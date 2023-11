U Masaryčky vyrostl prosklený vstup do metra. Dopravní podnik teď řeší, že na něm má být reklama

Uložit 0

Většinou jsou to stavby, které jen míjíme. Bývají zašlé, oblepené nebo posprejované. O to víc vzbudí rozruch, když je někdo opraví. Tak to bylo v uplynulých dnech se stanicí pražského metra Jiřího z Poděbrad, která po rekonstrukci prokoukla. Týká se to ale i vchodů do metra neboli takzvaných kiosků na Náměstí Republiky směrem k Masarykově nádraží. Server CzechCrunch před nedávnem informoval, že stanici Jiřího z Poděbrad nejspíš opět pohltí reklama. To samé by se mohlo týkat i kiosku u Masaryčky.

Když se na Masarykově nádraží začala stavět budova zvaná Masaryčka od Zahy Hadid, společnost Penta, která je investorem stavby, chtěla, aby její novou chloubu nic nehyzdilo. Týká se to i samotného nádraží, které má společnost Marka Dospivy dlouhodobě v pronájmu a u něhož má se Správou železnic smlouvu na to, že nájemné bude poníženo o investice do nádraží. A v něm se Penta opravdu činí – upravil se vnitřní prostor a místo kasina se vrátila restaurace, která tu historicky fungovala. Vybudoval se také nový výstup z budovy rovnou k ulici Na Poříčí.

Proměnou ale prošlo i veřejné prostranství před novostavbou. Vzniklo náměstí, které navrhlo studio Perspektiv. Součástí jeho proměny se staly i kiosky metra. Staré vstupy byly odmontovány a navrženy byly nové – prosklené. Podle informací CzechCrunche si ale nikdo ve chvíli, kdy se o proměně kiosků rozhodlo, neuvědomil, že na jednom z nich by měla být reklama. Jenže zatímco na starém vstupu do metra takzvané city-lighty nikoho netrkly, na prosklené výloze by v podstatě nedávaly smysl.

Na poslední chvíli se tak začalo vyjednávat o reklamě, na kterou má pražský dopravní podnik smlouvu se společnosti BigBoard. Dohromady by na Masarykově náměstí na kiosku, který už je rekonstruovaný, mělo být deset city-lightů, respektive pět oboustranných. „Nájemce má v daném místě na základě platné smlouvy pronajatá místa k umístění věci. Dopravní podnik vstoupil do jednání o možném přesunu,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Věc se tak má v zásadě stejně, jako je to v případě stanice Jiřího z Poděbrad. I tady smlouva mluví o umístění reklamy. A i tady by se – pokud se nic nezmění – měla znovu objevit. Podobně to bylo v případě rekonstruovaného Karlova náměstí nebo stanice Anděl ve směru Na Knížecí. Obě se po dokončení prací otevíraly v čistém provedení a po pár měsících se tam reklama zase vrátila. U Jiřího z Poděbrad ovšem zafungovaly sociální sítě a obdiv reklamprosté stanice. Zasáhl tak pražský magistrát, který instruoval dopravní podnik, aby se pokusil sjednat náhradu.

Reklamu, která je přímo v metru, ať už v prostoru stanice nebo v soupravách, má zasmluvněnou společnost Railreklam. Tu ovládá prostřednictvím firmy Expiria právě BigBoard. A ten má zároveň s dopravním podnikem smlouvu na reklamu u tramvají nebo autobusů, ale také na takzvané city-light vitríny v metru. Což je případ kiosku na Masarykově nádraží.

„Pokud nedosáhneme shody, tak se na dotčená místa vrátí zpět to, co tam měl nájemce umístěno,“ dodala Řehková. V případě kiosku se tak reálně může stát, že sklo zmizí pod reklamními nosiči. Pokud by však dopravní podnik dohody dosáhl, pak by se reklama přesunula jinam. Praxí ale je, že pokud provozovatel reklamy svolí k jejímu přestěhování, pak požaduje podobné místo – to znamená v centru města, ideálně na jiném kiosku. A ty už jsou většinou obsazeny.

Jaké varianty náhrady jsou momentálně na stole, mluvčí nepřiblížila. Zda záležitost nějak řeší i Penta, která nové kiosky financovala a má je následně předat do rukou dopravního podniku, není jasné. Společnost na dotazy redakce neodpověděla. Podle informací CzechCrunche se nyní jedná o umístění takzvaných city-lightů do podzemní části kiosku, což znamená, že by je měl člověk scházející dolů v úrovni očí.