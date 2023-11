Ve světě dat vydělávají miliardy, tak vtrhli do realit. A utkali se i s Křetínským, ale přeplatil je

Uložit 0

S trochou nadsázky se dá říct, že každý správný miliardář má vedle byznysu, ve kterém se prosadil, i solidní nemovitostní portfolio. Muž či žena, starý nebo mladý. A jestli to někdo skvěle dokládá, jsou to jedni z nejmladších členů zdejších žebříčků nejbohatších lidí: Zdeněk Cendra, majitel technologické společnosti CDN77, a Otakar Šuffner, spoluzakladatel burzovní platformy FTMO. Jejich firmy vydělávají miliardy a oni nemalou část z toho ukládají do realit. „Dělá nám to radost,“ shodli se v CzechCrunch Podcastu.

Letos v lednu se formou aukce prodával pražský dům zvaný Bellevue. Jde o mimořádnou stavbu v duchu nizozemské renesance, která stojí na Smetanově nábřeží a jejíž jméno odkazuje k tomu, že je z ní famózní výhled – na řeku, Petřín i Pražský hrad. „Nabízel jsem za něj 375 milionů korun,“ přiznal v podcastu sedmatřicetiletý Cendra, který bude zároveň jedním z řečníků na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá v úterý 21. listopadu v pražském Cubexu.

„I my jsme se o něj ucházeli,“ usmál se ještě o tři roky mladší Šuffner. Palác, v němž působil i slavný malíř Oskar Kokoschka, patřil od roku 2018 pod nyní již zkrachovalou finanční skupinu Arca. A právě v rámci vypořádání jejího pádu ho nabídl insolvenční správce Lee Louda k prodeji.

Nakonec přišlo šest závazných nabídek, ovšem Cendra ani Šuffner se svým obchodním partnerem Markem Vašíčkem se vítězi nestali, protože nejvyšší sumu 411 milionů nabídla společnost EP nemovitosti I, která je součástí holdingu EPH Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. To, že novým vlastníkem se stal druhý nejbohatší Čech a třetí nejbohatší Slovák, zjistili Cendra se Šuffnerem až dodatečně.

Nešlo ale o jediné střetnutí jich dvou v realitách. „Tak jsme se se Zdeňkem vlastně seznámili, když jsme mu vyfoukli jednu vilu na Vinohradech,“ rozesmál se spolumajitel FTMO. Jinak je ale v realitním byznysu dál Cendra, který se mu věnuje už několik let. „Jen za poslední rok jsme nakoupili nemovitosti za miliardu a do rekonstrukcí jsme dali 200 až 300 milionů,“ řekl v CzechCrunch Podcastu, který si můžete si pustit na odkazu níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a na YouTube.

Pro oba jsou cihly formou investiční diverzifikace a také hmatatelnou zábavou na rozdíl od jedniček a nul, v nichž se odehrává jejich primární byznys. Cendrova CDN77 zajišťuje velkým globálním firmám, že jejich video obsah se bude všem klientům a divákům přehrávat kdekoli na světě stejně rychle a plynule. Šuffnerova FTMO zase umožňuje amatérským obchodníkům na burze, aby se skrze ni vzdělávali, a když projdou testy, mohou pak investovat svěřené peníze.

Oběma se povedlo to, co málokterému českému byznysmenovi: z Prahy vybudovali globální, multimiliardové technologické firmy. Navíc extrémně ziskové, takže i když ani jednomu ještě nebylo čtyřicet, už náleží do žebříčku nejbohatších Čechů a Češek. CDN77 letos očekává obrat 3,5 miliardy korun a provozní zisk EBITDA před daněmi a odpisy dvě miliardy. FTMO v tržbách překoná čtyři miliardy a hrubý zisk má být také kolem dvou miliard.

„Peníze ale nejsou hlavní motivace,“ shodli se oba, že to, co je pohání, není stav bankovního účtu. Klíčové podle nich je podnikat v tom, čemu člověk rozumí a co ho baví, důležití jsou také inspirativní a zajímaví klienti a pocit, že služba či produkt, které jejich firmy vyvíjejí, mají smysl a někomu reálně pomáhají.

Nemovitosti jsou pro oba svého druhu výjimkou z jinak striktně racionálního pohledu na byznys. „Když jsme s nimi začali, nebyl to žádný promyšlený plán. Líbilo se nám to,“ přiznal Otakar Šuffner s tím, že aktuálně mají ve FTMO v Praze tři větší budovy včetně bývalého sídla Metroprojektu na náměstí I. P. Pavlova. „Chceme je držet deset a více let,“ dodal.

V tom se podobá Zdeňku Cendrovi, který ale přidává i praktický a nejen investiční pohled: „Moje firma nemusí platit žádný nájem.“ Navíc se podle něj dají proti nemovitostem získat solidní úvěry, takže i když domy koupí z peněz firmy, provozní hotovost si přes nemovitosti dokáže snadno sehnat zpět.

