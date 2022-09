Tvrdý náraz po plodných letech. Mateřská firma Snapchatu propustí pětinu svých zaměstnanců

Několik posledních let bylo pro firmy náročných. Lockdowny související s pandemií covidu, válka na Ukrajině a nejisté ekonomické vyhlídky. Jestli ale byl sektor, kterému se i přes to všechno dařilo, pak to byl ten technologický. Výjimkou nebyla ani firma Snap se svojí vlajkovou lodí Snapchatem. Po letech růstu a nabírání zaměstnanců se však karta obrací. Firmě se letos vůbec nedaří a minulý týden oznámila znatelné propouštění.

Americká společnost Snap hodlá propustit pětinu ze svých téměř šesti a půl tisíce zaměstnanců. S restrukturalizací, jak firma proces označila, začala minulou středu.

Podle technologického serveru The Verge rozhodnutí dopadne na různá oddělení firmy. Citelně by se mělo dotknout třeba vývojářů, kteří tvoří nativní aplikace a hry přímo pro Snapchat, nebo hardwarového oddělení, které mimo jiné pracovalo na brýlích s rozšířenou realitou (Augmented Reality, AR – pozn. red.).

Snapu se přitom podobně jako ostatním technologickým společnostem v souvislosti s pandemickými lockdowny oproti firmám z ostatních sektorů dařilo a masivně nabíral zaměstnance. Od března 2020 do konce roku nabral zhruba tři tisíce zaměstnanců, o 38 procent více než rok před tím. O rok později firma dotáhla svou historicky největší akvizici. Za pět set milionů amerických dolarů (12,5 miliardy korun) koupila WaveOptics, dodavatele displejů pro zmíněné AR brýle.

Vlajkové lodi společnosti, aplikaci Snapchat, se stále daří lákat nové uživatele. Za druhý kvartál roku 2022 jich přibylo patnáct milionů a celkem jich na platformě je 374 milionů, což je víc než na Twitteru.

Propouštění dvaceti procent zaměstnanců by ale nemělo překvapovat. Akcie Snapu se od začátku letošního roku propadly o osmdesát procent a firma v souvislosti s tím v květnu oznámila, že bude nabírat méně lidí a bude snižovat náklady. Poté přišla s tristními výsledky za druhý kvartál, podle kterých výrazně zpomalil její růst. Do vyhlídek pro čtvrtletí číslo tři se raději vůbec nepustila.

Snapu se nedaří vypořádávat se současnou ekonomickou nejistotou. Znatelně ho také zasáhl krok Applu, který na svých přístrojích výrazně omezil marketérům sledování uživatelů. Snapchat byl přitom na cíleném marketingu z velké části závislý.