Turismus ožívá a s ním i Kiwi.com. Brněnský vyhledávač letenek získává od investora 2,5 miliardy

Znovu nakopnout růst brněnské cestovatelské společnosti Kiwi.com má po pandemii velká kapitálová injekce. Po dvou letech velkého turistického útlumu se vzpamatovávají jak cestující, tak i firmy, které v cestovním ruchu podnikají. Kiwi.com dokonce mělo loni skončit na celosvětové úrovni v zisku a v nastavené trajektorii ho teď podpoří globální institucionální investor. Spoluzakladatel a šéf firmy zaměřené na prodej letenek Oliver Dlouhý sice nechce prozradit, o koho se jedná, ale měl poskytnout investici ve výši 100 milionů eur, tedy zhruba 2,5 miliardy korun.

Na detaily transakce jsou zástupci Kiwi.com velmi skoupí. Říkají jen to, že jde o investici formou konvertibilního dluhopisu. To znamená, že nejmenovaný fond prozatím do brněnské firmy nevstupuje majetkově, ale pouze peníze půjčuje s tím, že v budoucnu může za určitých okolností nabýt také podíl. V jakém případě a jak velký podíl to může být, však Kiwi.com opět nezveřejňuje. Největším akcionářem firmy tak zůstává americký fond General Atlantic, který drží přes 48 procent.

Dalšími největšími akcionáři ve vyhledávači letenek jsou jeho spoluzakladatelé Oliver Dlouhý (20,2 %) a Jozef Képesi (11,3 %) a společnost Touzimsky Airlines (9 %), v níž drží podíly Aleš Zázvorka, Jan Veverka a bývalá šéfka firmy Lucie Brešová. Mezi zbývající minoritní akcionáře Kiwi.com, kteří drží maximálně 1,4 procenta, patří Iain Wetherall (finanční ředitel), Gilles Karlé (strategický šéf), Gisele Mastová (šéfka produktu), Juraj Strieženec (provozní ředitel), Golan Shaked (obchodní ředitel) a Luboš Charčenko (šéf automatizací).

„Pandemie byla pro cestovatele náročným obdobím. Mnohé aerolinky vůči nim nesplnily své závazky a lidé to pak oprávněně vnímali jako zradu. My chceme zákazníky podporovat během celé cesty, nabízet jim unikátní letecké trasy a šetřit peníze. Tato investice nám umožní rychle zrealizovat naše další plány a poskytovat zákazníkům špičkovou službu i v případě, že aerolinky své sliby nesplní,“ okomentoval novou investici Oliver Dlouhý, spoluzakladatel a ředitel Kiwi.com.

Dlouhého firma se v posledních letech potýkala a stále potýká s četnou kritikou z řad zákazníků, a to zejména za neproplacené stornované lety. Koncem roku 2020 čekaly na vrácení peněz desítky tisíc lidí, přičemž teprve loni v září firma začala kompenzovat zrušené lety ze svého, byť původně tvrdila, že na vině jsou aerolinky. I kvůli značným komplikacím spojeným s pandemií se předloni byznys Kiwi.com propadl o třetinu a ztráta se vyšplhala přes miliardu korun. Jak se ale svět oklepával, loni už firma podle Dlouhého utržila 2,7 miliardy a celosvětově se vrátila do zisku.

„Jsme nesmírně hrdí, že se nám podařilo získat takovou podporu naší vize i samotné platformy a současně obrovskou příležitost, která teď před námi stojí. (…) Tento kapitál nám umožní urychlit naše plány i další růst. My v Kiwi.com i náš majoritní akcionář, společnost General Atlantic, máme velkou radost, že můžeme spolupracovat s tímto prestižním investorem globální úrovně, jehož krok teď víc než kdy jindy odráží důvěru v oživení letecké dopravy i naše vedoucí postavení na trhu,“ doplňuje Iain Wetherall, finanční ředitel Kiwi.com.