na všechny ty různé kombinace hardwaru, softwaru, připojení… Takže mám aspoň radost z toho, že se to rychle posouvá… Netflix je pro nás z hlediska dostupnosti a kvality konzumace vzor.

O názvu Oneplay

Byl to strašně dlouhý proces. To, že vyberete samotný název, je vlastně v uvozovkách ten nejmenší detail. Důležitější bylo stanovit strategii – jak k tomu vůbec chceme přistoupit. Jestli půjde o nějakou extenzi, pokračování Voya nebo O2 TV, nějaké spojení těchto dvou značek, jestli jednu z nich ponechat, anebo úplně vymyslet něco nového. A právě to rozhodnutí, jakou cestou ve značce chceme jít, bylo asi nejdelší a nejzásadnější.

Nakonec jsme dospěli k názoru, že chceme odstartovat s novou značkou. Přece jen – O2 TV je vnímaná jako IPTV, Voyo zase vždycky jako streamovací služba. A proč jsme do toho projektu vlastně šli – a možná tím přeskakuju nějaké otázky – bylo, že jsme chtěli přijít s něčím novým, velkým, co má šanci zatřást trhem. Něčím, co bude stát na pomezí dvou kategorií.

A pak přišla otázka, jak se to vlastně bude jmenovat. Klasika – brainstormingy, zapojení marketingových týmů O2 a Novy – a řešilo se to v trojúhelníku O2, Nova a PPF. Nakonec padlo přes 300 názvů, které jsme škrtali. Dokážete si představit, že naprostá většina jednoduchých, krátkých názvů s dostatkem samohlásek, které se dobře vyslovují, jsou volné k registraci – těch je opravdu minimum. Takže jsme si nakonec udělali shortlist zhruba 20 až 30 jmen, které šly na právníky, abychom zjistili, jaká je šance takovou známku vůbec zaregistrovat, a skončili jsme u Oneplay.

O zdražování

Asi začnu tím, že Voyo bylo poslední dva roky jednou z nejlevnějších služeb na trhu. My do toho poslední čtyři roky investujeme neskutečné peníze – jak do značky, o které jsme se bavili, do rozvoje platformy a samotné služby, ale především do obsahu. Jsou to opravdu vysoké stamiliony, dohromady výrazně přes miliardu, které jsme do toho dali. A cenu jsme drželi dlouho nízko právě kvůli rychlému získávání market share, logicky.

Ale kdybychom neměli v plánu letos na začátku roku spustit Oneplay, tak bychom cenu zvýšili na 199 korun už loni – a vlastně by z toho uživatelé nic navíc neměli, jen by platili víc. Když se podíváte teď, tak základní balíček začíná na 199 korunách a to je ve srovnání s tím, jak zdražily všechny zahraniční platformy, pořád na nižší hranici. Ale uživatelé teď v ceně mají všechny historické i budoucí Oneplay a Voyo originály a navíc dalších 55 kanálů, které tam dřív nebyly – v HD kvalitě a se sedmidenním zpětným zhlédnutím. Jen „catch up“ těch 55 kanálů vytváří obrovskou knihovnu. K tomu samozřejmě zůstává to, kvůli čemu Voyo rostlo kromě originálů – tedy novácký obsah dopředu a bez reklam.

O sdílení hesel

Stejně jako všichni ostatní hráči na trhu jsme řešili sdílení hesel. Netflix s tím přišel jako první a byznysově mu to velmi dobře zafungovalo. Postupně se přidávají další hráči a u nás to byla otázka času, kdy k tomu taky přistoupíme. Nejspíš bychom to řešili i bez Oneplay v rámci Voya, protože Voyo už bylo opravdu velké, a pokud si chtělo udržet tempo růstu, logicky se muselo zbavit sdílení hesel.