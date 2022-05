Pražské vysoké školy a na ně navázané firmy vytvořily z české metropole místo se silnou stopu v práci s umělou inteligencí. Společnosti jako Avast, Resistant AI, Rossum nebo Valeo patří ke globální špičce. Co je ale potřeba udělat, aby to tak zůstalo? A jak přitáhnout k oboru nové zájemce a talenty? Právě to zjišťoval průzkum, který si udělala nezisková iniciativa prg.ai, kterou založily přední české výzkumné instituce a hlavní město Praha.

Organizace nyní vydala komplexní zprávu mapující pražskou scénu společností zaměřených na umělou inteligenci (AI). Průzkum proběhl od ledna do června 2021 mezi 130 společnostmi. Jedná se o reprezentativní vzorek zahrnující malé, střední a velké produktové a konzultantské české firmy působící v Praze i zahraniční subjekty, které tu mají výzkumné a vývojové kapacity. Někdejší šéfka prg.ai Lenka Kučerová rozebrala, k čemu výzkum došel a jak se z něj poučit.

***

Mezi technologiemi, které společnosti využívají pro vývoj produktů a služeb, převažuje strojové učení (68 procent). Díky tradičně silnému zaměření studijních oborů pražských vysokých škol má však velké zastoupení také zpracování přirozeného jazyka (43 procent) a strojové vnímání (30 procent).

Ukázalo se, že výzkum a vývoj respondenti z naprosté většiny financují z vlastních zdrojů (80 procent), třetina zdrojů pochází od soukromých investorů a venture kapitálových fondů. Pouze devět procent přichází z veřejných prostředků.

Standardně byly společnosti orientované na AI založeny před pěti lety a méně. O schopnosti místních podnikatelů reagovat na vzrůstající globální poptávku po inovativních řešení svědčí fakt, že 24 ze 130 dotazovaných firem vzniklo mezi lety 2018 a 2020.

Z hlediska zákaznické struktury se nadpoloviční většina – 58 procent – specializuje na segment velkých korporací a státního sektoru, 24 procent na sektor malých a středních firem a zbývajících 12 procent cílí na koncové zákazníky. Mezi nejvýznamnější zákaznické segmenty pak patří finanční služby, informační a komunikační technologie a e-commerce a maloobchod.

Klíčovými trhy jsou Česko, Evropská unie a Severní Amerika. Zajímavý z hlediska geografického rozložení výnosů je údaj, že téměř čtvrtina firem generuje 90 procent svých tržeb spojených s AI a strojovým učením v Česku, zatímco 30 procent firem generuje stejný podíl výnosů v zahraničí.

Přečtěte si takéJak se inovuje v Praze? Data z družic už zastavila třeba úniky vody, metropole by ale měla podle odborníků přitlačit

A teď zásadní otázka: Co by se mělo podporovat? Přece talent, propagace a spolupráce. Součástí průzkumu bylo také získání názoru na to, co je klíčem k tomu, aby se Praha stala v oblasti AI evropskou špičkou.

Podle 52 procent dotázaných tím je udržení českého talentu v metropoli, 48 procent zdůrazňuje nutnost propagace úspěchů pražské AI scény v zahraničí, 39 procent by se zaměřilo na přilákání zahraničních talentů z aplikační sféry a 36 procent na zlepšení spolupráce mezi akademickou půdou a průmyslem.

S tím souvisí i potřeba přitáhnout k tématu více žen. Ty podle reportu Světového ekonomického fóra 2020 tvoří pouze 26 procent pracovní síly zabývající se daty a AI, přičemž průzkum prg.ai ukázal, že jejich podíl v pražských firmách je dokonce výrazně nižší. Takže zatímco obecně se o pražské firemní AI scéně dá říct, že drží krok se děním ve světě, v tomto ohledu za globálním tempem pokulhává a bude třeba přidat.