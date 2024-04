U Edenu zatopí špatně parkujícím fotbalovým fandům. Při zápasech Slavie jim auta policie odtáhne

Uložit 0

Když hraje fotbalová Slavia domácí zápas, proudí do vršovické Fortuna Areny i desetitisíce lidí. Fanoušci nejen v červeno-bílé však někdy komplikují život lidem z Prahy 10, kteří bydlí poblíž stadionu. V zápasové dny se u Edenu rozmohl zejména jeden nešvar: někteří fanoušci na zápas do Vršovic dorazí na poslední chvíli autem a vůz nechají zaparkovaný bezohledně na chodníku nebo u vjezdu do dvora. Platí to navíc i pro návštěvníky kulturních akcích, které se na stadionu konají. Praze 10 nyní došla trpělivost a nesprávně zaparkovaná auta bude od víkendového utkání Slavie se Sigmou Olomouc rovnou odtahovat.

Do hlediště Fortuna Areny se na fotbalový zápas vejde 19 370 diváků. Někteří na něj dorazí autem a část si neláme hlavu s tím, jestli parkují na správném místě. Přestupků spojených se špatným parkováním strážníci městské policie v zápasové dny řeší až sto. Problém se nedaří vyřešit blokovými pokutami vypsanými na místě ani těmi od kontrolního auta Eltodo, které vyjdou hříšníky na několik stovek korun.

Na auta a jejich majitele budou policisté přísnější od této neděle, kdy Slavia hostí olomouckou Sigmu v předposledním kole základní části Fortuna ligy. Vozy bude policie rovnou odtahovat, což v Praze řidiče vyjde na necelé dva tisíce, částka navíc stoupá podle toho, jak dlouho auto zůstane na odstavném parkovišti.

„Jsme rádi, že je u nás Slavia doma, na druhou stranu musíme chránit naše občany a rezidenty. Proto budeme bezohledné řidiče, kteří nerespektují pravidla a parkují na chodnících nebo v křižovatkách, tvrdě postihovat,“ vysvětluje krok Mikuláš Pobuda, radní Prahy 10 pro dopravu.

Rozhodnutí předcházelo několik preventivních akcí městské policie a Slavie. Před minulým domácím utkáním s Bohemians Praha klub za stěrače špatně zaparkovaných vozů dával letáky, které jejich majitele měly upozornit nejen na to, že parkují zakázaným způsobem, ale že na zápas nemusí autem jezdit vůbec.

Sešívaný klub z Vršovic se totiž snaží dlouhodobě nabádat své fanoušky, aby se na zápasy dopravovali jinak. „V posledním roce funguje skvěle spolupráce s Českými drahami i pražským dopravním podnikem. Jsou posílena vlaková spojení do nádraží Praha-Eden, které každý zápas využívají tisíce návštěvníků,“ říká Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha.

Klub podle něj jedná i o posílení linek městské hromadné dopravy před a po zápasech. „Zároveň jsme přidali svozové autobusy Slavia Expres, které jezdí kyvadlově mezi mezi Zličínem a Černým Mostem,“ dodává Tvrdík.