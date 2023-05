Tým reálně neexistuje, i tak ale pobláznil fotbalový svět. Jeho aura ani po konci Teda Lassa nezmizí

Odjel trénovat fotbalový klub v Anglii – a co na tom, že pravidla evropského fotbalu prakticky neznal. I tak (nebo spíš i proto) se postaral o skvělou podívanou, kterou dávkoval napříč třemi sezónami na Apple TV+. Vše ale jednou končí. Ted Lasso tak, jak je znám, dnes vystoupí ve své poslední epizodě stejnojmenného seriálového hitu a nechá za sebou davy příznivců, kteří si oblíbili nejen jeho věčný úsměv, ale i tým, který vedl. Aneb jak by se teď z ochozů stadionu rozeznělo – „Richmond till we die!“

Jsou to Američané, kteří o evropském fotbalu reálně nic nevěděli. Znali jen ten svůj se šišatým míčem. Když ale Brendan Hunt, Jason Sudeikis a Joe Kelly coby stand-up komici byli v Amsterdamu, poznali, o čem „pravý fotbal“ je – a zamilovali si ho. Učili se o něm, hráli jeho oblíbený simulátor FIFA… Dokonce si vymysleli fiktivní postavu trenéra amerického fotbalu, který se dostane ke koučování toho evropského.

Postava amerického trenéra Teda Lassa původně začínala v nizozemském komediálním klubu, zlom ale nastal v momentě, kdy Sudeikise oslovilo vedení televize NBC, aby na základě něj udělal promo britské fotbalové Premier League, na kterou koupila vysílací práva. Kampaň měla úspěch, proto se pokračovalo dále. V roce 2015 přišli Hunt, Sudeikis a Kelly s nápadem, že by na něm postavili seriál. Nesehnali ale producenta.

Jakmile ovšem do hry vstoupil tvůrce série Scrubs: Doktůrci Bill Lawrence, začalo se to hýbat. Po pěti letech od sepsání prvního scénáře se až nakažlivě pozitivně naladěný Ted Lasso dostal na obrazovky pod taktovkou Applu, respektive jeho streamovací služby Apple TV+, a stal se okamžitým hitem. Úvodní díl první série byl rekordní – stejně tak jako premiérová epizoda série druhé. Ted Lasso uspěl i na udílení cen Grammy.

Tematika anglického fotbalu ve spojení s trenérem, který hře skoro nerozumí, ale umí se vcítit do sportovního zápolení, si získala miliony fanoušků po celém světě. Silně tomu pomohlo i obsazení, které se podílelo na trefné sarkastické atmosféře, jež se jednotlivými díly prolínala, a zajímavých sportovních momentech, které musely potěšit nejednoho fotbalového fandu. A okolo toho všeho bylo jedno jméno – AFC Richmond.

Právě z fiktivního fotbalového klubu, který Ted Lasso koučuje, se až nečekaným způsobem stala silná globální značka, jež rezonuje jak mezi zástupci skutečných týmů s vysokou prestiží, tak mezi velkými firmami. Na sociálních sítích sdílely smyšlené zápasové příspěvky i správci klubů jako West Ham United (seriáloví rivalové), Manchester City nebo AFC Ajax. Stejně tak jako se jméno Richmondu uchytilo u lidí z Nike nebo EA Sports.

Nike je na celé auře okolo Lassova týmu dost možná nejzajímavější. Tvůrci seriálu totiž s americkým sportovním gigantem před startem třetí série podepsali licenční smlouvu, na základě které se mohlo logo Nike objevovat na dresech a dalším vybavení. Došlo to do takové fáze, že se sama firma rozhodla udělat speciální kolekci dresů, doplňků a oblečení právě s tematikou Richmondu, která je volně k prodeji.

I hráči FIFA 23 mohou na Richmond narazit – do aktuálního ročníku populárního fotbalového simulátoru byl přidán se všemi hráči (od Jamieho Tartta přes Daniho Rojase až po Sama Obisanyu) i trenérskou sestavou. Stejně tak se v něm objevuje i domácí stadion Nelson Road. Hráči tak s týmem mohou procházet rovnou celým kariérním režimem a také hrát online režim FIFA Ultimate Team.

Richmondský celek dále zná například hvězdný basketbalista LeBron James, který podporu vyjádřil skrze mikinu s logem týmu, a rezonoval i mezi hráči amerického fotbalu z Miami Dolphins. Jak to ale s mančaftem bude v budoucnu, se teprve uvidí. Mnohé naznačí poslední díl třetí série, který vychází dnes na Apple TV+. Jedno je ale jisté – Ted Lasso tak, jak je znám, končí.

Win or lose, this is my most anticipated Pep talk since Kid President won the hearts and minds of daytime television all across the world. https://t.co/pKRCPvQeP4

— Ted Lasso (@TedLasso) May 23, 2023