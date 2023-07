Trofej pro vítěze Tour de France od českých sklářů a Škody podruhé za sebou zvedne Dán Vingegaard

Dnes se po slavném pařížskému bulváru Champs-Élysées neprohání všední automobilová doprava, ale peloton slavné Tour de France. V něm už jasný celkový vítěz závodu Dán Jonas Vingegaard, který si dojede do cíle pro ručně broušenou trofej od českých sklářů z Lasvitu. Firma z Nového Boru ji vyrobila podle návrhu Škoda Design. Společnost sošku pro prestižní závod zhmotnila už potřinácté.

Výslednou podobu trofeji, která váží pět kilogramů, vtiskla podle návrhu Petera Olaha ze Škoda Design česká sklárna Ajeto Lindava, která je součástí skupiny Lasvit. „Nejprve jdeme na huť, kde skláři foukají vzorky. Tvar se už 13 let nemění. Následně se vzorek chladí a odřeže se nahoře i dole. Nejde totiž o vázu, ale jakýsi tubus, který má svým dlouhým tvarem připomínat peloton. Potom se přidává dekor navržený designérem. Následně vzorujeme šířku a hloubku brusu, přidáváme či ubíráme lesk a mat,“ popisuje Anna Minaříková z PR oddělení Lasvitu, jak soška vzniká.

Na sošce začínají nejen skláři pracovat půl roku před plánovaným odevzdáním pořadatelům Tour de France. Vzniká totiž napřed několik prototypů, na nichž se vyladí sklářské techniky a finální provedení. Teprve poté se přechází k výrobě. Nevzniká ale jen trofej pro vítěze. „Celkem vyrobíme sedm křišťálových, čtyři zelené, také zhruba čtyři vzorky od každé barvy,“ říká Minaříková. Čirou trofej získává celkový šampion, zelenou pak vítěz bodové klasifikace a vítězové jednotlivých kategorií.

Letošní vítěz Tour de France šestadvacetiletý Jonas Vingegaard může vzhled trofejí z loňského a aktuálního ročníku Tour de France od Lasvitu porovnat z blízka. Prestižní Starou dámu totiž vyhrál i vloni. Byť je celkový design trofeje každý rok stejný, mění se sklářská technika a s ní i vzhled povrchu.

Letošní má oproti loňské přesně definované linie. „Rovné linie vybíhající ze spodní části k vrchnímu okraji trofeje připomínají výplet kola,“ vysvětluje původ designu jeho autor Peter Olah ze Škoda Design. Automobilka Škoda Auto a Tour de France, to je spolupráce fungující od roku 2004. Ať už to jsou loga automobilky na bannerech podél tratě, asfaltu či dresech jezdců.

Posledních třináct let tak mají vítězové doma od Lasvitu vždy unikátní kusy. „Letos jsme použili nepříliš obvyklou techniku broušení kamenným kotoučem, nikoli diamantem. Je to tradiční technika, která brusu dá jemný sametový odstín. V současnosti se příliš často nevidí, protože se kamenný kotouč musí neustále brousit a jemnit, aby držel stále stejnou stopu. To už moc lidí neumí,“ vysvětluje Minaříková. Slavnostní ceremoniál sice letošní mužský ročník Tour de France ukončil, závodnice slavný závod dnes začaly. Ženská verze závodu potrvá celý týden do 30. července, hlavním partnerem je stejně jako u pánského závodu Škoda Auto.