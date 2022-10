Nejhorší rok královnina života. Trailer na pátou řadu Koruny ukazuje nové herce i rodinnou krizi

Nedávno zesnulá britská královna Alžběta II. byla po sedmdesát let pozorovatelem i iniciátorem proměn své země, hlavou nejen státu, ale i rodiny. Pomyslnou poctu jejímu životu vzdává a současně jedinečný vhled do něj dává seriál Koruna, který nyní představuje svou pátou řadu. Podívejte se na upoutávku.

Velká Británie prožívá bezprecedentní krizi. Platí to ve skutečném světě, kdy po historicky nejkratším období ve funkci – pouhých 45 dnů! – kvůli hrubě nepovedeným ekonomickým reformám rezignovala nepopulární ministerská předsedkyně Liz Trussová. Ale neméně kritické okamžiky ukazuje i trailer na další řadu seriálového hitu Koruna od Netflixu. Na obrazovky se jeden z nejúspěšnějších titulů streamovací služby vrátí 9. listopadu.

Předchozí série ukázaly nástup mladé panovnice Alžběty II. na trůn a starosti spojené s její novou rolí. Sledovaly rodinné rozkoly i postupnou ztrátu prestiže a problémy poválečné Británie až do konce vlády Margaret Thatcherové. Sice s dávkou dramatizace, ale přesto představily uvěřitelný obraz královské rodiny a událostí téměř čtyřiceti let. Nyní Koruna vstupuje do devadesátých let minulého století. Do doby, kdy královna zažila nejhorší rok svého života.

Jako „annus horribilis“ označila Alžběta II. ve svém tehdejším projevu rok 1992. V té době ještě princ Charles s princeznou Dianou se odloučili. Stejně tak Charlesův bratr princ Andrew se svou chotí. Alžbětina dcera Anne se dokonce rozvedla. Nešťastné rodinné poměry, především Charlesovu nevěru a jeho vztah s Camillou Parker Bowlesovou, zveřejnila Diana ve své knize – a na veřejnost unikly i nahrávky jejích konverzací s blízkým přítelem. A do toho vyhořel hrad Windsor.

Právě záběrem na hořící královskou rezidenci začíná trailer na pátou řadu Koruny, která diváky provede dost možná nejturbulentnějším obdobím monarchie. Aby snad ani jeden divák nepochyboval, co nové epizody přinesou, titulky oznamují „začátek konce“ a vše podkresluje melancholická předělávka hitu Bitter Sweet Symphony původně od kapely Verve. V překladu hořkosladká symfonie.

Panovnici na prahu sedmdesáti let věku ztvární Imelda Stauntonová známá například coby ukrutně nepříjemná profesorka Dolores Umbridgeová z filmů o Harrym Potterovi. Herecká výměna v seriálu čeká celou královskou rodinu, princeznovskou korunku po Emmě Corrinové v roli Diany přebírá Elizabeth Debicki. Role prince Charlese se nově zhostí Dominic West, jeho otce prince Phillipa pak zahraje Jonathan Pryce.

Historické kulisy pro jejich herecké výkony poskytne rozpad Sovětského svazu, navrácení Hongkongu Číně a rostoucí pochyby veřejnosti o roli monarchie v moderním světě. Ústředním motivem však bude drama spojené s rozchodem Charlese a Diany. „Nebudu zticha. Budu bojovat až do konce,“ zazní v traileru až prorocká slova Diany, jejíž vztah s královskou rodinou se nenávratně hroutí.

Tragické zakončení princeznina příběhu nicméně pátá řada nepřinese. To nastane až v právě natáčené šesté, poslední sérii Koruny. K nehodě vozu s Dianou a Dodim Al-Fayedem z roku 1997 tvůrci přistupují s respektem a nezfilmují tragickou událost přímo. Místo toho ukážou události osudnému okamžiku předcházející a následky Dianiny smrti.