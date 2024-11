Tykač o Slavii, nový život Kijonkové, světový příběh Oktagonu i exkluzivní AZ-kvíz. Money Maker je tu

Uložit 0

Pavel Tykač, Simona Kijonková, Ondřej Novotný, Igor Fait, Simona Otavová, Dušan Šenkypl nebo Pavel Řehák. To je jen několik z řady předních osobností českého byznysu, které v následujících dvou dnech ovládnou v rámci konference Money Maker pražský Cubex. Letos je velká akce, kterou již potřetí pořádá CzechCrunch, rozdělená do dvou dnů, jež budou nabité investičním know-how a byznysovou inspirací. A co víc – zlatým hřebem programu bude televizní AZ-kvíz v čele s legendárním moderátorem Alešem Zbořilem. Kdo vyzve známé showmany Petra Stuchlíka a Igora Rattaje?

Letošní Money Maker odstartuje ve středu po poledni a je třeba hned na úvod říct, že je beznadějně vyprodáno. Kdo svůj lístek nestihl koupit, může se na webu a sociálních sítích CzechCrunche v následujících dnech a týdnech těšit na výběr některých highlightů z akce, ale to hlavní se bude dít přímo na místě. Na dvoudenní program se chystá přes tisíc účastníků a první den konference bude věnován převážně investicím, ovšem zeširoka a ze všech možných úhlů. Hledáte inspiraci, kde a s čím začít nebo kde pátrat po skrytých pokladech?

Návod na to, jak se stát rentiérem už po čtyřicítce, přednese průkopník pasivního investování Lukáš Nádvorník. S uznávaným investorem Michalem Semotanem se podíváme na to, jak se poráží index S&P 500 a proč se pořád vyplatí držet třeba akcie Volkswagenu. Zkušený investor Petr Žabža popíše, jak do světa investic vstoupit, když zrovna máte k dispozici jen tisícovku, nebo rovnou milion – a že nejde jen o peníze, ale také o to, kolik vám je. A s investorem Filipem Kejlou se zase podíváme na to nejaktuálnější – jak vydělat na výsledku amerických prezidentských voleb.

Foto: CzechCrunch Igor Rattaj a Petr Stuchlík se zúčastní AZ-kvízu na konferenci Money Maker

Ve čtvrtek se naplno ponoříme do světa byznysu, v němž se točí miliardy, investuje se do lepšího Česka a také se naší zemi dělá skvělá reklama v zahraničí. Chcete vědět, jak se právě od nás buduje celoevropsky úspěšný sportovní šoubyznys? O tom promluví spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. A jelikož je sport fenomén bořící hranice a oslovující všechny generace, podrobně se podíváme i na to, proč si jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač pořídil fotbalovou Slavii. A jestli ještě o to víc stoupla rivalita s jeho energetickým sokem a majitelem Sparty Danielem Křetínským.

Inspirovat se necháme příběhem Simony Kijonkové, která prodejem Zásilkovny vydělala miliardy a začíná žít nový život. Nejen do lepšího Česka investují pravidelně vydělávané stamiliony také Pavel Řehák a Petr Zahradník, a tak nás budou zajímat jejich motivace. Jak se stát miliardáři už ve třiceti? Na to odpoví zakladatelé společnosti FTMO Otakar Šuffner a Marek Vašíček.

S Dušanem Šenkyplem a Ondřejem Frycem se podíváme, jak jde z Prahy zachraňovat zašlého amerického obra, brněnský patriot Igor Fait popíše cestu ke svému rekordnímu dealu a s Denisou Materovou probereme, jaké to je, když se krátce po třicítce stanete jednou z nejvýše postavených žen průmyslového světa.

A víte, co mají společného Aleš Zbořil, Petr Stuchlík a Igor Rattaj? Druhý a třetí jmenovaný nám nejprve povypráví o svých byznysových výhrách i útrapách, aby se následně a pod taktovkou prvního jmenovaného utkali v přímém přenosu v populární soutěži AZ-kvíz, která je na obrazovkách České televize vysílána už téměř třicet let.

Její nedílnou součástí je i právě moderátor Aleš Zbořil, který bude mít na starost duely, v nichž se proti Stuchlíkovi s Rattajem postaví dva vylosovaní šťastlivci z publika. A hrát se bude nejen o věčnou slávu, která vítězům takových vědomostních soutěží bezesporu patří, ale také o 50 tisíc korun od generálního partnera konference, společnosti XTB.

Na to všechno a řadu dalších inspirativních debat, praktických seminářů a hostů ze širokého byznysového, investičního a společenského spektra se mohou těšit všichni, kteří mají svůj lístek a dorazí ve středu a ve čtvrtek do Cubexu na třetí ročník velké konference Money Maker.