Učení na střešní zahradě. Slovensko bude mít svou první ekologickou veřejnou stavbu

Fotovoltaika, kořenová čistička, hliněné stěny, příjemný vzduch uvnitř i v okolí a spousta denního světla. V takové základní škole je povinná školní docházka radost. Jedna taková vyroste ve slovenské obci Plavecký Štvrtok. Přitom původní základní škola zde do roku 2018 chátrala a po dvou letech byla zcela uzavřena. A nyní v jejím areálu vznikne novostavba, která na Slovensku nemá obdoby.

Díky zapojení Krtkodomu, společnosti zaměřené na realizaci energeticky soběstačných domů se zelenou střechou, a architektonické kanceláře Michal Diviš Architekti totiž vznikne u našich slovenských sousedů – alespoň podle dostupných údajů – první skutečně ekologická veřejná stavba. Zadavatelem projektu na novou budovu vzdělávací instituce byl obecní úřad v Plaveckém Štvrtku v koordinaci s tamější základní školou.

Důraz měl být kladen zejména na komplexní zdravý pobyt žáka a učitele, ve kterém hrají roli faktory jako světlo, teplo, čerstvý vzduch a také akustika. Architekti tak objekt navrhli v konceptu takzvaných SMART škol, což znamená, že výsledná stavba bude nejen zelená, ale také digitální, otevřená, bude podporovat fyzické i psychické zdraví a bude klást důraz na celoživotní vzdělávání.

Ve škole bude prostor pro devět tříd, do kterých se vejde až 250 žáků, ale také pro specializované učebny, kabinety a další zázemí včetně kuchyně a jídelny s kapacitou na 400 jídel denně. Na chodbách vzniknou oddychové lobby prostory s posezením, vítanou přidanou hodnotou bude také pobytová střešní zahrada, na kterou se bude moci přesunout část výuky.

Foto: Michal Diviš Architekti Architekti objekt navrhli v konceptu SMART škol

Atypické je v projektu například řešení akustiky pro přednáškové sály a vlhkostní režim, který kromě rekuperace zaručí hliněné stěny – ty budou v poměru k celkové ploše stěn zastoupeny z 10 procent. „Slovensko se tímto projektem dostane minimálně na úroveň Rakouska. A s využitím hliněných stěn ho dokonce předstihne,“ říká architekt projektu Michal Diviš.

Na fasádě se bude střídat pohledový beton se dřevem. Společnost Krtkodom chce navíc hojně využívat přírodní materiály, jejichž objem by v rámci celého projektu ráda udržela nad hranicí 50 procent.

Součástí zelené školy bude také množství moderních stavebních i environmentálně udržitelných technologií. Například chlazení a temperování vyřeší tepelně aktivované stropy, které budou saturovány úložištěm energie z obnovitelných zdrojů. Na střeše bude umístěna kořenová čistička odpadních vod a k zachycování dešťové vody poslouží retenční nádrž na pozemku – z té se bude zalévat okolní zeleň, recyklovanou šedou vodou se budou splachovat toalety.

K zadržování vody a lepšímu klimatu kolem objektu poslouží také jezírko, z něhož se voda může postupně vsakovat do podloží. Energii bude dodávat fotovoltaika. Současný projekt počítá s tím, že fotovoltaika pokryje 25 až 30 procent energetické potřeby, ale lze ji rozšířit tak, aby objekt vlastní obnovitelnou energii využíval až na 60 procent. Budova navíc aspiruje na fungování bez klimatizace.

„Škola budoucnosti by měla respektovat přírodu, zároveň však dodat dětem bdělost a soustředění. Proto by její prostředí mělo být přívětivé, s okny orientovanými na východ a západ, se zvukovou pohodou a přírodními materiály, jako je hlína nebo dřevo. A měla by řešit i nejpalčivější problém současnosti, kterým je recyklace,“ dodává k projektu Martin Pribila, majitel Krtkodomu.

Výstavba základní ekoškoly by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2023 a dokončena začátkem roku 2026. Původní rozpočet je ministerstvem školství stanovený na šest milionů eur (150 milionů korun), jenže s ohledem na neustálý růst cen stavebního materiálu a energií se už nyní počítá s tím, že bude překročen. K financování budou využity evropské fondy z plánu obnovy.