Top Gun: Maverick si doletěl pro miliardu dolarů. Zvládl to jako teprve druhý film od začátku pandemie

Top Gun: Maverick je asi nejdiskutovanějším filmem roku. Pokračování, které přišlo 36 let po původním, dnes poměrně kritizovaném snímku, téměř všechny pozitivně překvapilo a skoro šedesátiletého Toma Cruise vystřelilo na jeden z vrcholů jeho kariéry. Teď se Maverickovi podařilo překonat zásadní milník – jako druhý film od začátku pandemie v kinech vydělal přes miliardu dolarů.

V dřívějších letech se deseticiferné příjmy u filmů považovaly za velký úspěch, ale pro očekávané blockbustery to zároveň nebylo příliš ojedinělé číslo. Covidové karantény, preference domácí či jiných forem zábavy a v posledních měsících také inflace ale zapříčinily, že vydělat miliardu dolarů na vstupenkách je i pro ty největší tituly výzvou. Nepodařilo se to poslední bondovce s Danielem Craigem, osmému pokračování Rychle a zběsile, Batmanovi ani novému Doctoru Strangeovi.

Jediný film, který za poslední více než dva roky pokořil miliardovou hranici, byl dosud Spider-Man: Bez domova, jehož výdělek z kin nakonec dosáhnul až na 1,9 miliardy a šesté nejlepší číslo všech dob. Se svým úctyhodným výsledkem se k němu teď připojil Top Gun: Maverick, od něhož to ještě před pár měsíci čekal málokdo.

Foto: CinemArt Tom Cruise ve filmu Top Gun: Maverick

Snímek po více než třiceti letech navazuje na příběh elitního vojenského pilota Petea Mitchella s přezdívkou Maverick (Tom Cruise). Ten přes mnoho úspěchů odmítnul postoupit výše v armádní hierarchii a v pozdních letech své kariéry stále působí jako testovací pilot. Jako jeden z nejlepších je povolán, aby připravil jednotku mladých elitních letců na extrémně náročnou a nebezpečnou misi.

Zatímco první Top Gun z roku 1986 představoval neskrytou armádní propagandu, novinka se soustředí především na charakter hlavního hrdiny a paralely s kariérou jeho představitele. Vedle nevyhnutelné proamerické vojenské zápletky v ní jsou díky tomu výrazná témata stárnutí, překonávání osobních traumat nebo vzdávání se urputné snahy o kontrolu nad svým osudem.

Maverick svůj námět zároveň využil k vyvolání silných pocitů nostalgie a nechybí mnoho scén dechberoucí akce ve vzduchu, natočené s naprostým minimem vizuálních efektů. Díky tomu si získal kritiku i diváky, které v davech přitáhnul do kin. Spolu s odhadovanými nedělními příjmy vydělal 1,006 miliardy (23,57 miliard korun) za pouhých 31 dnů od premiéry na konci května.

Pro Toma Cruise to znamená s velkým náskokem nejvýdělečnější titul v celé jeho kariéře – dosud jím bylo Mission: Impossible – Fallout s 791 miliony dolarů. Rozděleno na zdroje příjmů, nový Top Gun teď potvrdil dominanci na severoamerickém trhu, kde se už před tímto víkendem těšil dosud nejlepšímu výsledku za letošní rok. Příjmy ze Spojených států aktuálně představují 521,7 milionů dolarů, ze zbytku světa pak 484,7 milionů dolarů. V kontextu s mezinárodními příjmy se navíc zmiňuje fakt, že snímek není dostupný v Číně ani Rusku.

Foto: CinemArt Tom Cruise při natáčení filmu Top Gun: Maverick

Letecký blockbuster si skvělé výsledky zajistil přes poměrně silnou konkurenci. Jen dva týdny po jeho premiéře do kin vstoupilo očekávané vyvrcholení trilogie Jurský svět: Nadvláda, ale ať už kvůli mizerným recenzím nebo rychle opadajícímu zájmu do příjmů Cruisova filmu neudělalo znatelnou díru. Maverick se ve svém pátém víkendu v kinech dokonce utkal o první místo nejvýdělečnějšího titulu s novinkou Elvis.

Překonání miliardové hranice přitom pro Top Gun zdaleka nebude představovat finální výsledek. Snímek se podle všeho vyhne trendu zkrácené exkluzivity pro kina, kdy například Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství vyšel na Disney+ jen 47 dnů po premiéře. Paramount má v plánu novinku vydat na svojí platformě Paramount+, zatím ale ani neoznámil datum, kdy by se tak mělo stát. Jeden z nejsilnějších kinozážitků posledních let tak minimálně ještě několik týdnů půjde zhlédnout jen na velkém plátně.

A co dále? Kvůli kritickému a finančnímu úspěchu se mnozí ptají, zda Top Gun dostane i druhé pokračování, jasnou odpověď ale zatím nikdo nemá. Herec Glen Powell, který v Maverickovi ztvárnil pilota Hangmana, nedávno mluvil o Cruisově nasazení a snaze natáčet co nejlepší filmy. Další letecký blockbuster by prý podle něj mohl vzniknout jen v případě, že filmaři najdou způsob, jak ten předchozí překonat nebo přinést opět něco nového.