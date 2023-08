U metronomu na Letné vzniknou dvě fontány. Kromě nich Praha oživí i dva rybníky

V horku prokážou ještě větší službu než jen obyčejné svlažení jednoho člověka. Ochlazují totiž celé svoje okolí. Praha schválila obnovu dvou rybníků, které se mají stát novou rekreací v hlavním městě. Kromě toho se chystá také na stavbu fontán na Letné. To vše má ulevit v parných dnech.

Na Letné – přímo nad Čechovým mostem – je oblíbené místo pro setkávání. Metronom, který nahradil takzvanou frontu na maso, neboli někdejší Stalinův památník, je vyhledávanou pražskou lokalitou. Nově by posezení u kyvadla mělo být ještě příjemnější. Radní totiž schválili, že na místě vzniknou dvě fontány za patnáct milionů korun.

Investiční projekt navazuje na výstavbu závlahové nádrže v pražských sadech. Nyní se zřídí přípojka do čerpací stanice, vybuduje se dešťová kanalizace pro svod vody od metronomu do rybníka a začne se pracovat i na obou fontánách. „Dvě fontány a jiné vodní prvky ochladí okolí. Nejen v parném létě lidé získají další místa k odpočinku,“ komentuje to náměstkyně hlavního města pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Foto: Praha.eu Nové fontány budou blízko metronomu

Spolu s novými fontánami rada schválila i úpravy dvou pražských rybníků. První je Bubec, který se nachází v Řeporyjích. Vodní plocha z devatenáctého století je ve velmi špatném stavu. Při větších deštích se vylévá na zdejší silnici. Rybník má nyní dostat nové vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Opraví se i nábřežní zdi a podemleté břehy a odbahní se. Revitalizovat se bude rovněž Ořešský potok, který rybník napájí.

Rybník by se ale měl stát především novým místem k rekreaci. V rámci úprav se zřídí vstup a sjezd do rybníka a počítá se i s vybudováním nového griloviště. Vznikne i malé molo a místo k posezení. Hotovo by mělo být během příštího roku. Celková investice je deset milionů korun.

Už za měsíc by měla být dokončena revitalizace Proseckého rybníka, který je napájený dvěma zakrytými studánkami a několika dalšími prameny. Rybník je sice malý, po staletí ale znamenal jediný zdroj vody pro celý Prosek, který byl postavený na pískovcové planině chudé na podzemní vody.

Traduje se prý, že zde dva místní vojáci zavedli systém stejný jako v Alpách, kde dříve sloužili – voda z údolních pramenů byla do hor dopravována ve štoudvích zavěšených na hřbetech oslů. Na Proseku se měla podobně dopravovat voda z rybníku do chalup, dvorů i na faru. A protože se touto vodou také křtilo, říkalo se prý o proseckých obyvatelích, že jsou pokřtěni oslí vodou.

I v tomto případě je potřeba rybník celkově odbahnit a též zprovoznit odtok, aby ho bylo možné celý vypustit. Opraví se nábřežní zdi a rybník se v horní části obloží kamenem. V severní části by měl být zřízen pozvolný přístup k vodní hladině, který má usnadnit pohyb vodního ptactva a obojživelníků z rybníka na břeh. Celková investice je tři miliony korun.

„Rybníky jsou důležitým krajinotvorným prvkem, jejich revitalizace a obnova je důležitá pro plnění klimatického plánu a ochlazování místního klimatu. Vracíme ale také vodu pražské přírody lidem. U rybníka Bubec vznikne místo pro posezení a grilování, u Proseckého rybníka se počítá s nátokem do rybníka v podobě studánky a vyčištěním a úpravou jejího okolí,“ dodává Komrsková.