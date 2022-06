Doctor Strange už je na Disney+, objevil se tam 47 dnů po premiéře. A Marvel slibuje odhalení nové ságy

Doba, kdy diváci po premiéře filmu v kinech museli na možnost podívat se na něj doma čekat mnoho měsíců, je definitivně pryč. Jeden z nejočekávanějších titulů roku, superhrdinský Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství, se stále promítá v kinech, ode dneška je ale dostupný také na streamovací službě Disney+. Doma si tak novinku lze pustit pouhých 47 dnů po premiéře – a zároveň se tím připravit na odhalení hlavní dějové linie další fáze univerza Marvelu.

Mediální gigant příchod své streamovací služby do Česka evidentně načasoval velice chytře, jelikož pouhý týden po spuštění láká na blockbuster největšího kalibru. Jak hlásí jeho název, Doctor Strange v mnoho vesmíru šílenství nás vezme na dobrodružství napříč multiverzem, zatímco titulní hrdina se snaží najít magickou knihu a ochránit dívku se schopností procházet dimenzemi.

Takový příběh s sebou samozřejmě nese nejednu psychedelickou sekvenci, v níž se ohýbá prostor i čas a objevují se různé verze nám známé reality. Aby měly vizuální nápady co největší dopad i při sledování doma, Disney+ film nabízí ve formátu IMAX Enhanced.

Ten v některých scénách rozšíří obraz na většinu obrazovky či celou plochu širokoúhlé televize, což nenabídla ani větší část kin. Přesun blockbusteru z filmových sálů do domovů je tak dokonalý – ti, co ho nedávno viděli na velkém plátně, dostávají možnost si ho připomenout s kusem obrazu navíc. A ti, co ne, mohou rychle doplnit kulturní přehled.

Foto: Falcon America Chavez má superschopnost, kolem které se točí celý nový Doctor Strange

Nový Doctor Strange není zdaleka prvním titulem, který na streamovací služby přichází jen několik týdnů po premiéře. Nedávno stejným způsobem na HBO Max v Česku vyšel The Batman, celou praxi ale odstartovala pandemie už předloni.

Zatímco kina kvůli karanténám zela prázdnotou, studia a distributoři hledali nové způsoby, jak filmy dostat před oči publika. Celý loňský rok se experimentovalo s paralelním uváděním na plátnech i online, jako lepší strategie se ovšem ukázalo výrazné zkrácení exkluzivity pro kina.

Snížení doby, kdy lze nový snímek zhlédnout jen v sále, asi o polovinu, se podle všeho téměř nepodepsalo na příjmech. Tříhodinová detektivka s temným rytířem vydělala přes 770 milionů dolarů, mocný kouzelník Benedicta Cumberbatche má zase blízko k dosažení miliardy.

Alespoň v případě velkých filmových událostí to tedy vypadá, že Hollywood našel standard výhodný pro jeho primární (kinovou) i sekundární (online) distribuci. Disney si navíc s novým modelem uvádění buduje robustní byznys, který úzce propojuje kina, streamování, zábavní parky a samozřejmě merchandise.

Foto: Falcon Film Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství

Na streamovací službě Disney+ právě vyšel poslední díl seriálu Obi-Wan Kenobi, takže diváky si bude udržovat uvedením nového Doctora Strange a pokračující marvelovkou Ms. Marvel. Film přitom z kin mizí v tu pravou chvíli, za dva týdny tam totiž zamíří Thor: Láska jako hrom, který včera dostal nový trailer. Různé formáty se vzájemně doplňují a lákají z diváků peníze.

Pro snímky náležející do univerza Marvelu (MCU) takový přístup naneštěstí znamená poměrně úzce vymezené mantinely pro uměleckou invenci. I když Marvel spolupracuje se silně autorskými režiséry – jako je Chloé Zhao u Eternals nebo Sam Raimi u Doctora Strange – výsledkem je v jednom případě nesoudržný celek, ve druhém spíše jen příklady autorova tvůrčího rukopisu. Z byznysového hlediska je to nicméně dokonale promyšlená strategie.

Někdy v následujících měsících pak má MCU odhalit svoji novou ságu, nastupující po dovršení příběhu s kameny nekonečna před třemi lety. Právě probíhající čtvrtá fáze se prý pomalu chýlí ke konci a spolu s tím by se měly objevovat jasnější indicie dalšího směřování celé franšízy.

„Mnoho náznaků o směřování této ságy jsme už odhalili,“ řekl šéf Marvelu Kevin Feige v rozhovoru pro Total Film. „V následujících měsících budeme ještě o něco otevřenější a jasnější,“ dodal. Sedmého července do kin dorazí už zmíněný nový Thor, v polovině srpna na Disney+ vyjde seriál She-Hulk: Neuvěřitelná právnička a na listopad se chystá Black Panther: Wakanda Forever.