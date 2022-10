Tvůrce Gangů z Birminghamu natočil seriál z druhé světové války. Pluk mizerů napochodoval na HBO

Válka v severní Africe se pro britské vojsko čelící silám Německa a Itálie nevyvíjí dobře. A tak mladý důstojník David Stirling přijde s nápadem dát dohromady zvláštní jednotku, která je sice povahově nesourodá, ale o to sveřepější a neohroženější. Protože who dares wins – kdo si troufá, vítězí. Tak zní motto skutečné britské Special Air Service, o jejímž zrodu za druhé světové války vypráví nový seriál Pluk mizerů z produkce BBC. Ale dokument nečekejte, v africké poušti bude zatraceně horko. A ne kvůli sluníčku.

Už je to jednadvacet let, co na stanici HBO nasedli do transportních letounů parašutisté z Bratrstva neohrožených a vystoupali do výšin, kterých od té doby válečné seriály a filmy prostě a jednoduše nedosahují. Nyní se představuje nový seriál z druhé světové války Pluk mizerů. Jak moc se zdramatizovaný příběh vzniku britské Special Air Service přiblíží k fantasticky zfilmovaným osudům amerických paragánů, mohou diváci sami zhodnotit ve všech šesti hodinových epizodách najednou. Právě vyšly na streamovací službě HBO Max.

Trailer novinky natočené pro BBC ve vší upřímnosti nedává příliš nadějí, že by Bratrstvo mělo mít extrasilného pokračovatele. Ale současně nabízí dost důvodů k tomu, aby dostatečně zaplnil díru vyhloubenou nedostatkem dobrých válečných seriálů. Považte sami – sérii s původním názvem SAS: Rogue Heroes napsal a produkoval Steven Knight. Tedy tvůrce oceňovaných Gangů z Birminghamu o britském podsvětí na počátku dvacátého století a Taboo s Tomem Hardym. A mimochodem jeden z autorů originální verze Chcete být milionářem.

Kombinace dávky syrovosti, špetky humoru a dostatečné míry historické věrnosti spojuje zmíněné Knightovy seriály i upoutávku. Ani Gangy z Birminghamu nebyly vážným sociologickým dokumentem, ale coby pohled na špínu skutečnou i společenskou v Británii po první světové válce působily příjemně uvěřitelně, ačkoliv přehnaně. Však i gang pojmenovaný Peaky Blinders, jak zní anglický název díla, v Birminghamu před Velkou válkou i po ní skutečně řádil. O podobný dojem se zjevně pokusí i Pluk mizerů.

Prodat historickou skutečnost i heroickou akci se divákům pokusí na velký kariérní průlom ještě čekající Connor Swindells coby David Stirling, zakladatel Special Air Service. Ten v hlavě nosí myšlenku na vytvoření jednotky těch nejlepších, nejbystřejších a nejtužších vojáků pro, hádáte správně, ty nejnebezpečnější mise. „Gentlemani a piráti,“ jak zní v ukázce. Bojovníci takového kalibru však také často bývají nejexcentričtější, jak koneckonců trailer také dostatečně naznačuje.

Vedle Swindellse se samozřejmě objeví i mnohem známější tváře. Například Alfie Allen alias nebohý Theon ze Hry o trůny ztvární skutečného ženistu SAS Jocka Lewese. Ukáže se i Dominic West, který k roli v britské armádě zakrátko přidá i vznešenější part v britské královské rodině coby princ Charles v Koruně od Netflixu. Mužné vojáky dále doplní třeba charismatická Sofia Boutellová z novější Mumie s Tomem Cruisem či Kingsmana.

Už trailer tedy dává najevo, že až tak věrné a vážné ztvárnění války, jaké přineslo legendární Bratrstvo neohrožených, natožpak naturalistický pohled, jenž nabídl Pacifik, by od Pluku mizerů diváci neměli čekat. Ale pokud by měly být Gangy z Birminghamu spolu se zdrojovým materiálem v podobě knihy publicisty a studovaného historika Bena Macintyrea náznakem směřování seriálu, neměli by se dočkat ani žertovné karikatury v duchu Hanebných panchartů.

Akčnější pojetí historických události by nicméně vzniku britské Special Air Service mohlo slušet. Úspěchy bájemi opředené jednotky nejsou zdrojem pro akci na plátně či obrazovce poprvé. První nasazení v roce 1941 přitom skončilo katastrofálně, při parašutistickém výsadku v severní Africe přišla o třetinu mužů. Nesplnila tak svůj úkol v operaci Crusader, které se účastnili i českoslovenští vojáci a jež osvobodila obléhaný Tobrúk.

Rychlé vyhodnocení neúspěchu a přeorientování se na motorizované údery však už za pár týdnů přinesly ovoce žádané britským velením. Muži z SAS napadali letiště v týlu nepřítele a zničili desítky letadel s naprosto minimálními vlastními ztrátami. Legenda SAS se zrodila. Fotografie z natáčení i záběry z traileru dávají tušit, že Pluk mizerů ukáže jak neslavné padákové počátky, tak i následné pouštní triumfy. Snad se vítězství na bojišti zopakují i na obrazovce.