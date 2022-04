Tradiční česká značka Kara přežije. Úspěšně prošla insolvenčním řízením

Trvalo to 13 měsíců a stálo 23 milionů korun jen na uspokojení pohledávek z kapsy největšího věřitele i další desítky milionů, které už věřitelé neuvidí. Módní značka a tradiční tuzemská kožešnická firma Kara vystupuje z náročného ozdravného programu, díky kterému také přestali odcházet zaměstnanci. Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové společnost splnila reorganizační plán a prošla tak insolvenčním řízením.

O něco víc než rok insolvenčního řízení činí z Kary jeden z nejrychleji vyřešených případů úpadku v České republice. Během prvních měsíců letoška došlo ke splnění podstatných částí reorganizačního plánu. Kara změnila svoji kapitálovou strukturu a posílila vlastní kapitál.

Na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů poslala celkem 23 milionů korun investiční skupina Natland, která také reorganizační plán předložila. Byla největším věřitelem Kary s pohledávkou zhruba 170 milionů korun. Do reorganizace vstoupila prostřednictvím firmy Natland Pohledávková V právě kvůli insolvenci, čímž takzvaně kapitalizovala pohledávku.

Další peníze by ale chtěla získat ze soudních sporů vedených proti „některým ovládajícím osobám a osobám s vlivem z managementu skupiny C2H, které jsou zodpovědné za situaci úpadku,“ jak už dřív skupina Natland uvedla. Výtěžek mají získat nezajištění věřitelé společnosti.

Foto: C2H Dluhopisy Michala Mičky připravily lidi o stovky milionů

Naráží tak na vedení firmy C2H a Michala Mičku, který samotný dluží nejméně 120 milionů korun a ručí za další půjčky řádově ve stovkách milionů právě za skupinu C2H. Podnikateli v lednu Městský soud v Praze schválil oddlužení, i když někteří věřitelé byli proti.

V úvodu zmíněných 23 milionů korun a další peníze, které do společnosti zamířily, znamenají, že nezajištění věřitelé firmy získají zpět nejméně 9,59 procenta svých pohledávek. V případě konkurzu by to bylo 6,9 procenta. Kara má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun.

Většinu nároků dlužníků už Kara uhradila. Pro úhradu zbylých pohledávek, které jsou postiženy různými incidenčními spory, má Kara složených téměř šest milionů korun na zvláštním účtu.

Klíčová osoba

Úspěšný průchod insolvenčním řízením je prací skupiny Natland a Zdeňka Rintha, předchozího majitele Kary, který ji před lety prodal právě Mičkovi. Rinth se ke Kaře vrátil právě kvůli její záchraně. Uvedl, že je ochoten jí pomoci i za vysoké náklady a poskytl firmě úvěrový rámec ve výši 50 milionů korun.

Právě Rinth firmu řídí nyní, dosud jako krizový manažer, v jejím vedení ale má zůstat i nadále. Do budoucna má mít v Kaře majoritu a Natland pak menšinový podíl. Zakladatel skupiny Natland Tomáš Raška ho popisuje jako klíčovou osobu a důležitou záruku v pokračování dobrých vztahů společnosti Kara s obchodními partnery.

„Díky tomu, že se podařilo přijmout sanační způsob řešení situace ve společnosti Kara a společnost neskončila v konkurzu, došlo ve spolupráci s managementem společnosti Kara k obnovení provozu podniku i udržení a znovunastavení obchodní spolupráce, zastavily se odchody zaměstnanců a zároveň se zaměstnali noví pracovníci,“ uvádí Raška.

Kara byla v insolvenci od února 2021. Její věřitelé se tehdy jednomyslně shodli, že nejlepším řešením je reorganizace. Historie Kary sahá do roku 1948 a v úpadku byla od února 2021. Pod Rinthovým vedením v polovině loňského května začala opět otevírat uzavřené prodejny, teď jich má podle své webové prezentace 25 v Česku a sedm na Slovensku.

V insolvenci skončily další Mičkovy firmy, například Pietro Filipi. Podle informací z loňského září přihlásili věřitelé vůči Mičkovým firmám C2H Retail Holding, C2H Financial a C2H Equity pohledávky za 1,7 miliardy korun.

S přispěním ČTK.