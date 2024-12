Tým z Brna řeší bolehlav AI firem s čipy. Na jejich potenciál si vsadili i lidé z Dellu či Intelu

Uložit 0

Na půdě brněnského Vysokého učení technického vzniká unikátní technologie s potenciálem hrát důležitou roli v jednom z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví. Startup Dynanic se konkrétně zaměřuje na oblast takzvaných programovatelných čipů (FPGA), které jsou zásadní zejména v souvislosti s příchodem umělé inteligence, virtuální reality a dalších vysokorychlostních technologií. Tradiční čipy, které jsou naprogramované již z výroby, totiž práci v takto rychle měnícím se prostředí a v datových centrech nezvládají. Naopak FPGA umožňují firmám měnit funkci čipů i po výrobě a přizpůsobovat je aktuálním potřebám.

Za novou technologií stojí tým výzkumníků s dvacetiletými zkušenostmi z VUT v čele s Pavlem Korčekem. Vyvinul prostředí, kde si mohou firmy samy navolit parametry pro daný čipset. Tyto čipy se přitom jinak velmi obtížně programují. „Málokdo to umí, nejde totiž o běžný vývoj softwaru s jeho standardními paradigmaty. My jsme tuto schopnost získali během dvou minulých dekád, kdy jsme na VUT a v rámci sdružení Cesnet pracovali na unikátním výzkumu právě na toto téma,“ komentuje Korček.

„Na základě našich zkušeností jsme koncem roku 2021 s majetkovou účastí VUT založili společnost BrnoLogic s vizí, podle které by klient mohl čipy FPGA využívat, aniž by na to musel mít vlastní, specializované odborníky,“ pokračuje Korček. Tuto vizi se pak podařilo naplnit spin-off startupu Dynanic, který má řešení licencované a aktuálně již spolupracuje se všemi největšími výrobci čipů FPGA jako Intel a AMD.

Kromě nich technologii využívají i nadnárodní firmy včetně Kakao Corp a Kaloom Networks či také jedno z největších datových center v Česku. V praxi jej používají především pro akceleraci aplikací v datových centrech. Právě programovatelné čipy totiž dokážou zásadně zvýšit efektivitu serverů, a tedy celého datového provozu.

Aby se tým Dynanicu mohl dále rozšířit, rozhodl se i pro pomoc od externích investorů. Již před časem získal přibližně deset milionů korun z veřejných zdrojů, teď šlo o dalších 550 tisíc eur (bezmála 14 milionů korun) od soukromníků. Konkrétně jde o český tzv. deep tech fond Tensor Ventures i andělské investory Přemka Staroveského, Belgičana Rogera Bensona a Wernera Schaefera z USA.

„Investují s námi lidé, kteří dříve pracovali v Dellu, AMD, Intelu či Hewlett Packard Enterprise. To je velmi slibná vizitka pro Dynanic,“ komentuje Petr Ulvr z Tensor Ventures. „Dynanic má našlápnuto oslovit světové ikony čipového průmyslu, protože potřeba programovatelných čipů je a bude čím dál naléhavější,“ doplňuje jeho kolega Roman Smola.

Na co chce startup peníze využít? „Proces našeho vstupu mezi těžké váhy světového čipového průmyslu chceme zásadně urychlit, přičemž míříme na tzv. hyperscaler firmy, jako jsou Google, Microsoft, Meta, Amazon či IBM,“ popisuje Korček. Cílem ale prý není Dynanic rychle prodat nějaké nadnárodní firmě a stát se její divizí. „Chceme postupně vybudovat hrdou českou dodavatelskou firmu pro největší světové giganty, která přinese zásadní technologii.“