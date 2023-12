Učí stroje vnímat pro lidi neviditelné. Brněnský startup už pomohl i ve Škodovce, teď chce do Ameriky

Uložit 0

Pokud by se úspěch startupu dal posuzovat podle množství technologických trendů, které se mu podaří zapojit do svého produktu, Sanezoo by bylo na pomyslném žebříčku zajímavých projektů hodně vysoko – dává totiž dohromady umělou inteligenci, strojové vidění i jeho 3D podobu. Roboti tím získávají„oči“, ale také se můžou bezpečně pohybovat. Brněnská společnost se soustředí na výrobní podniky, jako je například Bosch, Škoda Auto nebo ZF, které si už její služby vyzkoušely, a opakovaně jí na rozvoj přispěli investoři. Teď hlásí nové desítky milionů, podrobnosti investice přinášíme v podrobném přehledu.

Zainvestovaný startup: Sanezoo

Kdo investuje: Venture Club Invest

Kolik: Víc než 23 milionů korun. Jde o druhou tranši z letního seedového kola, v němž už dříve Venture Club Invest do startupu poslal 21 milionů korun. Za celkem 44,4 milionu získal ve firmě podíl 10,1 procenta. Letos v létě Sanezoo dostalo od dalších menších investorů také 25 milionů, celkem tak nasbíralo 69,4 milionu korun. Ve všech kolech dohromady to bylo už 140 milionů.

Co startup dělá: Sanezoo se zabývá automatizací kontroly kvality povrchů a naváděním robotů pomocí strojového vidění a umělé inteligence. Popisuje se jako deep tech společnost, která se soustředí na výrobu a automatizuje práci robotů tam, kde na samostatnou činnost ještě nestačí. Někde jim díky strojovému vidění a umělé inteligenci dodává rychlost či přesnost, jinde jim umožňuje kontrolovat výrobky – dokáží pak třeba dokonce zhodnotit lesklé, frézované nebo lakované povrchy, které jsou pro stroje problematické. Na základě umělé inteligence od Sanezoo stroje odebírají a chystají součástky či segmentují a klasifikují předměty. Software také plánuje bezkolizní trajektorie robotů.

Jak je startup velký: Aktuální investice jej oceňuje na 440 milionů korun. Vyvíjí šest let a má reference od společností jako Bosch, Škoda Auto nebo ZF.

Zakladatelé: Luboš Lorenc a Luboš Brzobohatý. Oba se věnují robotice a pokročilému rozpoznání obrazu, pro Sanezoo mají zapsaný patent na autonomní zařízení pro pokročilou analýzu obrazu, jeho inteligentní rozpoznávání a vyhodnocení.

Sídlo startupu a kde všude působí: Brno, chystá expanzi do USA

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: Takzvaný Průmysl 4.0, tedy modernizaci průmyslové výroby, řeší každý výrobní podnik. Produkty Sanezoo zvyšují přesnost a spolehlivost vyhodnocení automatizované kontroly povrchové kvality.

Na co startup plánuje využít investici: Především na expanzi do zahraničí, součástí je ale i pomoc rozvoje byznysu jako takového. „Zapojení Venture Clubu nám přináší více prostředků pro škálování produktů a pro rozšíření na nové trhy. Současně máme možnost konzultovat naše kroky se seniorními kvalifikovanými partnery,“ říká Luboš Brzobohatý. „Posilujeme kompetence firem v oblastech řízení, marketingu a obchodu s cílem maximalizovat jejich úspěch,“ dodává za Venture Club Invest Petr Šedivý. Právě on zároveň jako zástupce investorů získává místo ve správní radě.