Twitter žaluje Muska, domáhá se dokončení prodeje. Podle expertů má sociální síť navrch

Sám ho velice rád využívá, tentokrát však Twitter nejbohatšího muže planety Elona Muska nepotěší. Sociální síť na něj podle očekávání podala žalobu kvůli odstoupení od smlouvy o svém prodeji za 44 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Twitter po soudu požaduje, aby Muskovi nařídil dokončit transakci za dohodnutou cenu 54,2 dolaru za akcii.

Elon Musk a Twitter se připravují na právní bitvu od pátku, kdy miliardář oznámil, že odstupuje od dubnové dohody o koupi společnosti. Podle Muska sociální síť porušila dohodu tím, že nereagovala na žádosti o informace týkající se falešných nebo spamových účtů, tedy data zásadní pro obchodní výsledky firmy. Majitel automobilky Tesla nebo společnosti SpaceX doslova uvedl, že „Twitter nedostál svým smluvním závazkům“.

Twitter označil důvody, které Musk uvedl při odstupu od smlouvy, za záminku bez opodstatnění. „Musk se zřejmě domnívá, že – na rozdíl od všech ostatních stran podléhajících smluvnímu právu státu Delaware – si může svobodně změnit názor, pomluvit společnost, narušit její provoz, zničit hodnotu akcií a odejít,“ uvádí se v žalobě.

Podle sociální sítě rozhodnutí opustit dohodu souvisí spíše s poklesem akciového trhu, zejména akcií technologických společností. Akcie Twitteru v úterý uzavřely na ceně 34,06 dolaru, klesly tak z více než 50 dolarů, kde se ocitly koncem dubna, kdy správní rada firmy schválila dohodu. A například cenné papíry Tesly, která je hlavním zdrojem Muskova majetku, od oznámení dohody 30 procent své hodnoty. V úterý uzavřely na ceně 699,21 dolaru.

Jak uvedl redaktor CzechCrunche Luboš Kreč ve svém pondělním komentáři, právě cena akcií je zřejmým důvodem, proč chce vedení Twitteru deal dotáhnout: „Musk se zavázal zaplatit cenu, která je dnes z pohledu akcionářů extrémně výhodná. Nabídl 54,2 dolaru za akcii, přičemž na trhu se nyní obchodují za mnohem méně. Kdo by něco takového nechtěl?“

Podle právních expertů se navíc ze zveřejněných informací zdá, že Twitter má navrch. „Konečně uvidíme, jestli Elon Musk ční nad právo. Jsem si celkem jistý, že před soudem v Delaware ne. Zákon je poměrně jasný v tom, že z obchodu nemůžete vycouvat způsobem, jakým to zkouší,“ uvedl znalec obchodního práva ze slavné univerzity Columbia Law School John Coffee pro Financial Times.

Bez ohledu na potenciální právní převahu však Twitter nečeká snadné období. Ve firmě nepanuje dobrá atmosféra, její budoucí směřování nejisté a vleklý soudní spor ji může rozkolísat ještě víc. „A co se stane, když bude mít v ruce rozsudek, jenže Musk řekne, že Twitter stejně nekoupí? Nemají nástroje, jak ho přinutit. Lidi nechodí do vězení kvůli tomu, že něco nechtějí koupit,“ přidává pro The Wall Street Journal možné úskalí další právní expert Zohar Goshen.